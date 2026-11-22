JawaPos.com - Juventus lebih diunggulkan saat menghadapi Venezia pada lanjutan Serie A 2026/2027. Bermain di kandang sendiri, Minggu (22/11/2026) pukul 18.30 WIB, Bianconeri memiliki peluang besar untuk mengamankan tiga poin sekaligus memperbaiki posisi di klasemen sementara.

Juventus membutuhkan kemenangan setelah gagal membawa pulang hasil maksimal saat bertandang ke markas Fiorentina. Pertandingan tersebut berakhir imbang 2-2 dan membuat tim asuhan Luciano Spalletti harus kembali bekerja keras untuk meraih poin penuh.

Saat ini, Juventus berada di peringkat ketujuh dengan koleksi 18 poin dari 11 pertandingan. Perjalanan mereka dalam lima laga terakhir juga belum sepenuhnya konsisten dengan catatan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan.

Meski demikian, bermain di kandang sendiri bisa menjadi keuntungan bagi Si Nyonya Tua. Sepanjang kompetisi musim ini, Juventus memperlihatkan performa cukup solid ketika tampil di hadapan pendukungnya.

Juventus Punya Keunggulan di Kandang Dari catatan pertandingan kandang musim ini, Juventus sudah mencetak tujuh gol dan hanya kebobolan empat kali. Mereka memiliki rata-rata 1,4 gol per pertandingan dengan tingkat kebobolan 0,8 gol.

Statistik tersebut menjadi modal penting untuk menghadapi Venezia yang masih kesulitan ketika bermain di luar kandang.

Di sisi lain, Venezia datang dengan kondisi klasemen yang kurang menguntungkan. Mereka masih berada di peringkat ke-19 dengan koleksi enam poin.

Meski demikian, Venezia memiliki modal positif menjelang pertandingan ini setelah berhasil mengalahkan Udinese dengan skor 2-1. Kemenangan tersebut diharapkan bisa meningkatkan kepercayaan diri para pemain setelah sebelumnya mengalami tiga kekalahan dalam empat pertandingan.

Namun, persoalan terbesar Venezia masih terlihat ketika menjalani pertandingan tandang. Produktivitas gol mereka belum cukup baik, sementara lini pertahanan juga kerap kesulitan menghadapi tekanan lawan.

Dari catatan pertandingan tandang musim ini, Venezia baru mencetak tiga gol dan sudah kebobolan 10 kali. Rata-rata mereka hanya mampu menghasilkan 0,6 gol per pertandingan, sedangkan jumlah kebobolan mencapai dua gol.

Statistik tersebut memperlihatkan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Davide Nicola. Jika ingin mencuri poin dari markas Juventus, Venezia perlu memperbaiki organisasi pertahanan sekaligus meningkatkan efektivitas serangan.

Rekor Pertemuan Berpihak kepada Juventus Keunggulan Juventus juga terlihat dari catatan pertemuan kedua tim. Dalam lima duel terakhir, Bianconeri berhasil meraih tiga kemenangan, sementara dua pertandingan lainnya berakhir imbang.

Pertemuan terakhir kedua tim berlangsung pada 26 Mei 2026. Saat itu, Juventus berhasil mengalahkan Venezia dengan skor 3-2.

Catatan tersebut menunjukkan bahwa Juventus memiliki pengalaman positif ketika menghadapi Venezia. Namun, hasil pertemuan sebelumnya tidak bisa menjadi jaminan kemenangan karena kedua tim tetap memiliki kondisi dan kekuatan berbeda pada musim ini.

Efektivitas penyelesaian akhir juga menjadi salah satu faktor yang menguntungkan Juventus. Dalam delapan pertemuan terakhir, mereka mencatatkan efektivitas tembakan sebesar 43,18 persen.

Sementara itu, Venezia hanya mencatatkan angka 22,58 persen. Perbedaan tersebut turut terlihat dari rata-rata gol kedua tim. Juventus mampu menghasilkan 2,38 gol per pertandingan, sedangkan Venezia hanya mencatatkan 0,88 gol.

Dengan perbedaan statistik tersebut, Juventus memiliki alasan untuk lebih percaya diri menghadapi pertandingan nanti.

Prediksi Susunan Pemain Juventus vs Venezia Juventus diperkirakan menggunakan formasi 4-4-2. Luciano Spalletti kemungkinan menurunkan Vicario sebagai penjaga gawang, dengan Cabal, Bremer, Lucumi, dan Celik mengisi barisan pertahanan.

Di lini tengah, Boga, Luiz, Koopmeiners, dan McKennie diproyeksikan menjadi pilihan. Sementara itu, Woltemade dan Kolo Muani diperkirakan mengisi posisi penyerang.

Venezia diprediksi tampil dengan formasi 3-5-2. Stankovic akan berdiri di bawah mistar gawang, didukung Jesus, Moreno, dan Halhal di lini belakang.

Mazzocchi, Basic, Sohm, Perez, dan Hainaut diperkirakan mengisi sektor tengah. Adapun Yeboah dan Adams menjadi pilihan di lini depan.

Prediksi Skor Juventus vs Venezia Melihat kondisi kedua tim, Juventus lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan. Keuntungan bermain di kandang, kualitas penyelesaian akhir, serta rekor pertemuan menjadi modal penting bagi Bianconeri.

Meski begitu, Venezia tetap berpeluang memberikan perlawanan. Kemenangan atas Udinese pada pertandingan sebelumnya bisa menjadi tambahan motivasi bagi tim tamu untuk mencoba mencuri poin.

Juventus diperkirakan akan lebih banyak menguasai permainan dan berusaha menekan sejak awal pertandingan. Sementara itu, Venezia kemungkinan lebih banyak mengandalkan pertahanan dan mencari peluang melalui serangan balik.

Dengan mempertimbangkan perbedaan performa kandang dan tandang serta keunggulan statistik Juventus, Bianconeri diprediksi mampu mengamankan kemenangan meyakinkan.

Prediksi skor: Juventus 3-0 Venezia.