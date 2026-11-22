JawaPos.com — Prediksi skor Werder Bremen vs Hamburger SV mengarah pada kemenangan tuan rumah 2-1 dalam lanjutan Bundesliga 2026/2027 di Weserstadion, Minggu (22/11/2026) pukul 23.30 WIB.

Werder Bremen memiliki modal rekor kandang tanpa kekalahan, sedangkan Hamburger SV datang dengan catatan empat kekalahan dari lima pertandingan tandang musim ini.

Pertemuan bertajuk Nordderby tersebut menjadi kesempatan penting bagi Werder Bremen untuk mempertahankan posisi di zona persaingan kompetisi Eropa.

Sementara itu, Hamburger SV berambisi melanjutkan momentum kemenangan sebelum jeda internasional sekaligus menjauh dari ancaman zona degradasi.

Werder Bremen saat ini menempati peringkat keenam klasemen Bundesliga dengan koleksi 15 poin dari sembilan pertandingan. Tim asuhan Daniel Thioune hanya terpaut tiga angka dari RB Leipzig yang menghuni posisi keempat.

Hamburger SV berada di urutan ke-11 dengan 12 poin setelah menjalani awal musim yang penuh perubahan performa.

Pasukan Merlin Polzin memiliki selisih lima poin dari Union Berlin yang menempati posisi ke-16 atau zona playoff degradasi.

Bagaimana Performa Werder Bremen Menjelang Nordderby? Werder Bremen menghadapi Hamburger SV dengan ambisi kembali ke jalur kemenangan setelah takluk 0-1 dari Stuttgart pada 7 November.

Kekalahan tersebut sekaligus menjadi hasil negatif kedua mereka dalam tiga pertandingan terakhir di seluruh kompetisi.

Sebelumnya, Werder Bremen tersingkir dari DFB-Pokal setelah kalah dramatis 2-3 melawan Borussia Dortmund pada akhir Oktober.

Niclas Fullkrug sempat mencetak dua gol untuk menyamakan kedudukan setelah tertinggal 0-2, sebelum tendangan bebas Marcel Sabitzer pada masa tambahan waktu memastikan kemenangan Dortmund.

Di antara dua kekalahan tersebut, Werder Bremen berhasil mengalahkan Hoffenheim dengan skor 2-0. Kemenangan itu memperpanjang catatan tidak terkalahkan mereka di Weserstadion sepanjang musim Bundesliga 2026/2027.

Dari empat pertandingan kandang sebelumnya, Werder Bremen telah mengamankan tiga kemenangan dan satu hasil imbang.

Catatan tersebut menjadi modal penting bagi Daniel Thioune untuk memburu tiga poin dalam pertandingan penuh gengsi melawan rival regionalnya.

Keberhasilan menembus kompetisi Eropa juga menjadi motivasi tambahan bagi tuan rumah setelah cukup lama absen dari panggung kontinental.

Penampilan terakhir Werder Bremen di kompetisi Eropa terjadi pada fase grup Liga Champions musim 2010/2011.

Bisakah Hamburger SV Mengakhiri Rekor Buruk Tandang? Hamburger SV datang ke Weserstadion dengan kepercayaan diri setelah mengalahkan Borussia Monchengladbach 3-1 sebelum jeda internasional.

Hasil tersebut membantu tim asuhan Merlin Polzin memperlebar jarak dari zona degradasi Bundesliga.

Namun, perjalanan Hamburger SV sepanjang musim ini masih memperlihatkan inkonsistensi yang cukup mencolok. Mereka mengawali tiga pertandingan Bundesliga dengan kebobolan 12 gol tanpa mampu mencetak satu gol pun.

Setelah periode buruk tersebut, Hamburger SV sempat bangkit melalui tiga kemenangan beruntun.

Sayangnya, momentum positif itu kembali terhenti ketika mereka mengalami serangkaian kekalahan sebelum akhirnya mengalahkan Borussia Monchengladbach.

Hamburger SV juga menjalani pertandingan persahabatan melawan Hajduk Split pada 15 November yang berakhir imbang 1-1.

Laga tersebut menjadi bagian dari persiapan Merlin Polzin untuk menghadapi tantangan berat dalam pertandingan Nordderby.

Masalah terbesar tim tamu terletak pada performa mereka ketika bermain jauh dari kandang. Dari lima pertandingan tandang Bundesliga musim ini, Hamburger SV sudah menelan empat kekalahan.

Rekor tersebut menjadi perhatian serius mengingat Werder Bremen justru tampil sangat konsisten di hadapan pendukung sendiri.

Hamburger SV membutuhkan organisasi pertahanan lebih disiplin apabila ingin membawa pulang poin dari Weserstadion.

Bagaimana Kondisi Pemain Kedua Tim? Werder Bremen menghadapi sejumlah persoalan cedera menjelang pertandingan melawan Hamburger SV, terutama di sektor penyerangan dan lini tengah.

Keke Topp masih menjalani pemulihan cedera ACL, sedangkan Salim Musah belum tersedia akibat cedera paha.

Kondisi Marco Grull juga menjadi perhatian setelah sang pemain melewatkan latihan karena mengalami masalah betis.

Jika Grull tidak dapat dimainkan, Niclas Fullkrug berpotensi mendapatkan dukungan dari Eren Dinkci, Chuki, dan Justin Njinmah.

Di lini tengah, Jens Stage dan Skelly Alvero dipastikan absen karena cedera, sementara Senne Lynen masih diragukan akibat sakit.

Youri Regeer dan Ludovit Reis diperkirakan menjadi pasangan gelandang untuk menjaga keseimbangan permainan tuan rumah.

Masalah kebugaran juga menghampiri Mitchell Weiser dan Moussa N'Diaye sehingga Daniel Thioune kemungkinan mengandalkan Arthur serta Olivier Deman.

Keduanya diproyeksikan mengisi posisi bek sayap untuk menghadapi kecepatan serangan Hamburger SV.

Di kubu tim tamu, Jordan Torunarigha belum tersedia akibat cedera pinggul, tetapi Mario Vuskovic berpeluang kembali setelah pulih dari masalah punggung.

Albert Sambi Lokonga, Bilal Nadir, dan Nicolai Remberg juga harus menepi karena cedera masing-masing.

Keterbatasan pilihan gelandang membuat Martin Adeline berpotensi berduet dengan Miro Muheim di sektor tengah. Albert Gronbaek diperkirakan menempati posisi gelandang serang untuk mendukung duet Terem Moffi dan Patson Daka.

Yussuf Poulsen masih absen akibat cedera betis sehingga Moffi dan Daka menjadi tumpuan utama Hamburger SV.

Efektivitas kedua penyerang tersebut akan sangat menentukan peluang tim tamu menembus pertahanan Werder Bremen.

Prediksi Susunan Pemain dan Skor Werder Bremen vs Hamburger SV Werder Bremen diperkirakan menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan Niclas Fullkrug sebagai ujung tombak utama.

Hamburger SV kemungkinan mengandalkan formasi 3-4-1-2 untuk memaksimalkan kombinasi serangan Terem Moffi dan Patson Daka.

Prediksi susunan pemain Werder Bremen (4-2-3-1): Hein; Arthur, Friedl, Pieper, Deman; Regeer, Reis; Dinkci, Chuki, Njinmah; Fullkrug.

Daniel Thioune diperkirakan mengutamakan penguasaan lini tengah sekaligus memanfaatkan agresivitas pemain sayap.

Prediksi susunan pemain Hamburger SV (3-4-1-2): Heuer; Capaldo, Omari, Bornauw; El Ouahdi, Adeline, Muheim, Moller Wolfe; Gronbaek; Moffi, Daka.

Merlin Polzin berpeluang mengandalkan serangan balik cepat untuk mengeksploitasi ruang di belakang pertahanan tuan rumah.

Werder Bremen lebih diunggulkan berkat tiga kemenangan dari empat pertandingan kandang dan posisi yang lebih baik di klasemen.

Namun, absennya sejumlah pemain penting berpotensi membuat pertandingan berlangsung lebih ketat daripada perkiraan.

Hamburger SV tetap memiliki peluang mencetak gol melalui kombinasi Moffi dan Daka, meskipun pertahanan mereka harus menghadapi tekanan besar.

Dengan mempertimbangkan performa kandang dan tandang kedua tim, Werder Bremen diprediksi mampu mengamankan kemenangan tipis.

Keunggulan bermain di Weserstadion diperkirakan menjadi faktor pembeda dalam duel Nordderby yang berpotensi berlangsung sengit hingga menit terakhir.