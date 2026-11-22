JawaPos.com - Kevin Diks gagal membawa Borussia Monchengladbach meraih kemenangan saat menjamu Borussia Dortmund pada pekan ke-10 Liga Jerman 2026/2027. Bermain di Borussia-Park, Sabtu (21/11/2026), The Foals harus mengakui keunggulan tim tamu dengan skor tipis 0-1.

Gol Felix Nmecha pada menit ke-80 menjadi pembeda dalam pertandingan tersebut. Gol itu sekaligus membuat Borussia Monchengladbach gagal mengamankan poin di hadapan pendukung sendiri.

Dalam laga kali ini, Kevin Diks dipercaya mengemban tugas sebagai kapten. Bek Timnas Indonesia tersebut bermain penuh selama 90 menit dan mendapatkan satu kartu kuning.

Statistik Bertahan Kevin Diks Meski gagal membawa timnya meraih hasil positif, Kevin Diks menunjukkan kontribusi di sektor pertahanan. Berdasarkan statistik FotMob, pemain berusia 30 tahun tersebut mencatatkan tiga aksi bertahan.

Selama 90 menit bermain, Diks melakukan satu tekel dan satu sapuan. Ia juga mencatatkan satu intersepsi yang menunjukkan kemampuannya membaca pergerakan lawan.

Namun, catatan duel menjadi salah satu aspek yang masih perlu ditingkatkan. Diks hanya memenangi dua dari enam duel yang dijalaninya sepanjang pertandingan.

Pelatih Gladbach Kecewa dengan Kesalahan Tim Pelatih Borussia Monchengladbach, Alexander Blessin, mengaku kecewa dengan kekalahan tersebut. Ia menilai gol Borussia Dortmund tercipta akibat kesalahan yang dilakukan timnya sendiri.

Blessin menyebut Dortmund memang lebih menguasai permainan, tetapi tidak banyak menciptakan peluang emas. Karena itu, ia menilai hasil pertandingan semakin mengecewakan setelah timnya gagal mengantisipasi situasi yang berujung gol.

"Meskipun BVB lebih mengontrol permainan, mereka tidak menciptakan banyak peluang emas. Itu membuat kekalahan ini semakin mengecewakan karena kesalahan yang berujung pada gol," ujar Alexander Blessin yang dikutip laman resmi Monchengladbach, Minggu (22/11/2026).

Kekalahan dari Borussia Dortmund membuat Borussia Monchengladbach masih terpuruk di zona degradasi. Tim berjuluk The Foals tersebut kini menempati posisi ke-18 klasemen sementara Liga Jerman.