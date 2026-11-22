JawaPos.com — Prediksi skor Atalanta BC vs Inter Milan pada lanjutan Serie A 2026/2027, Senin (23/11/2026) pukul 02.45 WIB, mengarah pada kemenangan tim tamu dengan skor 1-3.

Inter Milan datang ke New Balance Arena, Bergamo, membawa dominasi pertemuan, sementara Atalanta BC masih kesulitan memperbaiki pertahanan setelah kebobolan 20 gol.

Pertandingan dua klub berjuluk Nerazzurri ini menjadi ujian penting bagi ambisi Inter Milan kembali merebut puncak klasemen Serie A.

Sebaliknya, Atalanta BC berusaha mengakhiri penantian delapan tahun tanpa kemenangan atas rival regional mereka.

Mengapa Inter Milan Lebih Diunggulkan Menang? Inter Milan memiliki modal kuat untuk melanjutkan dominasinya atas Atalanta BC setelah memenangkan empat kunjungan terakhir ke Bergamo.

Dalam periode tersebut, tim asal Milan itu mampu mencetak rata-rata dua gol setiap pertandingan.

Catatan pertemuan kedua tim bahkan memperlihatkan kesenjangan lebih besar karena Atalanta BC gagal menang dalam 15 pertemuan terakhir di Serie A.

Dominasi Inter Milan juga berlanjut dalam pertandingan Coppa Italia dan Supercoppa Italiana.

Pasukan Cristian Chivu datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah bangkit dari kekalahan dalam Derby della Madonnina melawan AC Milan.

Mereka kemudian mengalahkan Feyenoord di Liga Champions dan menundukkan Como dalam pertandingan Serie A.

Kemenangan atas Como sekaligus memperpanjang catatan impresif Inter Milan menjadi 15 kemenangan kandang beruntun atas klub tersebut di Serie A.

Hasil positif itu menjaga persaingan papan atas meskipun Inter Milan belum berhasil merebut kembali posisi pertama.

Inter Milan memasuki jeda internasional dengan posisi di antara dua klub ibu kota, Lazio dan AS Roma, dalam klasemen.

Situasi tersebut membuat kemenangan atas Atalanta BC sangat penting untuk mempertahankan tekanan terhadap pesaing gelar.

Seberapa Buruk Pertahanan Atalanta BC Musim Ini? Atalanta BC menghadapi masalah serius di sektor pertahanan setelah kebobolan 20 gol pada fase awal Serie A musim ini. Catatan tersebut menjadi awal defensif terburuk klub asal Bergamo itu sejak 2002.

Tim asuhan Maurizio Sarri juga tercatat menerima jumlah tembakan terbanyak ketiga di kompetisi kasta tertinggi Italia.

Kondisi tersebut menjadi alarm menjelang kedatangan Inter Milan yang justru menghasilkan tembakan paling banyak di Serie A.

Sebelum jeda internasional, Atalanta BC berhasil mengalahkan Monza dengan skor tipis 1-0 untuk menghentikan tren negatif. Kemenangan tersebut sekaligus mengakhiri rentetan 11 pertandingan tanpa clean sheet di seluruh kompetisi.

Namun, satu kemenangan belum cukup menghapus kekhawatiran terhadap konsistensi permainan La Dea sepanjang musim. Atalanta BC sebelumnya menelan kekalahan dalam lima dari 10 pertandingan liga pertama bersama Sarri.

Performa kandang mereka juga belum sepenuhnya meyakinkan dengan hanya empat kemenangan dari sembilan pertandingan di New Balance Arena.

Situasi semakin menantang karena Inter Milan mempunyai rekor pertemuan yang sangat dominan di stadion tersebut.

Masalah Atalanta BC tidak hanya muncul di kompetisi domestik, tetapi juga terlihat dalam perjalanan mereka di Conference League.

Klub asal Bergamo itu masih menempati posisi ke-16 ketika fase liga kompetisi Eropa tersebut memasuki pertengahan jadwal.

Siapa Pemain Kunci yang Bisa Menentukan Pertandingan? Lautaro Martinez berpeluang menjadi pembeda bagi Inter Milan setelah pulih dari cedera dan diperkirakan kembali tersedia untuk pertandingan ini.

Penyerang Argentina tersebut mempunyai catatan impresif dengan mencetak gol dalam lima dari enam pertemuan liga terakhir melawan Atalanta BC.

Kehadiran Lautaro Martinez memberikan tambahan pilihan bagi Cristian Chivu yang sebelumnya mengandalkan ketajaman Marcus Thuram.

Penyerang Prancis itu sudah mengoleksi enam gol Serie A musim ini setelah kembali mencetak gol menghadapi Como.

Pio Esposito juga mulai menunjukkan perkembangan positif setelah mengakhiri paceklik gol domestik yang berlangsung sejak September.

Penyerang muda Italia tersebut kemudian mencetak dua gol bersama tim nasional, meskipun sempat gagal mengeksekusi penalti.

Di kubu tuan rumah, Nikola Krstovic menjadi ancaman utama dengan koleksi tujuh gol liga sepanjang musim berjalan.

Penyerang Montenegro itu mencetak gol kemenangan atas Monza sebelum menambah tiga gol dalam dua pertandingan UEFA Nations League.

Krstovic juga mempunyai pengalaman menjebol gawang Inter Milan ketika kedua tim bermain imbang 1-1 pada pertemuan sebelumnya.

Ketajamannya menjadi harapan Atalanta BC untuk mengimbangi produktivitas lini depan tim tamu.

Bagaimana Kondisi Skuad dan Prediksi Susunan Pemain? Inter Milan relatif berada dalam kondisi lebih menguntungkan karena hanya Aleksandar Stankovic dan Ange Bonny yang masuk daftar pemain cedera.

Kembalinya Lautaro Martinez semakin memperbesar kemungkinan Cristian Chivu melakukan penyesuaian komposisi lini serang.

Sebaliknya, Atalanta BC menghadapi persoalan absensi di lini belakang akibat cedera Isak Hien, Odilon Kossounou, dan Thomas Kristensen.

Gelandang Gianluca Gaetano juga masih diragukan tampil sehingga pilihan Maurizio Sarri berpotensi semakin terbatas.

Kabar positif datang dari Raoul Bellanova dan Giacomo Raspadori yang kembali masuk pertimbangan setelah pulih dari masalah paha.

Kehadiran keduanya dapat membantu Atalanta BC meningkatkan keseimbangan permainan sekaligus menambah variasi serangan.

Prediksi susunan pemain Atalanta BC (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Scalvini, Kolasinac, Bernasconi; Ederson, Kessie; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Krstovic.

Prediksi susunan pemain Inter Milan (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Spence, Barella, Calhanoglu, Jones, Dimarco; Thuram, Esposito.

Inter Milan lebih diunggulkan menang karena mempunyai lini serang produktif dan catatan pertemuan yang jauh lebih baik.

Mereka juga belum gagal mencetak gol sejak Maret, sehingga pertahanan Atalanta BC diperkirakan menghadapi tekanan besar sepanjang pertandingan.

Atalanta BC tetap mempunyai peluang mencetak gol melalui Krstovic, terutama jika mampu memanfaatkan kelengahan pertahanan lawan.

Namun, kualitas serangan Inter Milan dan rapuhnya lini belakang tuan rumah membuat kemenangan kelima beruntun di Bergamo menjadi skenario paling realistis.