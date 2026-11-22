JawaPos.com - Emil Audero gagal membawa Rayo Vallecano meraih kemenangan saat menghadapi Valencia pada pekan ke-13 Liga Spanyol 2026/2027 (LaLiga). Bermain di Estadio de Vallecas, Sabtu (21/11/2026), Rayo harus mengakui keunggulan tim tamu dengan skor tipis 0-1.

Posisi penjaga gawang masih menjadi milik Emil Audero. Kiper Timnas Indonesia tersebut tampil penuh selama 90 menit, tetapi harus memungut bola dari gawangnya setelah Jose Copete mencetak gol untuk Valencia pada menit ke-41.

Emil Audero Hanya Catat Satu Penyelamatan Sepanjang pertandingan, Emil tidak banyak melakukan penyelamatan karena Valencia juga tidak terlalu agresif dalam membangun serangan.

Berdasarkan statistik FotMob, kiper berusia 29 tahun tersebut hanya mencatatkan satu penyelamatan. Aksi itu dilakukan pada menit ke-72 ketika menghadapi ancaman dari situasi tendangan sudut.

Dari sisi distribusi bola, penampilan Emil juga belum maksimal. Ia hanya berhasil melepaskan satu dari enam umpan panjang akurat kepada rekan setimnya.

Kebobolan satu gol dari Valencia membuat catatan kebobolan Emil semakin bertambah. Hingga pekan ke-13, ia sudah kemasukan 12 gol dan baru sekali mencatatkan clean sheet.

Rayo Vallecano Telan Dua Kekalahan Beruntun Kekalahan dari Valencia memperpanjang tren negatif Rayo Vallecano. Sebelumnya, tim berjuluk Los Franjirrojos tersebut juga tumbang saat menghadapi Real Sociedad.

Dua kekalahan beruntun itu datang setelah Rayo sempat meraih kemenangan atas Celta Vigo. Hasil tersebut membuat posisi mereka di klasemen sementara belum aman.

Rayo Vallecano kini menempati peringkat ke-14 klasemen Liga Spanyol 2026/2027. Tim asuhan Benat San Jose tersebut hanya berjarak satu poin dari Levante yang berada di zona degradasi dan dijadwalkan bertanding pada 24 November.