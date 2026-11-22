JawaPos.com — Prediksi skor Augsburg vs Mainz 05 mengarah pada hasil imbang 2-2 ketika kedua tim bertemu dalam lanjutan Bundesliga 2026/2027 di WWK Arena, Minggu (22/11/2026) pukul 21.30 WIB.

Pertandingan ini menjadi pertarungan penting dalam persaingan menghindari zona degradasi, mengingat kedua kesebelasan hanya dipisahkan satu poin di klasemen sementara.

Augsburg menempati peringkat ke-14 dengan koleksi sembilan poin, sedangkan Mainz 05 berada dua tingkat lebih tinggi dengan raihan 10 poin.

Kekalahan dalam pertandingan ini berpotensi menyeret salah satu tim menuju tiga posisi terbawah klasemen Bundesliga.

Situasi tersebut membuat pertandingan diperkirakan berlangsung sengit sejak menit pertama, terutama karena kedua kesebelasan sedang mengalami penurunan performa.

Augsburg belum memenangkan tujuh pertandingan liga terakhir, sementara Mainz 05 datang dengan catatan empat kekalahan beruntun di seluruh kompetisi.

Mengapa Augsburg Terancam Terperosok ke Zona Degradasi? Augsburg menghadapi tekanan besar setelah hanya mengumpulkan tiga poin dari tujuh pertandingan Bundesliga terakhir.

Dalam periode tersebut, tim asuhan Manuel Baum mencatatkan tiga hasil imbang dan empat kekalahan sehingga semakin dekat dengan zona degradasi.

Posisi Augsburg kini hanya berjarak dua poin dari Union Berlin yang menempati peringkat ke-16 atau zona playoff degradasi. Mereka juga unggul tiga angka atas Schalke 04 yang berada di posisi ke-17 klasemen sementara.

Masalah terbesar Augsburg terletak pada lemahnya organisasi pertahanan yang kerap memberikan ruang kepada pemain lawan.

Dalam enam dari tujuh pertandingan terakhir, mereka selalu kebobolan sedikitnya dua gol sehingga kesulitan mempertahankan keunggulan.

Meski demikian, Augsburg sebenarnya mempunyai produktivitas serangan yang cukup menjanjikan dengan mencetak 13 gol sepanjang tujuh pertandingan tersebut.

Catatan tersebut menunjukkan persoalan utama mereka bukan semata-mata ketajaman penyerang, melainkan ketidakseimbangan antara lini depan dan belakang.

Bermain di WWK Arena bisa memberikan tambahan kepercayaan diri bagi pasukan Manuel Baum untuk menghentikan tren negatif.

Augsburg sebelumnya mampu menahan imbang dua tim kuat Bundesliga, Bayern Munich dan Bayer Leverkusen, ketika tampil di hadapan pendukung sendiri.

Namun, mereka juga pernah mengalami kekalahan kandang menghadapi Freiburg pada akhir Oktober lalu.

Hasil tersebut menjadi pengingat jika keuntungan bermain di kandang belum tentu cukup untuk mengamankan tiga poin.

Bisakah Mainz 05 Mengakhiri Empat Kekalahan Beruntun? Mainz 05 datang ke markas Augsburg dengan misi menghentikan rentetan empat kekalahan beruntun di semua kompetisi.

Tim besutan Urs Fischer bahkan telah menelan tiga kekalahan berturut-turut di Bundesliga sehingga membutuhkan hasil positif untuk memperbaiki posisi.

Sepanjang empat pertandingan terakhir yang berakhir dengan kekalahan, Mainz 05 hanya mampu mencetak empat gol dan kebobolan 11 kali.

Kekalahan terbaru mereka terjadi ketika menghadapi Bayern Munich dengan skor 1-2 pada 7 November 2026.

Kondisi tersebut memperlihatkan lini pertahanan Mainz 05 juga mengalami persoalan serius seperti yang dihadapi Augsburg.

Apabila kelemahan ini tidak segera diperbaiki, peluang mereka kembali kehilangan poin cukup besar meskipun menghadapi tim papan bawah.

Menariknya, Mainz 05 justru mempunyai catatan pertandingan tandang yang relatif menjanjikan pada awal musim Bundesliga 2026/2027.

Mereka berhasil memenangkan tiga pertandingan tandang pertama sebelum akhirnya mengalami kekalahan telak 1-4 dari Elversberg pada 30 Oktober.

Keunggulan lain Mainz 05 terlihat dari rekor pertemuan melawan Augsburg dalam beberapa pertandingan terakhir.

Mereka tidak terkalahkan dalam lima pertemuan terakhir dengan empat kemenangan, termasuk keberhasilan menang 2-0 pada Februari lalu.

Rekor tersebut dapat menjadi modal psikologis bagi Mainz 05 untuk kembali mencuri poin dari WWK Arena.

Namun, performa terkini memperlihatkan mereka tetap harus bekerja keras menghadapi Augsburg yang juga membutuhkan kemenangan.

Bagaimana Kondisi Pemain dan Prediksi Susunan Pemain? Augsburg diperkirakan tidak dapat memainkan Han-Noah Massengo dan Chrislain Matsima karena keduanya masih mengalami cedera.

Absennya Matsima membuat Manuel Baum kemungkinan mengandalkan Juma Bah, Jeffrey Gouweleeuw, dan Yannik Keitel sebagai tiga bek utama.

Robin Fellhauer dan Fabian Rieder berpeluang mendapatkan kepercayaan untuk mengendalikan permainan dari sektor tengah.

Sementara itu, Michael Gregoritsch hampir dipastikan menjadi ujung tombak setelah mencetak lima gol Bundesliga musim ini.

Gregoritsch kemungkinan mendapat dukungan Anton Kade dan Alexis Claude-Maurice untuk membongkar pertahanan Mainz 05.

Kombinasi tersebut diharapkan mampu memaksimalkan produktivitas serangan Augsburg yang sebenarnya cukup baik dalam beberapa pertandingan terakhir.

Di kubu Mainz 05, Dominik Kohr menjadi satu-satunya pemain yang dipastikan absen karena mengalami cedera pergelangan kaki. Bek tengah tersebut diperkirakan baru dapat kembali memperkuat tim pada Januari mendatang.

Urs Fischer berpeluang memasang Stefan Posch, Fabio Gruber, dan Kacper Potulski sebagai tiga pemain bertahan.

Paul Nebel bersama Kaishu Sano diperkirakan menjalankan peran penting untuk menjaga keseimbangan lini tengah sekaligus membantu pertahanan.

Prediksi susunan pemain Augsburg (3-4-2-1): Dahmen; Bah, Gouweleeuw, Keitel; Wolf, Fellhauer, Rieder, Behrens; Kade, Claude-Maurice; Gregoritsch.

Komposisi ini memungkinkan Augsburg memaksimalkan pergerakan pemain sayap sekaligus memberikan dukungan kepada Gregoritsch.

Prediksi susunan pemain Mainz 05 (3-5-2): Zentner; Posch, Gruber, Potulski; Caci, Nebel, Sano, Amiri, Mwene; Tietz, Becker.

Formasi tersebut memberikan Mainz 05 tambahan kekuatan di lini tengah untuk mengimbangi tekanan tuan rumah.

Prediksi Skor Augsburg vs Mainz 05, Siapa Lebih Diunggulkan? Pertandingan Augsburg vs Mainz 05 diprediksi berlangsung terbuka karena kedua kesebelasan sama-sama mempunyai kelemahan pertahanan.

Augsburg memiliki keuntungan bermain di kandang, sedangkan Mainz 05 membawa modal rekor pertemuan yang lebih baik.

Produktivitas Augsburg dengan 13 gol dalam tujuh pertandingan terakhir menjadi alasan tuan rumah berpeluang mencetak lebih dari satu gol.

Namun, kebiasaan kebobolan sedikitnya dua gol dalam enam pertandingan membuat mereka sulit diunggulkan meraih kemenangan.

Mainz 05 juga mempunyai kemampuan mencetak gol ketika bermain tandang, meskipun konsistensi pertahanan masih menjadi persoalan.

Dengan mempertimbangkan kondisi kedua tim, hasil imbang tampaknya menjadi kemungkinan paling realistis dalam pertandingan ini.

Kedua kesebelasan diperkirakan saling mencetak gol dan harus puas berbagi satu poin dalam persaingan ketat menghindari zona degradasi Bundesliga.