JawaPos.com — Prediksi skor Barcelona vs Villarreal pada pekan lanjutan La Liga Spanyol 2026/2027 mengarah pada kemenangan tuan rumah dengan skor 3-1 di pertandingan Minggu (22/11/2026) pukul 20.00 WIB.

Barcelona datang sebagai pemuncak klasemen dengan koleksi 33 poin dan produktivitas 48 gol, sementara Villarreal berusaha mencuri angka untuk memperbaiki posisi mereka di papan tengah.

Barcelona memiliki modal luar biasa menjelang pertandingan tersebut setelah mengalahkan Atletico Madrid dengan skor 2-1 sebelum jeda internasional November.

Kemenangan itu sekaligus mempertegas dominasi pasukan Hansi Flick yang telah mengumpulkan 11 kemenangan dari 12 pertandingan liga musim ini.

Namun, Villarreal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata, terutama ketika bermain di kandang Barcelona.

Empat kemenangan terakhir Kapal Selam Kuning atas Blaugrana justru diraih dalam pertandingan tandang, sebuah catatan yang patut menjadi perhatian tuan rumah.

Barcelona Punya Serangan Paling Mematikan di La Liga Barcelona memasuki pertandingan melawan Villarreal dengan status tim paling produktif di La Liga musim 2026/2027. Dari 12 pertandingan, pasukan Hansi Flick sudah mencetak 48 gol atau rata-rata empat gol setiap pertandingan.

Produktivitas tersebut menjadi salah satu alasan Barcelona mampu memimpin klasemen dengan 33 poin dari kemungkinan maksimal 36 angka.

Mereka baru sekali menelan kekalahan, sementara 11 pertandingan lainnya berhasil dimenangi.

Ketajaman lini depan Barcelona juga terlihat dari kemampuan mereka merespons periode sulit pada akhir Oktober.

Setelah mengalami dua kekalahan beruntun melawan Paris Saint-Germain dan Real Madrid, Blaugrana berhasil bangkit dengan mencatatkan tiga kemenangan berturut-turut.

Kemenangan 2-1 atas Atletico Madrid menjadi bukti terbaru kemampuan Barcelona menjaga momentum positif di kompetisi domestik.

Kini, kemenangan keempat secara beruntun menjadi target utama ketika Villarreal datang bertandang.

Hansi Flick juga memiliki alasan untuk menjaga konsistensi permainan karena jadwal Barcelona menjelang jeda musim dingin cukup padat.

Mereka masih harus menjalani delapan pertandingan, termasuk menghadapi Atletico Madrid pada awal Desember dan Manchester City di Liga Champions.

Dengan situasi tersebut, Barcelona membutuhkan kemenangan untuk mempertahankan keunggulan di puncak klasemen sekaligus menjaga kepercayaan diri pemain.

Dukungan publik sendiri menjadi keuntungan tambahan bagi Blaugrana untuk kembali menunjukkan permainan menyerang yang agresif.

Villarreal Bisa Mengancam, Rekor Tandang Jadi Peringatan Villarreal datang dengan catatan empat kemenangan, tiga hasil imbang, dan lima kekalahan dari 12 pertandingan La Liga musim ini. Koleksi 15 poin menempatkan tim asuhan Inigo Perez di peringkat kedelapan klasemen sementara.

Performa Villarreal memang belum sepenuhnya konsisten, tetapi kemenangan 2-0 atas Getafe sebelum jeda internasional memberikan tambahan kepercayaan diri.

Hasil tersebut sekaligus mengakhiri periode negatif setelah mereka kalah berturut-turut dari Espanyol dan Paris Saint-Germain.

Menariknya, Villarreal memiliki sejarah mencuri kemenangan ketika menghadapi Barcelona di kandang lawan.

Dari 12 kemenangan dalam 58 pertemuan kedua tim di seluruh kompetisi, enam di antaranya diraih Kapal Selam Kuning dalam pertandingan tandang.

Bahkan, empat kemenangan terakhir Villarreal atas Barcelona semuanya terjadi ketika mereka bermain sebagai tim tamu. Salah satu hasil paling mencolok adalah kemenangan 3-2 pada pertemuan tandang musim 2024/2025.

Meski demikian, Barcelona berhasil membalas dengan menyapu bersih dua pertemuan melawan Villarreal sepanjang musim lalu.

Catatan tersebut memperlihatkan persaingan kedua tim tetap menyimpan potensi kejutan meskipun Blaugrana lebih diunggulkan.

Villarreal juga menghadapi tantangan menjaga kebugaran pemain karena harus kembali berlaga di Liga Champions melawan Slavia Prague pekan depan.

Mereka baru mengumpulkan tiga poin dari empat pertandingan Eropa dan menempati posisi ke-28 klasemen keseluruhan.

Barcelona Dihantui Cedera, Villarreal Juga Kehilangan Pemain Penting Barcelona masih menghadapi persoalan kebugaran sejumlah pemain menjelang pertandingan melawan Villarreal.

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Roony Bardghji mengalami cedera lutut, Xavi Espart bermasalah pada pergelangan kaki, sedangkan Rodri belum pulih dari cedera hamstring.

Kondisi Jules Kounde, Pau Cubarsi, dan Dani Olmo juga masih memerlukan pemeriksaan lanjutan sebelum pertandingan.

Kounde dan Cubarsi sebenarnya sudah kembali berlatih, tetapi Flick diperkirakan tidak akan mengambil risiko dengan memaksakan keduanya tampil sejak awal.

Eric Garcia dan Andreas Christensen berpeluang mengisi lini pertahanan Barcelona apabila sejumlah pemain utama belum siap.

Sementara itu, Pedri diperkirakan menjadi pengatur permainan bersama Marc Bernal dan Fermin Lopez di lini tengah.

Di sektor penyerangan, Barcelona kemungkinan tetap mengandalkan kombinasi Lamine Yamal, Raphinha, dan Anthony Gordon.

Ketiganya diharapkan mampu mempertahankan ketajaman serangan Blaugrana yang telah menghasilkan 48 gol di kompetisi domestik.

Villarreal juga tidak sepenuhnya bebas dari masalah cedera karena Alassane Diatta dipastikan absen akibat cedera hamstring. Juan Foyth, Gerard Moreno, dan Ilias Akhomach masih diragukan tampil karena mengalami gangguan otot.

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Pelatih Inigo Perez berpotensi melakukan perubahan dengan memasukkan Ayoze Perez dan Santi Comesana ke susunan pemain utama.

Georges Mikautadze, yang sudah mencetak tiga gol di La Liga musim ini, diperkirakan tetap menjadi andalan Villarreal di lini depan.

Prediksi Susunan Pemain dan Skor Barcelona vs Villarreal Barcelona diprediksi menggunakan formasi 4-3-3 dengan mengandalkan penguasaan bola serta kecepatan serangan dari kedua sisi lapangan.

Villarreal kemungkinan merespons melalui organisasi pertahanan yang rapat dan transisi cepat untuk memanfaatkan ruang di belakang pertahanan tuan rumah.

Prediksi susunan pemain Barcelona (4-3-3): Joan Garcia; Eric Garcia, Andreas Christensen, Gerard Martin, Joao Cancelo; Fermin Lopez, Marc Bernal, Pedri; Lamine Yamal, Raphinha, Anthony Gordon.

Prediksi susunan pemain Villarreal (4-2-3-1): Peter Gulacsi; Santiago Mourino, Logan Costa, Renato Veiga, Carlos Romero; Santi Comesana, Pape Gueye; Tajon Buchanan, Ayoze Perez, Tolu Oluwaseyi; Georges Mikautadze.

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Melihat produktivitas kedua tim, Barcelona memiliki peluang lebih besar untuk mengendalikan pertandingan sejak menit awal.

Namun, catatan kemenangan tandang Villarreal atas Blaugrana menunjukkan tim tamu tetap berpotensi mencetak gol dan memberikan perlawanan sengit.

Keunggulan kualitas serangan dan konsistensi hasil membuat Barcelona lebih difavoritkan mengamankan tiga poin.

Apabila mampu menjaga konsentrasi pertahanan, pasukan Hansi Flick berpeluang melanjutkan tren kemenangan sekaligus mempertahankan posisi teratas klasemen La Liga.