JawaPos.com — Prediksi skor Sassuolo vs Genoa mengarah pada kemenangan tim tamu dengan skor 0-2 dalam pertandingan pekan ke-12 Serie A 2026/2027 di Mapei Stadium, Minggu (22/11/2026) pukul 21.00 WIB.

Genoa datang dengan modal empat kemenangan beruntun atas Sassuolo, sementara tuan rumah menghadapi krisis performa, masalah pertahanan, dan pergantian pelatih menjelang pertandingan penting tersebut.

Pertandingan ini sekaligus menandai debut Roberto D'Aversa sebagai pelatih Sassuolo setelah manajemen memutuskan mengakhiri kerja sama dengan Alberto Aquilani.

Tugas berat langsung menanti pelatih anyar tersebut karena Neroverdi hanya unggul satu poin dari zona degradasi klasemen Serie A.

Sebaliknya, Genoa asuhan Daniele De Rossi sedang menikmati peningkatan performa meskipun kalah dari AC Milan sebelum jeda internasional.

Tim berjuluk Rossoblu itu mengumpulkan 12 poin dari enam pertandingan terakhir dan berpeluang memperpanjang dominasi atas Sassuolo.

Mengapa Sassuolo Terpuruk Menjelang Debut Roberto D'Aversa? Sassuolo menghadapi pertandingan melawan Genoa dalam kondisi mengkhawatirkan setelah gagal meraih kemenangan dalam tujuh pertandingan Serie A terakhir.

Rentetan hasil buruk tersebut membuat Alberto Aquilani kehilangan pekerjaannya hanya setelah memimpin 11 pertandingan liga.

Padahal, Sassuolo sempat memperlihatkan potensi menjanjikan pada awal musim dengan mengumpulkan tujuh poin dari empat pertandingan pertama.

Setelah kalah 1-2 dari Atalanta pada pertandingan pembuka, Neroverdi berhasil mencatatkan tiga pertandingan tanpa kekalahan.

Namun, kekalahan 1-2 dari Monza pada pertengahan September menjadi titik awal kemerosotan performa mereka.

Sassuolo kemudian mengalami serangkaian kekalahan dengan jumlah kebobolan yang menunjukkan rapuhnya organisasi pertahanan.

Dalam lima kekalahan, Sassuolo kebobolan 19 gol ketika menghadapi Frosinone, Como, Lazio, Fiorentina, dan AS Roma. Kekalahan paling mencolok terjadi ketika mereka dihajar Lazio 2-6, disusul kekalahan 2-4 dari Frosinone dan Fiorentina.

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Kekalahan 0-3 dari AS Roma di Stadion Olimpico akhirnya menjadi pertandingan terakhir Aquilani bersama Sassuolo. Hasil tersebut membuat Neroverdi tertahan di peringkat ke-17, hanya dua poin di atas Venezia yang menempati posisi ke-19.

Secara keseluruhan, Sassuolo sudah kebobolan 29 gol sepanjang 11 pertandingan Serie A musim ini. Catatan tersebut menjadi persoalan utama yang harus segera diselesaikan D'Aversa sebelum menghadapi Genoa.

Bagaimana Peluang Genoa Memperpanjang Dominasi atas Sassuolo? Genoa memiliki peluang besar memperpanjang dominasi atas Sassuolo setelah memenangkan empat pertemuan terakhir kedua tim. Dua kemenangan dalam periode tersebut bahkan diraih Rossoblu ketika bertandang ke Mapei Stadium.

Catatan pertemuan tersebut menjadi modal psikologis penting bagi pasukan Daniele De Rossi menjelang pertandingan pekan ke-12.

Genoa juga memiliki performa lebih stabil dibandingkan Sassuolo dalam beberapa pertandingan terakhir Serie A.

Sebelum dikalahkan AC Milan 1-2, Genoa berhasil mencatatkan tiga kemenangan beruntun di kompetisi domestik.

Salah satu hasil paling mengesankan adalah kemenangan 2-0 atas Juventus di hadapan pendukung sendiri.

Dari enam pertandingan terakhir, Genoa berhasil mengumpulkan 12 poin dengan empat kemenangan dan dua kekalahan. Dua tim yang mampu menghentikan mereka dalam periode tersebut adalah AS Roma dan AC Milan.

Performa tersebut memperlihatkan peningkatan konsistensi Genoa, terutama ketika menghadapi lawan yang sedang mengalami kesulitan.

Rossoblu kini berusaha meraih dua kemenangan tandang beruntun untuk pertama kalinya sejak November hingga Desember 2024.

Ketika itu, Genoa berhasil mengalahkan Parma 1-0 dan Udinese 2-0 dalam dua pertandingan tandang secara beruntun.

Peluang mengulang pencapaian tersebut terbuka karena Sassuolo belum menemukan solusi untuk mengatasi kelemahan pertahanannya.

Siapa Pemain Kunci dan Bagaimana Kondisi Skuad Kedua Tim? Sassuolo menghadapi sejumlah persoalan kebugaran pemain menjelang pertandingan pertama Roberto D'Aversa sebagai pelatih.

Cristian Volpato, Yeferson Paz, Daniel Boloca, Domenico Berardi, dan Vasilije Adzic masih harus menjalani pemeriksaan kondisi sebelum pertandingan.

Sementara itu, Fedde Leysen dipastikan absen karena cedera lutut, sedangkan Ismael Kone mengalami patah kaki. Situasi tersebut membatasi pilihan D'Aversa ketika berusaha membangun keseimbangan antara lini tengah dan pertahanan.

Ketidakpastian kondisi Adzic juga berpotensi mengurangi daya gedor Sassuolo karena pemain tersebut telah mencetak tiga gol.

Jika Adzic absen, Sebastiano Esposito dan Armand Lauriente yang masing-masing mengoleksi dua gol harus mengambil tanggung jawab lebih besar.

Di kubu Genoa, Milutin Osmajic menjadi ancaman utama setelah mengoleksi empat gol Serie A musim ini.

Junior Messias turut memberikan kontribusi melalui dua gol, sementara Stephan El Shaarawy mencatatkan dua assist dalam tiga penampilan terakhir.

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Kondisi skuad Genoa relatif lebih baik dibandingkan tuan rumah, meskipun Morten Frendrup masih diragukan tampil akibat masalah pergelangan kaki.

Cedera tersebut sebelumnya membuat Frendrup melewatkan pertandingan menghadapi AC Milan.

Prediksi Susunan Pemain dan Skor Sassuolo vs Genoa Sassuolo diperkirakan menggunakan formasi 4-3-2-1 dengan Arijanet Muric sebagai penjaga gawang utama.

Jay Idzes berpeluang mengisi jantung pertahanan bersama Duje Caleta-Car untuk menghadapi agresivitas lini serang Genoa.

Prediksi susunan pemain Sassuolo (4-3-2-1): Muric; Walukiewicz, Caleta-Car, Idzes, Doig; Thorstvedt, Matic, Sulemana; Dominguez, Lauriente; Esposito.

Kombinasi tersebut diharapkan mampu memberikan keseimbangan sekaligus memperbaiki koordinasi pertahanan yang menjadi kelemahan sepanjang musim.

Prediksi susunan pemain Genoa (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Wiafe, Traore, Ellertsson; Junior Messias, El Shaarawy; Osmajic.

De Rossi diperkirakan tetap mengandalkan Osmajic sebagai ujung tombak dengan dukungan kreativitas Messias dan El Shaarawy.

Genoa lebih diunggulkan berkat konsistensi permainan, kondisi skuad yang relatif stabil, serta keunggulan dalam empat pertemuan terakhir.

Sebaliknya, Sassuolo masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan pendekatan taktik D'Aversa sekaligus memperbaiki pertahanan yang sudah kebobolan 29 gol.

Rossoblu berpeluang memanfaatkan rapuhnya pertahanan tuan rumah untuk membawa pulang tiga poin sekaligus mencatatkan kemenangan kelima beruntun atas Neroverdi.