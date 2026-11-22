JawaPos.com — AC Milan diprediksi mengalahkan Frosinone dengan skor 3-2 dalam pertandingan pekan ke-12 Serie A 2026/2027 di Stadion San Siro, Senin (23/11/2026) pukul 00.00 WIB.

Rossoneri mengandalkan momentum empat kemenangan dari lima pertandingan terakhir, sedangkan Frosinone datang sebagai tim promosi yang mengejutkan dengan enam kemenangan dari 11 laga.

Pertandingan ini menjadi kesempatan AC Milan memperkuat posisi di empat besar klasemen sekaligus menjaga persaingan menuju gelar Scudetto.

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Namun, Frosinone berpeluang memangkas jarak menjadi satu poin apabila berhasil mencuri kemenangan di markas Rossoneri.

Mengapa AC Milan Lebih Diunggulkan Mengalahkan Frosinone? AC Milan memasuki pertandingan dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengumpulkan 12 poin dari maksimal 15 poin dalam lima pertandingan Serie A terakhir.

Pasukan Ruben Amorim juga menunjukkan perkembangan produktivitas dengan selalu mencetak sedikitnya dua gol sepanjang periode tersebut.

Kebangkitan itu menjadi kabar menggembirakan setelah AC Milan sebelumnya hanya memenangkan satu dari empat pertandingan liga.

Perubahan performa tersebut membawa Rossoneri kembali memasuki zona empat besar sebelum kompetisi dihentikan sementara untuk jeda internasional.

Salah satu kemenangan paling berkesan terjadi ketika AC Milan menaklukkan rival sekotanya, Inter Milan, dalam Derby della Madonnina.

Hasil tersebut menjadi salah satu pencapaian penting Amorim sejak mengambil alih kursi kepelatihan Rossoneri.

Momentum positif berlanjut ketika AC Milan mengalahkan Genoa dengan skor 2-1 sebelum jeda internasional November.

Kemenangan tersebut sekaligus mempertahankan rekor tidak terkalahkan mereka dalam enam pertandingan tandang Serie A musim ini.

Dari enam pertandingan tandang tersebut, AC Milan mengumpulkan tiga kemenangan dan tiga hasil imbang. Namun, konsistensi serupa belum sepenuhnya terlihat ketika mereka bermain di hadapan pendukung sendiri.

San Siro justru beberapa kali menjadi tempat munculnya hasil mengecewakan bagi anak asuh Ruben Amorim.

Kekalahan 2-4 dari Bologna serta hasil negatif menghadapi Benfica dan Ferencvaros memperlihatkan persoalan yang masih harus diselesaikan.

Performa AC Milan di kompetisi Eropa juga belum menggembirakan setelah menelan tiga kekalahan dari empat pertandingan Liga Europa.

Kondisi tersebut membuat kemenangan atas Frosinone semakin penting untuk mempertahankan momentum positif di kompetisi domestik.

Seberapa Berbahaya Frosinone sebagai Tim Promosi? Frosinone datang ke San Siro bukan sekadar untuk melengkapi jadwal pertandingan Serie A.

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Tim asuhan Massimiliano Alvini telah membuktikan kemampuannya bersaing setelah memenangkan enam dari 11 pertandingan sejak kembali ke kasta tertinggi Italia.

Catatan tersebut membuat Frosinone hanya tertinggal empat poin dari AC Milan menjelang pertandingan akhir pekan ini. Bahkan, kemenangan atas Rossoneri akan membuka peluang mereka mendekati persaingan papan atas klasemen.

Kekuatan utama Frosinone terletak pada keberanian menyerang dan kemampuan menciptakan peluang.

Hanya Inter Milan yang mencatatkan rata-rata tembakan per pertandingan lebih tinggi dibandingkan tim berjuluk Canarini tersebut.

Produktivitas Frosinone terlihat ketika mereka bermain imbang dalam pertandingan delapan gol menghadapi Atalanta. Setelah itu, mereka menghancurkan Lecce dengan skor 5-1 dan mengalahkan Torino 2-0.

Sayangnya, momentum tersebut terhenti ketika Frosinone menyerah 0-1 kepada Cagliari sebelum jeda internasional.

Kekalahan terasa mengecewakan karena mereka sebenarnya mampu mendominasi penguasaan bola sekaligus menciptakan lebih banyak tembakan.

Performa tandang juga menjadi persoalan yang belum berhasil diselesaikan Massimiliano Alvini.

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Sejak mengalahkan Fiorentina 3-0 pada akhir Agustus, Frosinone hanya mengumpulkan dua poin dari pertandingan tandang berikutnya.

Rekor pertemuan semakin memperlihatkan beratnya tantangan yang menanti tim promosi tersebut.

Dalam enam pertemuan Serie A sebelumnya, Frosinone belum pernah mengalahkan AC Milan dan hanya mampu mengumpulkan dua poin.

Lebih jauh, pertahanan Frosinone rata-rata kebobolan 2,5 gol setiap kali menghadapi Rossoneri di Serie A.

Statistik tersebut menjadi peringatan serius ketika mereka kembali berhadapan dengan tim yang sedang menemukan ketajaman serangannya.

Bagaimana Kondisi Pemain AC Milan dan Frosinone? AC Milan mendapatkan kabar positif setelah kapten sekaligus penjaga gawang Mike Maignan kembali mengikuti latihan penuh.

Kiper asal Prancis tersebut sebelumnya mengalami cedera ketika menjalani tugas internasional bersama negaranya.

Namun, Ruben Amorim masih menghadapi sejumlah persoalan terkait ketersediaan pemain menjelang pertandingan.

Strahinja Pavlovic mengalami masalah bahu, sedangkan Pietro Terracciano juga diragukan masuk daftar pemain cadangan.

Lima pemain lainnya dipastikan belum tersedia, yakni Fikayo Tomori, Samuel Chukwueze, Mattia Gabbia, Alexis Saelemaekers, dan Ruben Loftus-Cheek.

Absennya sejumlah nama tersebut berpotensi memengaruhi keseimbangan permainan, terutama ketika AC Milan menghadapi serangan balik cepat.

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Di lini tengah, Adrien Rabiot menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam produktivitas Rossoneri. Gelandang Prancis tersebut sudah terlibat langsung dalam sembilan gol Serie A musim ini.

Hanya Donyell Malen dan Gustavo Varela yang mencatatkan keterlibatan gol lebih banyak dibandingkan Rabiot. Sementara itu, Alphadjo Cisse juga menunjukkan ketajaman dengan delapan gol di seluruh kompetisi.

Frosinone menghadapi masalah besar karena pencetak gol terbanyak mereka, Antonio Raimondo, masih mengalami cedera. Penyerang tersebut diperkirakan baru dapat kembali bermain pada bulan depan.

Absennya Raimondo membuat Daniel Birligea berpeluang kembali dipercaya sebagai ujung tombak utama.

Penyerang asal Rumania itu sebelumnya mencetak dua gol menghadapi Lecce dan mencetak gol untuk negaranya melawan Bosnia-Herzegovina.

Giacomo Calo juga menjadi pemain yang patut diperhatikan setelah menghasilkan lima gol liga dan menciptakan banyak peluang.

Namun, Frosinone harus bermain tanpa Gabriele Bracaglia yang menjalani hukuman akumulasi kartu kuning serta Florian Grillitsch yang mengalami cedera paha.

Prediksi Susunan Pemain dan Skor AC Milan vs Frosinone AC Milan diperkirakan mengandalkan Christian Pulisic sebagai penghubung serangan dengan Goncalo Ramos di lini depan. Luka Modric, Yunus Musah, dan Adrien Rabiot berpeluang menjadi penggerak permainan dari sektor tengah.

Prediksi susunan pemain AC Milan: Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Bartesaghi; Musah, Modric, Rabiot, Moreira; Pulisic; Ramos.

Prediksi susunan pemain Frosinone: Palmisani; Oyono, Monterisi, Calvani, Tchato; Masini, Calo; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Birligea.

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Pertandingan diperkirakan berlangsung terbuka karena kedua tim memiliki kecenderungan bermain menyerang dan aktif menciptakan peluang.

Frosinone berpotensi memberikan perlawanan sengit, terutama jika mampu mengeksploitasi kelemahan pertahanan tuan rumah.

Meski demikian, kualitas individu dan kedalaman skuad AC Milan menjadi faktor pembeda dalam pertandingan ini.

Rossoneri diprediksi mampu memanfaatkan keunggulan tersebut untuk mengamankan tiga poin meskipun harus menghadapi tekanan sepanjang laga.