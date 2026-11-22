JawaPos.com-Perasaan kecewa dirasakan Elliot Anderson setelah Manchester City ditahan imbang Fulham di pekan ke-11 Liga Inggris. Laga yang berakhir dengan skor 1-1 tersebut dimainkan di Etihad Stadium, Sabtu (21/11/2026).

Manchester City sempat tertinggal dari Fulham pada menit ke-16, yang menurut Elliot Anderson bukanlah awal laga yang bagus. Setelah itu, dia berhasil mencetak gol penyama kedudukan, namun kesulitan mencetak gol kedua.

"Ini sangat mengecewakan. Tertinggal satu gol bukanlah hal yang ideal, tetapi tampaknya hal itu terjadi. Babak kedua lebih baik, lebih intens, kami bermain lebih menyerang. Kami hanya kesulitan mencetak gol kedua. Kami sedang berupaya mengatasi hal itu [ketertinggalan yang begitu jauh]. Kami melakukan segala yang kami bisa untuk memperbaikinya," kata Elliot Anderson yang dikutip laman resmi Manchester City, Sabtu (21/11/2026).

Hasil imbang dari Fulham akan dijadikan pembelajaran bagi skuad Manchester City. Anderson memastikan timnya akan berlatih lebih keras dan memenangkan pertandingan di laga berikutnya.

“Di setiap pertandingan, kami belajar banyak hal. Kami akan berlatih lebih keras. Kami akan siap untuk pertandingan selanjutnya," ujar Anderson.

Gelandang timnas Inggris tersebut memiliki peran untuk bermain lebih menyerang. Peran itu membuat Elliot Anderson lebih tajam di sekitar kotak penalti hingga bisa mencetak gol.

"Hari ini saya bermain sedikit lebih ke depan, fokus melakukan yang terbaik untuk tim. Berjuang saat menguasai bola maupun tanpa bola. Itu tugas saya di tepi kotak penalti saat tendangan sudut dari sisi itu. Cobalah untuk mendapatkan kontak yang tepat sasaran. Berusahalah untuk tetap tenang dalam situasi tersebut dan melakukan kontak yang baik," jelas pemain 24 tahun tersebut.

Mencetak satu gol sebenarnya belum cukup bagi Anderson. Hal itu membuatnya terus melatih ketajamannya di kotak penalti.

“Saya rasa saya bisa mencetak lebih banyak gol, saya selalu berpikir begitu. Dan saya hanya perlu mulai melakukannya, menerapkannya dalam pertandingan. Saya sedang melatihnya dalam sesi latihan dan saya rasa hal terpenting adalah berada di area yang tepat. Saya perlu mempelajari itu dan mendapatkan lebih banyak angka," pungkas Elliot Anderson.