JawaPos.com - Legenda tenis dunia Rafael Nadal resmi bergabung dengan jajaran direksi Real Madrid setelah pengangkatannya mendapat persetujuan 99,5 persen suara dalam rapat umum luar biasa klub.

Berdasarkan pengumuman melalui situs resmi Real Madrid, Sabtu, pengangkatan Nadal disahkan melalui pemungutan suara yang menghasilkan 1.704 suara setuju, empat suara menolak, dan lima abstain dari total 1.713 suara.

Nadal mengaku bangga mendapat kesempatan mengambil peran lebih besar di klub yang telah lama memiliki tempat istimewa dalam kehidupannya.

"Saya ingin berterima kasih kepada presiden (Florentino Perez). Ketika Anda mengangkat saya sebagai anggota kehormatan, itu merupakan sesuatu yang sangat istimewa. Hari ini, saya mendapatkan kesempatan untuk melangkah lebih jauh," kata Nadal.

Bagi Nadal, bergabung dengan jajaran direksi Real Madrid merupakan tanggung jawab besar sekaligus kesempatan istimewa.

Ia menilai klub memiliki ikatan kuat antargenerasi dan menjadi bagian penting dari kehidupan banyak keluarga.

"Ini merupakan tanggung jawab besar bagi saya. Real Madrid diwariskan dari orang tua kepada anak-anak. Klub ini merupakan sesuatu yang menyatukan banyak orang. Kini, mendapatkan kesempatan seperti ini adalah sebuah kehormatan luar biasa," ujarnya.

Presiden Real Madrid Florentino Perez menyambut kehadiran Nadal dan meyakini pengalaman serta reputasi legenda tenis Spanyol tersebut dapat membantu klub mempertahankan kesuksesan pada masa mendatang.

"Kehadirannya bukan sekadar bergabungnya sosok luar biasa. Ini menunjukkan bahwa salah satu legenda terbesar ingin berbagi masa depan bersama kami," kata Perez.

"Saya yakin kehadirannya akan membantu kami terus membangun Real Madrid yang kami inginkan untuk generasi mendatang," tambahnya.

Nadal merupakan salah satu petenis tersukses sepanjang sejarah dengan koleksi 22 gelar Grand Slam, termasuk rekor 14 gelar tunggal putra French Open.

Mantan petenis nomor satu dunia itu juga mengoleksi 92 gelar tunggal, dua medali emas Olimpiade, dan lima gelar Piala Davis bersama Spanyol.

Hubungan Nadal dengan Real Madrid telah terjalin sejak lama. Ia menyandang status anggota kehormatan klub sejak 2011 dan dikenal memiliki hubungan dekat dengan Perez.

Pada 2023, Nadal pernah mengungkapkan keinginannya untuk suatu hari menjabat sebagai presiden Real Madrid, meskipun saat itu ia mengaku belum mengetahui apakah memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan tersebut.

Menjelang pemilihan presiden klub pada 2026, Nadal membantah kabar yang menyebut dirinya akan maju sebagai kandidat.

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