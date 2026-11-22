JawaPos.com - Leeds United membuat kejutan besar dengan menghancurkan Chelsea 4-1 di Stamford Bridge, Minggu (22/11). Hasil tersebut sekaligus mengakhiri penantian panjang The Whites untuk meraih kemenangan tandang di markas The Blues pada ajang Premier League.

Leeds akhirnya berhasil membawa pulang tiga poin dari Stamford Bridge setelah 27 tahun. Kemenangan ini juga membuat persaingan papan atas klasemen semakin menarik.

Tim asuhan Daniel Farke tampil percaya diri sejak awal pertandingan. Leeds bahkan hampir membuka keunggulan ketika James Justin mengirimkan umpan silang yang disambut sundulan Dominic Calvert-Lewin. Namun, bola hanya membentur mistar gawang Chelsea.

Tekanan Leeds berlanjut dan membuat lini pertahanan tuan rumah beberapa kali berada dalam kesulitan. Chelsea juga harus kehilangan Moises Caicedo pada menit ke-20 setelah sang gelandang mengalami cedera akibat salah mendarat.

Chelsea Unggul Lebih Dulu, Leeds Langsung Membalas Meski mendapat tekanan, Chelsea justru berhasil mencuri keunggulan lebih dulu. Emmanuel Emegha mencetak gol dalam penampilan perdananya sebagai starter setelah menerima umpan Morgan Rogers.

Gol tersebut berawal dari kesalahan James Justin dalam mengantisipasi bola. Rogers kemudian merebut penguasaan bola, melewati Nico Elvedi, sebelum mengirimkan umpan kepada Emegha.

Penyerang berusia 23 tahun itu mengontrol bola dan melepaskan tembakan untuk membawa Chelsea unggul 1-0.

Namun, keunggulan tuan rumah hanya bertahan dua menit. Kesalahan Josh Acheampong saat mengantisipasi pantulan bola di lini tengah membuat Calvert-Lewin berhasil merebut penguasaan bola dan memberikan umpan kepada Noah Okafor.

Okafor mendapatkan ruang tembak di dalam kotak penalti. Minimnya tekanan dari pemain bertahan Chelsea membuatnya leluasa melepaskan tembakan mendatar ke sudut gawang Emiliano Martinez. Skor pun berubah menjadi 1-1.

Penalti Calvert-Lewin Bawa Leeds Berbalik Unggul Memasuki babak kedua, Leeds mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-48. Keputusan itu diambil setelah wasit Michael Oliver menilai Morgan Rogers melakukan handball saat menghalau tembakan keras Jayden Bogle.

Proses pemeriksaan VAR berlangsung cukup lama sebelum keputusan penalti akhirnya disahkan. Rogers sempat merasa dirugikan karena bola mengenai kombinasi lengan atas dan bahunya. Namun, keputusan wasit tidak berubah.

Calvert-Lewin yang maju sebagai eksekutor berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Ia mengarahkan bola ke sisi berlawanan dari pergerakan Martinez sehingga Leeds berbalik unggul 2-1.

Sepuluh menit kemudian, Okafor mencetak gol keduanya sekaligus membawa Leeds menjauh 3-1. Gol tersebut tercipta melalui penyelesaian setengah voli setelah ia menerima bola pantulan dari umpan silang.

Tembakannya mengarah ke sudut atas gawang Chelsea dan tidak mampu dijangkau Martinez.

Brenden Aaronson Lengkapi Kemenangan 4-1 Chelsea berusaha bangkit untuk mengejar ketertinggalan. Namun, upaya mereka tidak menghasilkan perubahan berarti.

Berbeda dengan pertemuan pada September ketika Chelsea mencetak enam gol dalam kemenangan atas Leeds di ajang Carabao Cup, kali ini The Blues justru kesulitan memberikan perlawanan.

Leeds kemudian menutup pesta golnya melalui Brenden Aaronson pada masa tambahan waktu. Pemain pengganti Harry Wilson mengoper bola kepada Aaronson yang bergerak memotong ke arah dalam dari sisi kanan kotak penalti.

Aaronson melepaskan tembakan keras yang menembus pertahanan Martinez. Gol tersebut sekaligus memastikan kemenangan Leeds dengan skor telak 4-1.

Hasil ini menjadi catatan bersejarah bagi Leeds United karena mereka kembali menang di Stamford Bridge setelah 27 tahun, atau sejak 1999.