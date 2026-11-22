JawaPos.com — Prediksi skor Racing Santander vs Real Sociedad mengarah pada hasil imbang 1-1 dalam pertandingan pekan ke-13 La Liga 2026/2027, Minggu (22/11/2026) pukul 22.15 WIB.

Racing Santander memiliki modal kuat ketika bermain di kandang, sedangkan Real Sociedad datang dengan performa impresif meski belum sepenuhnya konsisten dalam pertandingan tandang musim ini.

Pertemuan kedua tim diprediksi berlangsung ketat karena sama-sama mengincar kemenangan kedua secara beruntun setelah jeda internasional November.

Racing Santander berusaha menjaga momentum kebangkitan, sementara Real Sociedad membutuhkan tambahan tiga poin untuk memperkecil jarak dengan empat besar klasemen.

Bagaimana Performa Racing Santander Menjelang Pertandingan? Racing Santander memasuki pertandingan dengan menempati peringkat ke-10 klasemen La Liga setelah mengumpulkan 14 poin dari 12 pertandingan.

Tim asuhan Jose Alberto mencatatkan empat kemenangan, dua hasil imbang, dan enam kekalahan sepanjang awal musim 2026/2027.

Performa Racing Santander menunjukkan perkembangan positif menjelang pertandingan menghadapi Real Sociedad.

Mereka berhasil mengalahkan Malaga dengan skor 2-1 sebelum jeda internasional November sekaligus mencatatkan tiga kemenangan dalam empat pertandingan terakhir di seluruh kompetisi.

Sebagai juara Segunda Division musim 2025/2026, Racing Santander sebenarnya tidak memasang target terlalu tinggi pada musim pertamanya kembali ke kasta tertinggi.

Prioritas utama mereka adalah menjaga konsistensi permainan dan mengamankan posisi dari ancaman degradasi.

Menariknya, performa kandang menjadi salah satu kekuatan terbesar Racing Santander sepanjang musim ini.

Dari enam pertandingan di hadapan pendukung sendiri, mereka berhasil mengumpulkan 11 poin dan menunjukkan kemampuan bersaing menghadapi lawan yang lebih berpengalaman.

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Catatan tersebut memberikan kepercayaan diri tambahan menjelang kedatangan Real Sociedad yang memiliki kualitas skuad lebih merata.

Racing de Santander berpeluang memanfaatkan dukungan publik sendiri untuk menekan lawan sejak menit awal pertandingan.

Mengapa Real Sociedad Lebih Diunggulkan? Real Sociedad datang dengan posisi klasemen lebih baik setelah mengoleksi 22 poin dari 12 pertandingan La Liga musim ini.

Klub asal Basque tersebut mencatatkan tujuh kemenangan, satu hasil imbang, dan empat kekalahan sehingga menempati peringkat kelima.

Pasukan La Real hanya terpaut empat poin dari Real Betis yang berada di posisi keempat klasemen sementara.

Peluang menembus zona Liga Champions masih terbuka apabila mereka mampu mempertahankan konsistensi sepanjang pertandingan berikutnya.

Performa Real Sociedad dalam enam pertandingan liga terakhir juga memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan.

Mereka berhasil meraih lima kemenangan dan hanya sekali menelan kekalahan, termasuk keberhasilan mengalahkan Rayo Vallecano dengan skor tipis 1-0.

Namun, ada persoalan yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari tim tamu menjelang lawatan ke markas Racing Santander.

Real Sociedad telah menelan tiga kekalahan dalam enam pertandingan tandang liga musim ini sehingga kemenangan belum bisa dianggap sebagai hasil yang pasti.

Selain itu, Real Sociedad harus membagi konsentrasi dengan agenda kompetisi Eropa yang semakin padat.

Mereka dijadwalkan menghadapi Crystal Palace di Inggris pada pertandingan Liga Europa setelah menyelesaikan lawatan ke Santander.

Di kompetisi tersebut, Real Sociedad baru mengumpulkan lima poin dari empat pertandingan dan menempati posisi ke-20 fase liga. Situasi ini membuat pengelolaan kondisi fisik pemain menjadi faktor penting bagi tim tamu.

Siapa Pemain Kunci dan Bagaimana Kondisi Kedua Tim? Racing Santander kemungkinan tetap mengandalkan Yassir Zabiri sebagai ujung tombak utama untuk membongkar pertahanan Real Sociedad.

Penyerang bernomor punggung 21 tersebut tampil tajam dengan mencetak sembilan gol dari 12 pertandingan liga musim ini.

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Produktivitas Zabiri menjadi salah satu alasan Racing Santander cukup percaya diri menghadapi lawan dengan kualitas pertahanan lebih baik.

Kehadirannya di lini depan juga memberikan ancaman serius melalui penyelesaian akhir ketika memperoleh peluang di dalam kotak penalti.

Pelatih Jose Alberto masih perlu memantau kondisi Alvaro Mantilla dan Andres Martin sebelum menentukan susunan pemain utama.

Sementara itu, Ivan Martin diperkirakan mendapatkan kesempatan tampil sejak menit pertama untuk memperkuat keseimbangan permainan lini tengah.

Di kubu Real Sociedad, Alvaro Odriozola dipastikan belum tersedia karena mengalami cedera lutut.

Ander Barrenetxea juga diragukan tampil akibat persoalan hamstring yang berpotensi mengurangi pilihan pemain di sektor serangan.

Kabar positif datang dari Mikel Oyarzabal yang telah kembali memperkuat tim nasional Spanyol setelah sebelumnya absen karena sakit.

Penyerang berpengalaman tersebut berpeluang mengisi posisi sayap untuk mendukung pergerakan Orri Oskarsson sebagai penyerang tengah.

Oskarsson sendiri sedang menunjukkan perkembangan menjanjikan dengan mencetak empat gol dalam 10 pertandingan La Liga musim ini.

Pemain berusia 22 tahun tersebut juga menjadi penentu kemenangan Real Sociedad atas Rayo Vallecano sebelum jeda internasional.

Bagaimana Rekor Pertemuan dan Prediksi Skor Akhir? Real Sociedad mempunyai keunggulan historis atas Racing Santander dengan mencatatkan 49 kemenangan berbanding 34 kemenangan milik lawannya.

Tim asal Basque tersebut bahkan berhasil memenangkan tiga pertemuan terakhir sehingga memiliki modal psikologis menjelang pertandingan.

Racing de Santander terakhir kali mengalahkan Real Sociedad pada Maret 2011 dan hanya mencatatkan satu kemenangan atas lawan tersebut sejak Januari 2007.

Meski demikian, performa kandang musim ini membuka peluang bagi tuan rumah untuk menghentikan dominasi tersebut.

Pertandingan kemungkinan berjalan dengan Real Sociedad lebih dominan dalam penguasaan bola, sedangkan Racing Santander mengandalkan serangan cepat.

Ketajaman Zabiri bisa menjadi pembeda, terutama apabila tim tamu kembali memperlihatkan kelemahan seperti dalam sejumlah pertandingan tandang sebelumnya.

Real Sociedad tetap mempunyai kualitas individu untuk mencetak gol melalui kombinasi Oyarzabal, Takefusa Kubo, dan Oskarsson.

Namun, solidnya penampilan Racing Santander di kandang membuat peluang kedua tim untuk berbagi poin terlihat cukup besar.

Hasil imbang menjadi skenario realistis dengan mempertimbangkan performa kandang Racing Santander, rekor tandang Real Sociedad, serta potensi pertandingan berlangsung ketat.

Prediksi Susunan Pemain Racing Santander (4-2-3-1): Agirrezabala; Ramon, Felipe, Belocian, Salinas; Ivan Martin, Prati; Luque, Canales, Vicente; Yassir Zabiri.

Real Sociedad (4-2-3-1): Remiro; Aramburu, Martin, Zubeldia, Munoz; Turrientes, Soler; Kubo, Sucic, Oyarzabal; Orri Oskarsson.