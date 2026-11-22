JawaPos.com - Brighton & Hove Albion akan menjalani lawatan ke markas Hull City dalam lanjutan pekan ke-12 Liga Inggris 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion MKM, Minggu (22/11/2026) pukul 21.00 WIB.

Brighton datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menunjukkan performa cukup konsisten sepanjang musim ini. Sebaliknya, Hull City masih berusaha menemukan kembali permainan terbaiknya setelah melewati periode sulit tanpa kemenangan.

Tim asuhan Fabian Hurzeler saat ini menempati posisi kedua klasemen sementara Premier League. Brighton tertinggal lima poin dari Arsenal yang berada di puncak klasemen. Posisi tersebut menjadi pencapaian positif bagi The Seagulls, terutama karena mereka mampu bersaing dengan sejumlah klub besar.

Produktivitas lini serang menjadi salah satu kekuatan Brighton musim ini. Mereka bahkan tercatat sebagai tim dengan jumlah gol terbanyak di kompetisi. Ketajaman tersebut tentu menjadi modal penting untuk menghadapi Hull City yang sedang mengalami kesulitan meraih hasil positif.

Sementara itu, Hull City belum mampu memenangkan pertandingan di berbagai kompetisi sejak akhir Agustus 2026. Kondisi tersebut membuat laga melawan Brighton menjadi tantangan tersendiri bagi tim berjuluk The Tigers.

Meski demikian, Hull tidak bisa dianggap remeh begitu saja. Mereka masih memiliki sejumlah pemain yang berpotensi memberikan ancaman kepada pertahanan lawan.

Mohamed Belloumi menjadi salah satu pemain yang cukup diandalkan Hull City. Pemain tersebut sudah mengoleksi tiga gol dan memiliki lima kontribusi langsung terhadap gol timnya sepanjang musim ini.

Oli McBurnie juga bisa menjadi pilihan penting di lini depan. Striker tersebut telah mencatatkan dua gol dan dua assist. Kehadirannya diharapkan mampu memberikan masalah bagi barisan pertahanan Brighton.

Namun, Hull City masih harus memperhatikan kondisi beberapa pemain yang mengalami cedera. Mohamed Belloumi, Nobel Mendy, dan Charlie Hughes masih diragukan tampil karena masalah kebugaran.

Matt Targett, Hidemasa Morita, Eliot Matazo, dan Ilyas Ansah juga masuk dalam daftar pemain yang mengalami cedera. Di sisi lain, Matt Crooks sudah bisa kembali memperkuat tim setelah menyelesaikan hukuman larangan bermain akibat akumulasi kartu kuning.

Brighton juga tidak sepenuhnya datang dengan kekuatan terbaik. Kaoru Mitoma masih harus menepi karena cedera hamstring. Evan Ferguson, Stefanos Tzimas, dan Zadok Yohanna juga belum bisa dimainkan akibat masalah kebugaran.

Yankuba Minteh dan Femi Azeez masih harus menjalani pemeriksaan sebelum pertandingan untuk memastikan kesiapan mereka tampil.

Di tengah beberapa kendala tersebut, Brighton tetap memiliki sejumlah pemain yang bisa menjadi pembeda. Pascal Gross menjadi salah satu sosok penting dalam permainan tim musim ini.

Gelandang asal Jerman tersebut sudah mencatatkan empat gol dan empat assist dari delapan keterlibatan langsung dalam gol Brighton. Kontribusinya memperlihatkan peran penting Gross dalam membangun serangan sekaligus membantu penyelesaian akhir.

Selain Gross, Charalampos Kostoulas, Maxim De Cuyper, Diego Gomez, dan Jack Hinshelwood juga memberikan kontribusi positif bagi produktivitas tim.

Dari catatan pertemuan sebelumnya, kedua tim memiliki sejarah pertandingan yang cukup berimbang. Dalam enam pertemuan terakhir yang tercatat antara 2013 hingga 2016, Brighton meraih dua kemenangan, Hull City juga mengamankan dua kemenangan, sedangkan dua pertandingan lainnya berakhir imbang.

Meski begitu, kondisi kedua tim saat ini memperlihatkan perbedaan yang cukup jelas. Brighton memiliki performa lebih meyakinkan dan sedang bersaing di papan atas, sementara Hull masih berjuang keluar dari tren negatif.

Untuk pertandingan nanti, Hull City diperkirakan menggunakan formasi dengan Tzolakis sebagai penjaga gawang. Lini belakang diisi Coyle, Ajayi, Egan, Mendy, dan Stroud. Sementara Belloumi, Gourna-Douath, Iroegbunam, serta Slater akan mendukung McBurnie di lini depan.

Brighton diprediksi menurunkan Verbruggen di bawah mistar. Costinha, Vuskovic, Dunk, dan Boscagli mengisi lini pertahanan. Chema dan Gross menjadi pengatur permainan, sedangkan Gomez, Ayari, dan De Cuyper mendukung Kostoulas sebagai ujung tombak.

Melihat kualitas pemain, posisi klasemen, serta performa kedua tim, Brighton lebih layak diunggulkan. Hull memang berpeluang memberikan perlawanan, tetapi konsistensi permainan tim tamu bisa menjadi pembeda.

Brighton diprediksi mampu mengendalikan jalannya pertandingan dan memanfaatkan peluang yang didapat. Kemenangan tipis menjadi hasil yang cukup realistis bagi pasukan Fabian Hurzeler.