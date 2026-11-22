JawaPos.com — Juventus diprediksi mengalahkan Venezia dengan skor 2-0 dalam pertandingan lanjutan Serie A 2026/2027 di Turin, Minggu (22/11/2026) pukul 18.30 WIB.

Tim asuhan Luciano Spalletti bertekad kembali ke jalur kemenangan setelah serangkaian hasil inkonsisten membuat mereka tertahan di peringkat ketujuh, sedangkan Venezia datang dengan ambisi keluar dari zona degradasi.

Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi Juventus yang sedang berusaha memperbaiki posisi di klasemen Liga Italia.

Meski memiliki kualitas skuad lebih baik, Bianconeri tidak boleh meremehkan Venezia yang mulai memperlihatkan tanda kebangkitan bersama pelatih anyar Davide Nicola.

Juventus terancam semakin tertinggal dari persaingan enam besar. Bianconeri memasuki pertandingan melawan Venezia dengan tekanan besar setelah gagal menunjukkan konsistensi sepanjang awal musim Serie A 2026/2027.

Juventus menempati posisi ketujuh klasemen sementara dan harus segera mengumpulkan kemenangan apabila ingin kembali bersaing memperebutkan tiket Liga Champions.

Kegagalan lolos ke Liga Champions pada akhir musim lalu masih membayangi perjalanan klub asal Turin tersebut. Situasi semakin mengkhawatirkan karena Juventus belum mampu mempertahankan momentum positif dalam beberapa pertandingan beruntun.

Dalam 10 pertandingan terakhir Serie A, Juventus bahkan tidak pernah mencatatkan hasil yang sama secara beruntun. Catatan tersebut memperlihatkan betapa sulitnya pasukan Luciano Spalletti membangun stabilitas permainan, terutama ketika menghadapi lawan dengan karakter berbeda.

Sebelum jeda internasional November, Juventus mengalami kekalahan 0-2 dari Genoa yang memperlihatkan kelemahan organisasi pertahanan mereka. Bianconeri kemudian merespons dengan kemenangan 2-0 atas Napoli di Turin, tetapi kembali kehilangan poin ketika bermain imbang 2-2 melawan Fiorentina.

Menghadapi Fiorentina, Juventus harus dua kali mengejar ketertinggalan untuk menyelamatkan satu poin. Kemampuan bangkit tersebut menunjukkan mentalitas positif, tetapi sekaligus mempertegas persoalan pertahanan yang belum sepenuhnya terselesaikan.

Pertandingan melawan Venezia juga memiliki makna khusus bagi Spalletti yang akan menjalani laga ke-600 sebagai pelatih di Serie A. Mantan pelatih Venezia tersebut tentu berharap mencapai tonggak bersejarah dengan kemenangan, bukan kembali menerima kritik akibat kehilangan poin.

Venezia mulai bangkit, tetapi rekor tandang jadi ancaman. Venezia datang ke Turin setelah meraih kemenangan penting 2-1 atas Udinese dalam pertandingan terakhir sebelum jeda internasional. Hasil tersebut menjadi kemenangan kedua mereka sepanjang musim sekaligus membantu tim keluar dari dasar klasemen, meski masih berada di zona degradasi.

Kemenangan atas Udinese menjadi suntikan kepercayaan diri bagi skuad asuhan Davide Nicola yang tengah berjuang mempertahankan tempat di Serie A. Kike Perez menjadi salah satu sosok penting setelah mencetak gol spektakuler dalam pertandingan yang berlangsung ketat di Stadion Pier Luigi Penzo.

Nicola sebelumnya mengambil alih kursi kepelatihan dari Giovanni Stroppa, sosok yang membawa Venezia promosi ke kasta tertinggi. Kehadirannya sempat menghasilkan kejutan ketika Venezia mengalahkan Napoli, tetapi tiga kekalahan tanpa mencetak gol setelahnya memperlihatkan pekerjaan rumah yang cukup berat.

Masalah terbesar Venezia terletak pada ketajaman lini serang dan performa ketika bermain di luar kandang. Mereka belum memperoleh satu poin pun dalam pertandingan tandang Serie A musim ini, sebuah catatan yang membuat perjalanan menuju Turin semakin menantang.

Secara historis, Juventus juga memiliki dominasi sangat kuat ketika menjamu Venezia dalam kompetisi kasta tertinggi Italia. Dari 14 pertandingan tandang menghadapi Bianconeri, Venezia menelan 11 kekalahan dan hanya mampu memperoleh tiga hasil imbang. Kemenangan terakhir Venezia atas Juventus bahkan terjadi pada April 1962 ketika mereka bermain di kandang sendiri.

Selain itu, Nicola mempunyai catatan pribadi kurang menggembirakan karena mengalami tujuh kekalahan beruntun dalam pertemuan kepelatihan menghadapi Spalletti.

Kondisi pemain Juventus dan Venezia jelang pertandingan. Juventus masih menghadapi persoalan cedera meskipun sejumlah pemain mulai kembali mengikuti latihan bersama tim utama. Zeki Celik dan Andrea Cambiaso sudah menjalani latihan penuh sehingga berpeluang tampil sejak menit pertama menghadapi Venezia.

Francisco Conceicao juga kembali tersedia, memberikan tambahan pilihan untuk membangun serangan dari sektor sayap. Namun, Kenan Yildiz, Khephren Thuram, Pierre Kalulu, Kamil Grabara, Nico Gonzalez, dan kapten Manuel Locatelli masih harus menepi.

Absennya sejumlah pemain tersebut berpotensi memengaruhi keseimbangan permainan Juventus, terutama dalam mengatur tempo pertandingan. Spalletti kemungkinan mengandalkan kombinasi kreativitas lini tengah dan kecepatan penyerang untuk membongkar pertahanan Venezia.

Nick Woltemade diperkirakan kembali menjadi ujung tombak setelah mencetak gol pertamanya di Serie A ketika menghadapi Fiorentina. Penyerang tersebut berpeluang mendapatkan dukungan Randal Kolo Muani yang sedang percaya diri setelah terlibat langsung dalam tiga gol selama dua pertandingan terakhir.

Di kubu Venezia, Antoine Hainaut dan Akor Adams menjadi pencetak gol terbanyak sementara dengan masing-masing mengoleksi dua gol liga. Produktivitas tersebut menggambarkan kesulitan tim dalam memaksimalkan peluang karena tingkat konversi tembakan mereka hanya mencapai 5,4 persen, terendah di Serie A.

Nicola kemungkinan memasangkan Adams dengan John Yeboah atau Lion Lauerbach untuk meningkatkan ancaman di lini depan. Andrea Adorante sudah kembali setelah cedera, sedangkan Marin Sverko dan Bartol Franjic masih belum tersedia.

Prediksi susunan pemain dan skor Juventus vs Venezia. Juventus diperkirakan menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan Nick Woltemade sebagai penyerang utama dan Kolo Muani bergerak dari lini kedua. Sementara itu, Venezia berpotensi mengandalkan formasi 3-5-2 untuk memperkuat pertahanan sekaligus mencari peluang melalui serangan balik.

Prediksi susunan pemain Juventus (4-2-3-1): Vicario; Celik, Bremer, Lucumi, Cabal; Douglas Luiz, Koopmeiners; Kolo Muani, McKennie, Alajbegovic; Woltemade.

Prediksi susunan pemain Venezia (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Jesus; Hainaut, Perez, Basic, Sohm, Mazzocchi; Yeboah, Adams.

Juventus memiliki keunggulan kualitas individu, pengalaman, dan rekor pertemuan yang membuat mereka lebih difavoritkan memenangkan pertandingan. Namun, lemahnya penyelesaian akhir dan sejumlah kesalahan pertahanan dalam pertandingan sebelumnya tetap menjadi ancaman bagi tim tuan rumah.

Venezia diperkirakan memilih pendekatan lebih berhati-hati dengan menumpuk pemain di area pertahanan dan menunggu kesempatan melakukan serangan balik. Strategi tersebut dapat menyulitkan Juventus apabila Spalletti gagal menemukan solusi untuk menembus blok pertahanan rendah.

Kendati demikian, buruknya rekor tandang Venezia serta rendahnya efektivitas serangan mereka memberikan keuntungan besar bagi Bianconeri. Dengan dukungan publik Turin dan kualitas penyerang yang lebih menjanjikan, Juventus diprediksi mampu mengendalikan pertandingan sekaligus menjaga gawang tetap aman.