JawaPos.com — Prediksi skor Paris FC vs Angers mengarah pada kemenangan tuan rumah dengan skor 2-0 dalam lanjutan Ligue 1 Prancis di Stade Jean Bouin, Minggu (22/11/2026) pukul 21.00 WIB.

Paris FC berpeluang mempertahankan rekor kandang tanpa kekalahan sekaligus memperkuat persaingan papan atas, sementara Angers berusaha keluar dari tekanan zona degradasi.

Paris FC memasuki pertandingan dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengumpulkan 20 poin dari 10 pertandingan, hasil enam kemenangan, dua imbang, dan dua kekalahan.

Pasukan Liam Rosenior menempati peringkat ketiga klasemen sementara, hanya tertinggal dari Paris Saint-Germain dengan 23 poin dan Lille yang mengoleksi 21 poin.

Sebaliknya, Angers menjalani periode sulit setelah gagal memenangkan lima pertandingan terakhir di kompetisi domestik.

Tim asuhan Stephane Gilli kini berada di peringkat ke-17 dengan delapan poin, sehingga membutuhkan hasil positif untuk memperbaiki posisi mereka.

Mengapa Paris FC Lebih Diunggulkan Mengalahkan Angers? Keunggulan Paris FC terletak pada konsistensi permainan kandang yang menjadi fondasi keberhasilan mereka sepanjang awal musim Ligue 1 2026/2027.

Dari lima pertandingan di Stade Jean Bouin, mereka mencatat empat kemenangan dan satu hasil imbang dengan produktivitas mencapai 12 gol.

Pertahanan Paris FC juga cukup solid karena hanya kebobolan lima kali dalam lima pertandingan kandang tersebut.

Catatan tujuh pertandingan beruntun tanpa kekalahan di stadion sendiri semakin memperlihatkan sulitnya menaklukkan tim besutan Liam Rosenior.

Sejak ditunjuk pada 7 Juli 2026 dengan kontrak hingga Juni 2028, Rosenior berhasil membangun permainan menyerang yang efektif. Paris FC sudah mencetak 17 gol dan hanya kebobolan 10 kali dari 10 pertandingan liga.

Dua kekalahan mereka musim ini terjadi ketika menghadapi Lorient dengan skor 0-1 pada 10 Oktober dan Lens dengan skor 1-2 pada 24 Oktober.

Hasil tersebut memperlihatkan Paris FC masih memiliki kelemahan ketika menghadapi lawan yang bertahan rapat dan mengandalkan serangan balik.

Rosenior sempat mengakui kesulitan anak asuhnya menghadapi blok pertahanan rendah setelah kekalahan melawan Lorient.

Situasi serupa berpotensi kembali terjadi apabila Angers memilih pendekatan defensif untuk meredam agresivitas tuan rumah.

Lassine Sinayoko Jadi Ancaman Terbesar Pertahanan Angers Lassine Sinayoko menjadi pemain paling berbahaya Paris FC setelah mengemas sembilan gol dan lima assist dari 10 pertandingan Ligue 1.

Penyerang yang didatangkan dari Auxerre pada musim panas tersebut bahkan memimpin daftar pencetak gol terbanyak kompetisi.

Ketajamannya terlihat ketika mencetak hat-trick dalam kemenangan dramatis 3-2 atas Marseille pada pekan ketiga. Sinayoko kemudian menyumbangkan dua gol dan satu assist ketika Paris FC menaklukkan Monaco 3-1 pada 1 November.

Kontribusi penting kembali diperlihatkan Sinayoko saat menghadapi mantan klubnya, Auxerre, pada 7 November.

Gol tunggalnya melalui umpan Pablo Pagis memastikan Paris FC membawa pulang tiga poin sekaligus mempertahankan momentum positif.

Sinayoko diperkirakan kembali menjadi ujung tombak dengan dukungan Ilan Kebbal dan Pablo Pagis dari lini kedua.

Moses Simon dan Rudy Matondo berpeluang memberikan ancaman melalui kedua sisi lapangan untuk membuka ruang di pertahanan Angers.

Paris FC dipastikan kehilangan Jonathan Ikone akibat cedera paha dan Nhoa Sangui karena masalah otot hingga akhir November.

Adama Camara serta Samir Chergui juga masih diragukan tampil, meskipun Rosenior mempunyai cukup pilihan untuk mempertahankan komposisi terbaik.

Bisakah Stephane Gilli Menghentikan Mantan Klubnya? Stephane Gilli menghadapi tantangan emosional karena harus kembali ke klub yang pernah ditanganinya sejak Juli 2023 hingga Februari 2026.

Pelatih Angers tersebut bertekad mengesampingkan hubungan masa lalu demi membawa timnya mengakhiri tren negatif.

Angers baru mengumpulkan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan enam kekalahan dari 10 pertandingan Ligue 1. Lebih mengkhawatirkan, mereka hanya mencetak tiga gol dan kebobolan 14 kali dalam lima pertandingan terakhir.

Kelemahan pertahanan terlihat jelas ketika Angers dihancurkan Brest 1-5 pada 10 Oktober dan Marseille 2-5 delapan hari kemudian.

Saat menghadapi Brest, Angers bahkan mencatat expected goals sebesar 1,39, jauh di bawah tuan rumah yang mencapai 3,71.

Kekalahan 0-2 dari Nice pada 8 November memperlihatkan persoalan lain berupa minimnya kreativitas serangan.

Kiper Anthony Lopes harus melakukan enam penyelamatan untuk mencegah Angers mengalami kekalahan dengan margin lebih besar.

Angers juga kehilangan Jordan Lefort akibat skorsing serta Bane Diatta karena cedera, sementara Oumar Pona mengalami gangguan kesehatan.

Emmanuel Biumla diperkirakan mendampingi Ousmane Camara sebagai bek tengah untuk menghadapi agresivitas lini depan Paris FC.

Prediksi Susunan Pemain dan Skor Paris FC vs Angers Paris FC diperkirakan menggunakan formasi 3-4-2-1 dengan Kevin Trapp sebagai penjaga gawang utama.

Hamari Traore, Otavio, dan Diego Coppola akan mengisi tiga posisi bek tengah untuk menjaga keseimbangan ketika tim menyerang.

Prediksi susunan pemain Paris FC (3-4-2-1): Trapp; Traore, Otavio, Coppola; Simon, Lopez, Lees-Melou, Matondo; Kebbal, Pagis; Sinayoko.

Kombinasi tersebut memberikan keleluasaan bagi Sinayoko untuk memanfaatkan pergerakan pemain sayap dan gelandang serang.

Prediksi susunan pemain Angers (4-2-3-1): Lopes; Arcus, Camara, Biumla, Kalulu; Belkhdim, Belkebla; Allevinah, van den Boomen, Sbai; Peter.

Gilli kemungkinan mengandalkan organisasi pertahanan serta serangan balik untuk mengejutkan tuan rumah.

Angers sebenarnya mempunyai modal psikologis setelah mengalahkan Paris FC 1-0 pada Agustus 2025 dan bermain imbang tanpa gol di Stade Jean Bouin pada Januari.

Namun, kondisi kedua tim kini berbeda karena Paris FC tampil lebih produktif, sedangkan pertahanan Angers masih mudah ditembus.

Ketajaman Sinayoko, konsistensi kandang, dan rapuhnya pertahanan tim tamu menjadi alasan utama Paris FC lebih berpeluang mengamankan tiga poin.