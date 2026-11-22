JawaPos.com - Argentina U-17 akan menghadapi Mozambik U-17 dalam pertandingan kedua Grup C Piala Dunia U-17 2026. Skuad La Albiceleste muda wajib meraih kemenangan agar peluang lolos ke fase gugur tetap terjaga.

Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Aspire Zone Pitch 7, Doha, Qatar, Minggu (22/11/2026) pukul 22.30 WIB. Laga ini mempertemukan tim yang sedang tertekan dan tim yang tengah diselimuti kepercayaan diri tinggi.

Argentina U-17 memulai kampanye mereka di Grup C dengan hasil mengecewakan. Tim asuhan Diego Placente itu menelan kekalahan mengejutkan dari Australia U-17 dengan skor 0-2 di laga pembuka.

Hasil itu membuat Argentina U-17 belum mengoleksi satu poin pun dengan menempati posisi ketiga klasemen sementara Grup C. Kondisi tersebut menempatkan La Albiceleste dalam tekanan besar sebelum bersua Mozambik U-17.

Lain cerita dengan Argentina U-17, Mozambik U-17 datang dengan modal impresif. Tim berjuluk Os Mambas itu menggilas Denmark U-17 dengan skor 4-0 pada laga pembuka Grup C.

Kemenangan telak itu membawa Mozambik U-17 memimpin klasemen sementara Grup C. Australia U-17 menyusul di posisi kedua dengan mengemas tiga poin setelah mengalahkan Argentina U-17.

Mozambik U-17 berpeluang melangkah lebih jauh jika mampu mengulang performa apik mereka. Hasil positif melawan Argentina U-17 akan membuat langkah mereka ke fase gugur semakin terbuka.

Seperti diketahui, Grup C diisi empat tim yakni Argentina U-17, Australia U-17, Denmark U-17, dan Mozambik U-17. Setiap poin akan sangat berharga dalam perebutan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia U-17 2026.

Karena itu, Argentina U-17 tidak punya pilihan selain tampil habis-habisan demi menjaga asa lolos ke fase gugur. Andai menelan kekalahan, maka situasi La Albiceleste akan semakin rumit meskipun masih ada kans lolos lewat peringkat ketiga terbaik.

Prediksi Skor Argentina U-17 vs Mozambik U-17 Argentina U-17 diperkirakan akan memegang kendali permainan sejak awal. Sementara Mozambik U-17 diprediksi bermain disiplin dan mengandalkan serangan balik cepat.

Dari segi kualitas, Argentina U-17 sedikit diunggulkan untuk meraih kemenangan. Namun, Mozambik U-17 juga bukan lawan yang bisa dianggap remeh. Terbukti, skuad Os Mambas menumbangkan Denmark U-17 dengan skor telak di laga perdana.

Mozambik U-17 diperkirakan mampu memberikan perlawanan sengit kepada Argentina U-17. Namun, La Albiceleste diprediksi mampu meredam efektivitas serangan lawan dan mengunci kemenangan.