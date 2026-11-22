JawaPos.com — Prediksi skor Bologna vs Udinese pada pekan lanjutan Serie A 2026/2027 mengarah pada pertandingan sengit yang berpotensi berakhir imbang 2-2 di Stadion Renato Dall'Ara, Minggu (22/11/2026) pukul 21.00 WIB.

Bologna datang dengan lima kemenangan dalam enam pertandingan terakhir, sedangkan Udinese berusaha keluar dari dasar klasemen setelah mengalami krisis berkepanjangan.

Pertandingan ini mempertemukan dua tim dengan kondisi yang sangat berbeda menjelang bergulirnya kembali kompetisi setelah jeda internasional November.

Bologna sedang menikmati kebangkitan bersama pelatih Raffaele Palladino, sementara Udinese masih mencari kemenangan pertama di bawah arahan Paolo Zanetti.

Meski lebih diunggulkan, Bologna tidak bisa menganggap remeh tim tamu karena performa kandang mereka masih jauh dari meyakinkan.

Situasi tersebut membuka peluang bagi Udinese untuk mencuri poin sekaligus menghentikan rentetan hasil buruk yang membuat posisi mereka semakin tertekan.

Bologna Bangkit Bersama Raffaele Palladino, Lima Kemenangan Jadi Modal Penting Bologna mengalami perubahan signifikan sejak Raffaele Palladino mengambil alih kursi pelatih pada pertengahan September 2026.

Dari enam pertandingan bersama pelatih barunya, Rossoblu berhasil mengamankan lima kemenangan dan mulai mendekati zona kompetisi Eropa.

Pencapaian tersebut berbanding terbalik dengan periode kepemimpinan Domenico Tedesco yang gagal menghadirkan kemenangan dalam lima pertandingan pembuka musim.

Pergantian pelatih terbukti memberikan dampak langsung terhadap kepercayaan diri pemain dan konsistensi permainan Bologna.

Sebelum jeda internasional, Bologna bahkan mencatatkan empat kemenangan beruntun yang memperlihatkan peningkatan kualitas permainan mereka.

Salah satu hasil paling mencolok adalah kemenangan 4-2 atas AC Milan di Stadion San Siro.

Dalam pertandingan tersebut, Samuel Mbangula tampil luar biasa dengan mencetak hat-trick yang membantu Bologna menaklukkan salah satu klub besar Italia.

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Penampilan tersebut sekaligus mempertegas meningkatnya ketajaman lini serang Rossoblu setelah mengalami kesulitan pada awal musim.

Momentum positif kemudian berlanjut ketika Bologna mengalahkan Parma dengan skor 2-1 dalam Derby dell'Emilia.

Keuntungan jumlah pemain setelah Parma menerima kartu merah turut membantu Bologna mengamankan tiga poin penting.

Namun, Palladino masih mempunyai pekerjaan rumah terkait performa tim ketika bermain di Stadion Renato Dall'Ara. Bologna baru mengumpulkan lima poin dari kemungkinan 15 poin dalam pertandingan kandang Serie A musim ini.

Udinese Terpuruk di Dasar Klasemen, Paolo Zanetti Belum Temukan Solusi Udinese menghadapi pertandingan melawan Bologna dalam kondisi yang mengkhawatirkan setelah hanya mengumpulkan lima poin sepanjang musim.

Tim berjuluk Bianconeri tersebut juga gagal meraih kemenangan dalam sembilan pertandingan terakhir dengan hanya memperoleh satu poin.

Penurunan performa ini cukup mengejutkan mengingat Udinese sebelumnya mampu bertahan nyaman di papan tengah selama dua musim bersama Kosta Runjaic.

Kini, mereka justru terjebak dalam persaingan menghindari degradasi yang semakin berat.

Pergantian pelatih dengan menunjuk Paolo Zanetti belum memberikan perubahan berarti terhadap hasil pertandingan. Pada laga terakhir sebelum jeda internasional, Udinese harus mengakui keunggulan Venezia dengan skor 1-2.

Kekalahan tersebut terasa semakin menyakitkan karena Venezia merupakan salah satu pesaing langsung dalam perebutan posisi aman.

Udinese kehilangan kesempatan memperbaiki jarak poin sekaligus membangun momentum kebangkitan.

Catatan pertemuan kedua pelatih menghadirkan persaingan menarik menjelang pertandingan di Bologna. Palladino dan Zanetti sudah enam kali saling berhadapan dengan masing-masing mengantongi tiga kemenangan.

Namun, sejarah pertemuan kedua klub justru lebih berpihak kepada Bologna dalam beberapa musim terakhir.

Udinese gagal memenangkan lima pertemuan terakhir, bahkan tidak mampu mencetak gol dalam tiga pertandingan terbaru melawan Rossoblu.

Kondisi Pemain Bologna vs Udinese, Siapa yang Bisa Menjadi Pembeda?

Bologna dipastikan kehilangan tiga pemain akibat cedera, yakni Jay Enem, Juan Miranda, dan Emil Holm.

Meski demikian, Palladino mendapatkan kabar positif setelah Nicolo Cambiaghi kembali mengikuti latihan seusai mengalami masalah ringan pada pergelangan kaki.

Cambiaghi sebelumnya tampil mengesankan ketika membantu tim nasional Italia mengalahkan Prancis dalam UEFA Nations League.

Kehadirannya berpotensi menambah kreativitas serangan Bologna bersama Federico Bernardeschi yang memiliki catatan bagus menghadapi Udinese.

Bernardeschi telah mencetak empat gol sepanjang kariernya ketika menghadapi Udinese, termasuk dalam dua pertemuan terakhir sebagai pemain pengganti.

Musim ini, dia bersama Samuel Mbangula menjadi pencetak gol terbanyak Bologna di Serie A dengan masing-masing tiga gol.

Sementara itu, Udinese kehilangan Nicolo Bertola setelah sang pemain mengalami cedera paha ketika menjalani latihan. Bertola menyusul Idrissa Gueye yang terlebih dahulu masuk daftar pemain absen akibat cedera.

Zanetti masih berpeluang mendapatkan tambahan kekuatan melalui kembalinya David Alaba setelah menjalani pemulihan. Nicolo Zaniolo juga tersedia setelah sebelumnya menarik diri dari skuad Italia karena alasan pribadi.

Zaniolo diperkirakan mendukung Keinan Davis di lini depan bersama Jurgen Ekkelenkamp yang telah mengoleksi tiga gol.

Namun, Zaniolo mempunyai catatan kurang menggembirakan karena belum pernah mencetak gol dalam delapan penampilan Serie A menghadapi Bologna.

Prediksi Skor Bologna vs Udinese, Mengapa Hasil Imbang 2-2 Berpeluang Terjadi? Bologna memang memiliki keunggulan momentum, kualitas permainan, dan catatan pertemuan menjelang pertandingan melawan Udinese.

Namun, kelemahan ketika bermain di kandang sendiri menjadi faktor penting yang berpotensi menggagalkan ambisi mereka meraih kemenangan kelima beruntun.

Pertahanan kedua tim juga belum memperlihatkan konsistensi yang cukup untuk menjamin pertandingan berakhir tanpa kebobolan.

Bologna baru mencatatkan satu clean sheet, sementara Udinese termasuk tim dengan jumlah kebobolan terbanyak setelah Sassuolo.

Situasi tersebut memungkinkan kedua tim menciptakan peluang melalui permainan terbuka maupun kesalahan organisasi pertahanan lawan.

Bologna diperkirakan lebih dominan dalam penguasaan bola, tetapi Udinese memiliki kesempatan memberikan ancaman melalui serangan balik.

Bagi Udinese, mencuri satu poin dari markas Bologna bisa menjadi langkah awal untuk memulihkan kepercayaan diri pemain.

Sebaliknya, Bologna harus meningkatkan efektivitas penyelesaian akhir apabila ingin mempertahankan momentum positif setelah jeda internasional.

Kualitas serangan Bologna diperkirakan mampu menghasilkan gol, tetapi rapuhnya pertahanan kandang membuka kesempatan bagi Udinese untuk membawa pulang satu poin.

Prediksi Susunan Pemain Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Alhassane; Bernardeschi, Cambiaghi; Odgaard.

Udinese (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Palma, Solet; Vojvoda, Karlstrom, Piotrowski, Kamara; Zaniolo, Ekkelenkamp; Davis.