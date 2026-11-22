JawaPos.com - Bologna berpeluang melanjutkan tren positif saat menjamu Udinese pada pekan ke-12 Serie A 2026/2027. Bermain di Stadion Renato Dall'Ara, Minggu (22/11/2026) pukul 21.00 WIB, Rossoblu membidik kemenangan kelima secara beruntun di kompetisi domestik.

Tuan rumah memiliki modal cukup baik menjelang pertandingan tersebut. Sebaliknya, Udinese datang dengan kondisi yang jauh dari ideal setelah melewati periode sulit dalam beberapa pertandingan terakhir.

Perbedaan performa kedua tim membuat Bologna lebih diunggulkan untuk mengamankan tiga poin. Namun, Rossoblu tetap perlu waspada karena penampilan mereka di kandang sendiri belum sepenuhnya konsisten musim ini.

Bologna Sedang dalam Tren Positif Bologna menunjukkan perkembangan positif sejak ditangani Raffaele Palladino. Pelatih tersebut mengambil alih tim pada September 2026 setelah Domenico Tedesco meninggalkan posisinya.

Sejak pergantian pelatih, permainan Bologna mulai menunjukkan peningkatan. Mereka mampu meraih empat kemenangan beruntun dan kini berpeluang memperpanjang catatan tersebut menjadi lima kemenangan di Serie A.

Dua hasil yang cukup mencuri perhatian adalah kemenangan 4-2 atas AC Milan di San Siro dan keberhasilan mengalahkan Parma dengan skor 2-1 pada pertandingan terakhir.

Hasil tersebut menjadi modal penting bagi Bologna untuk menghadapi Udinese. Tambahan tiga poin juga bisa membantu mereka memperbaiki posisi di klasemen sementara.

Saat ini, Bologna berada di peringkat kesembilan dengan koleksi 17 poin dari 11 pertandingan. Posisi tersebut masih memungkinkan mereka mendekati kelompok atas apabila mampu mempertahankan konsistensi permainan.

Baca Juga: Prediksi Skor Juventus vs Venezia: Bianconeri Diunggulkan Jebol Gawang 3 Kali Udinese Terpuruk, Lini Pertahanan Jadi Masalah Situasi berbeda dialami Udinese. Klub berjuluk Zebrette tersebut masih terjebak di dasar klasemen dengan hanya mengumpulkan lima poin dari 11 pertandingan.

Catatan mereka semakin mengkhawatirkan karena hanya mampu meraih satu poin dalam sembilan pertandingan terakhir. Pergantian pelatih yang diharapkan membawa perubahan juga belum memberikan hasil sesuai harapan.

Persoalan terbesar Udinese terlihat di lini pertahanan. Mereka sudah kebobolan 25 gol sepanjang musim ini, sebuah catatan yang menunjukkan masih banyak pekerjaan rumah untuk memperbaiki organisasi permainan.

Menghadapi Bologna yang sedang produktif, kelemahan tersebut berpotensi kembali menjadi masalah. Apalagi, tuan rumah memiliki sejumlah pemain yang bisa memberikan ancaman dari berbagai sektor serangan, termasuk Jens Odgaard.

Jika ingin mencuri poin, Udinese harus memperbaiki koordinasi pertahanan sekaligus meningkatkan efektivitas serangan.

Rekor Pertemuan Berpihak kepada Bologna Selain performa terkini, catatan pertemuan juga lebih berpihak kepada Bologna. Udinese tidak pernah menang dalam lima pertemuan terakhir melawan Rossoblu.

Bahkan, Zebrette gagal mencetak gol dalam tiga pertemuan terbaru kedua tim. Statistik tersebut menjadi tambahan kepercayaan diri bagi Bologna untuk kembali mengamankan hasil positif.

Meski demikian, Bologna tidak boleh terlalu percaya diri. Renato Dall'Ara belum menjadi tempat yang sepenuhnya menguntungkan bagi mereka musim ini.

Dari lima pertandingan kandang, Bologna baru mengumpulkan lima poin. Catatan tersebut menjadi peringatan bahwa Udinese masih memiliki peluang memberikan perlawanan apabila mampu memperbaiki permainan bertahan dan memanfaatkan kesempatan serangan balik.

Prediksi Skor Bologna vs Udinese Melihat perbedaan kondisi kedua tim, Bologna tetap memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan pertandingan. Empat kemenangan beruntun, kualitas permainan yang meningkat bersama Raffaele Palladino, serta rekor pertemuan yang lebih baik menjadi modal penting bagi Rossoblu.

Di sisi lain, Udinese harus menemukan solusi atas persoalan pertahanan yang membuat mereka sudah kebobolan 25 gol. Jika kelemahan tersebut kembali terlihat, tuan rumah berpeluang memanfaatkannya untuk mencetak gol.

Bologna diperkirakan tampil lebih dominan dan berusaha mengendalikan permainan sejak awal. Dukungan suporter di Renato Dall'Ara juga bisa menjadi dorongan tambahan bagi Rossoblu.

Dengan mempertimbangkan tren performa dan perbedaan kualitas kedua tim saat ini, Bologna diprediksi mampu mengamankan kemenangan tanpa kebobolan.

Prediksi skor: Bologna 2-0 Udinese.