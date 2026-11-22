JawaPos.com - Manchester City kembali gagal mengamankan kemenangan setelah menahan imbang Fulham 1-1 dalam pekan ke-11 Premier League. Bermain di Etihad Stadium pada Sabtu (21/11), The Citizens tampak kesulitan menghadapi tim yang menempati peringkat ke-15 klasemen.

Manchester City sebenarnya memiliki catatan pertemuan yang sangat dominan atas Fulham. Sebelum pertemuan terakhir, Fulham menelan 20 kekalahan beruntun ketika menghadapi Manchester City di semua kompetisi. Catatan itu menjadi rekor kekalahan terpanjang satu tim dari tim lain dalam sejarah sepak bola Inggris.

Namun, Fulham berhasil mematahkan dominasi itu dengan membawa pulang satu poin dari Etihad Stadium. Gol pembuka pertandingan dicetak oleh Fulham lewat Rodrigo Muniz pada menit ke-16.

Gol itu membuat Manchester City untuk pertama kalinya sejak 2012 mencatatkan kebobolan gol pembuka secara beruntun dalam empat pertandingan Premier League. Sebelumnya, Manchester City juga kebobolan lebih dulu saat menghadapi Brighton, Nottingham Forest, dan Aston Villa.

Selain itu, The Citizens juga sudah melewati sembilan pertandingan berturut-turut di semua kompetisi tanpa mencatatkan clean sheet. Enzo Maresca menyebut persoalan itu harus segera diperbaiki.

“Saya pikir hampir 80 persen gol yang kami kebobolan terjadi dalam 20 menit pertama, baik pada babak pertama maupun babak kedua. Jadi, jelas ada sesuatu yang harus kami perbaiki,” ujar Maresca.

Pelatih pengganti Pep Guardiola itu juga menyoroti proses terciptanya gol Fulham. “Gol hari ini bermula dari dekat bendera sudut melalui lemparan ke dalam. Tidak ada yang menyangka mereka bisa menciptakan peluang dari situasi itu, tetapi kemudian kami kebobolan. Jelas ada sesuatu yang harus kami sesuaikan,” lanjutnya.

Sementara itu, Gol tunggal Manchester City diciptakan oleh Elliot Anderson. Pada menit ke-57, Anderson mencetak gol penyama kedudukan lewat tendangan voli dari luar kotak penalti. Gol itu memberi kesempatan Manchester City untuk membalikkan keadaan. Namun, Fulham mampu bertahan hingga pertandingan berakhir.

Maresca pun mengapresiasi kontribusi Anderson meski baru pertama kali dimainkan sebagai gelandang serang sejak awal musim. “ Dia [Anderson] memberi kami kesempatan untuk kembali ke dalam pertandingan,” kata Maresca.

“Hari ini, untuk pertama kalinya sejak musim dimulai, kami menempatkannya sebagai gelandang serang. Sebelumnya, ia bermain sedikit lebih ke belakang bersama kami. Kami sedang berupaya mencari berbagai solusi, keseimbangan yang tepat, serta ingin tampil lebih konsisten,” tambahnya.

Sementara itu, Erling Haaland masih gagal menambah catatan golnya. Penyerang asal Norwegia itu mendapatkan empat peluang pada babak pertama, tetapi tidak satu pun berhasil dikonversi menjadi gol.

Haaland sebenarnya sempat mencetak gol, tetapi gol itu dianulir pada menit ke-26. Wasit menilai kiper Bernd Leno masih menguasai bola meski bola sempat melewati garis gawang saat mereka bertabrakan. Maresca pun menilai gol itu layak disahkan.

“Saya meninjaunya setelah pertandingan dan menurut pandangan saya, cukup jelas bahwa itu bukan pelanggaran, tetapi bukan saya yang berhak memutuskan. Erling sangat yakin. Saya bertanya kepadanya dari pinggir lapangan dan dia yakin, tetapi wasit memutuskan sebaliknya,” kata Maresca.

Meskipun demikian, Maresca tetap optimis terhadap perkembangan timnya. Pelatih berusia 46 tahun itu mengingatkan bahwa pekerjaannya baru dimulai. “Saya bisa melihat banyak aspek positif. Kami baru memulai empat bulan lalu, bukan empat tahun lalu,” ujarnya.

Setelah mengawali kompetisi dengan tujuh kemenangan beruntun, performa The Citizens justru menurun dengan catatan empat pertandingan Premier League tanpa kemenangan. Hal itu membuat Manchester City duduk di peringkal ketiga klasemen sementara, selisih enam gol dengan Arsenal di puncak klasemen.