JawaPos.com — Atletico Madrid memburu kemenangan penting saat bertandang ke markas Getafe dalam lanjutan La Liga 2026/2027, Senin (23/11/2026), setelah menelan dua kekalahan beruntun di semua kompetisi.

Namun, ambisi pasukan Diego Simeone tidak akan mudah terwujud karena Getafe belum terkalahkan dalam enam pertandingan kandang di liga musim ini.

Pertandingan tersebut menjadi kesempatan Atletico Madrid memperbaiki momentum setelah hasil mengecewakan sebelum jeda internasional November.

Los Rojiblancos membutuhkan tiga poin untuk menjaga persaingan papan atas sekaligus menghindari kekalahan ketiga secara beruntun.

Atletico Madrid saat ini menempati peringkat ketiga klasemen La Liga dengan koleksi 28 poin dari 12 pertandingan. Mereka mencatatkan sembilan kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan sepanjang musim berjalan.

Tim asuhan Diego Simeone hanya terpaut dua poin dari Real Madrid yang menghuni posisi kedua. Sementara itu, Barcelona masih memimpin klasemen dengan keunggulan lima poin atas Atletico Madrid.

Sebaliknya, Getafe menghadapi situasi berbeda karena masih berjuang menjauh dari ancaman degradasi.

Tim asuhan Jose Bordalas menempati peringkat ke-15 dengan 12 poin dari tiga kemenangan, tiga hasil imbang, dan enam kekalahan.

Mengapa Getafe Bisa Menyulitkan Atletico Madrid? Getafe memiliki modal kandang yang menjanjikan meskipun performa keseluruhan mereka belum konsisten sepanjang musim.

Dari enam pertandingan La Liga di hadapan pendukung sendiri, Getafe mengumpulkan tiga kemenangan dan tiga hasil imbang.

Catatan tersebut menunjukkan Getafe mampu tampil lebih kompetitif ketika bermain di kandang sendiri.

Pertahanan disiplin dan pendekatan permainan pragmatis menjadi modal penting menghadapi Atletico Madrid yang memiliki kualitas individu lebih unggul.

Namun, produktivitas gol masih menjadi persoalan terbesar bagi tim asuhan Jose Bordalas. Getafe baru mencetak delapan gol dari 12 pertandingan, menjadikan mereka salah satu tim dengan serangan paling tumpul di La Liga.

Rata-rata gol Getafe bahkan belum mencapai satu gol setiap pertandingan sepanjang kompetisi berjalan.

Kondisi tersebut membuat mereka kesulitan mengubah penampilan kompetitif menjadi kemenangan, terutama ketika menghadapi lawan dengan pertahanan solid.

Sebelum jeda internasional November, Getafe harus menerima kekalahan 0-2 dari Villarreal. Mereka sebelumnya juga takluk 0-1 dari Brighton & Hove Albion dalam pertandingan Conference League pada 5 November.

Dua kekalahan tersebut memperlihatkan masalah Getafe dalam menciptakan peluang sekaligus menyelesaikan serangan.

Meski demikian, mereka memiliki kenangan positif setelah mengalahkan Atletico Madrid 2-1 di kandang pada Maret 2025.

Bisakah Atletico Madrid Mengakhiri Tren Negatif? Atletico Madrid datang dengan motivasi bangkit setelah kalah dalam dua pertandingan terakhir di semua kompetisi.

Pasukan Diego Simeone sebelumnya takluk dari Bayern Munich di Liga Champions pada 3 November, kemudian menyerah 1-2 kepada Barcelona.

Hasil tersebut menghentikan momentum positif Atletico Madrid yang sebelumnya mencatatkan lima kemenangan beruntun di La Liga.

Kini, kemenangan atas Getafe menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga kepercayaan diri sekaligus mempertahankan posisi di papan atas.

Salah satu modal terbesar Atletico Madrid adalah performa tandang mereka yang cukup konsisten. Dari enam pertandingan tandang La Liga musim ini, Los Rojiblancos berhasil mengumpulkan 15 poin.

Perolehan tersebut menunjukkan Atletico Madrid mampu menjaga efektivitas permainan meskipun tidak selalu tampil dominan.

Organisasi pertahanan dan kemampuan memanfaatkan peluang menjadi karakter penting tim asuhan Diego Simeone.

Secara historis, Atletico Madrid juga memiliki keunggulan mencolok atas Getafe dalam pertemuan kedua tim.

Dari 47 pertandingan sepanjang sejarah, Atletico Madrid mencatatkan 32 kemenangan, sedangkan Getafe hanya meraih lima kemenangan.

Atletico Madrid bahkan memenangkan lima dari enam pertemuan terakhir menghadapi Getafe.

Statistik tersebut memberikan keuntungan psikologis bagi tim tamu, meskipun rekor kandang Getafe musim ini tetap membutuhkan perhatian khusus.

Bagaimana Kondisi Pemain Kedua Tim? Getafe dipastikan kehilangan Nemanja Gudelj akibat akumulasi kartu kuning setelah pertandingan melawan Villarreal. Selain itu, Christiantus Uche, Zaid Romero, dan Juanmi juga harus menepi karena mengalami cedera.

Absennya sejumlah pemain tersebut berpotensi membatasi pilihan Jose Bordalas dalam menentukan komposisi terbaik.

Situasi ini menjadi tantangan tambahan ketika Getafe harus menghadapi salah satu tim dengan kualitas skuad terbaik di kompetisi.

Harapan mencetak gol kemungkinan kembali bertumpu kepada Enes Unal yang telah mengoleksi empat gol musim ini.

Penyerang berusia 29 tahun tersebut diperkirakan kembali mendapatkan kesempatan bermain sejak menit pertama bersama Martin Satriano.

Di kubu Atletico Madrid, Alejandro Grimaldo masih membutuhkan pemeriksaan kondisi setelah mengalami sakit.

Marc Pubill juga diragukan tampil karena cedera yang didapat ketika menjalani tugas internasional bersama tim nasional Spanyol.

Ademola Lookman dan Cristian Romero diperkirakan belum dapat memperkuat Atletico Madrid pada pertandingan akhir pekan ini.

Meski demikian, Diego Simeone masih memiliki beberapa alternatif untuk menjaga keseimbangan permainan timnya.

Morten Hjulmand berpeluang kembali mengisi lini tengah, sementara Julian Alvarez diperkirakan menjadi andalan serangan bersama Lee Kang-in.

Kombinasi tersebut diharapkan memberikan kreativitas sekaligus ketajaman untuk membongkar pertahanan rapat Getafe.

Prediksi Skor Getafe vs Atletico Madrid, Siapa Lebih Diunggulkan?

Atletico Madrid lebih diunggulkan karena memiliki kualitas skuad, produktivitas, dan catatan pertemuan yang lebih baik.

Namun, rekor kandang Getafe yang belum tersentuh kekalahan membuat pertandingan berpotensi berlangsung ketat hingga menit terakhir.

Getafe kemungkinan mengandalkan organisasi pertahanan serta serangan balik untuk mengimbangi permainan Atletico Madrid.

Sebaliknya, tim tamu diperkirakan lebih aktif menguasai permainan sambil mencari celah melalui pergerakan Julian Alvarez dan Lee Kang-in.

Produktivitas Getafe yang hanya menghasilkan delapan gol dari 12 pertandingan menjadi faktor penting dalam menentukan prediksi.

Jika Atletico Madrid mampu menjaga konsentrasi pertahanan, peluang tuan rumah mencetak gol diperkirakan cukup terbatas.

Kemenangan tipis menjadi skenario paling realistis mengingat kedua tim memiliki kepentingan besar dalam perebutan poin.

Atletico Madrid diprediksi mampu mengakhiri tren negatif sekaligus membawa pulang tiga poin dari markas Getafe.

Prediksi susunan pemain Getafe (4-4-2): Soria; Carvajal, Boselli, Djene, Mojica; Garcia, Terrats, Mangala, Martin; Unal, Satriano.

Prediksi susunan pemain Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Llorente, Le Normand, Hancko, Grimaldo; Simeone, Hjulmand, Barrios, Baena; Lee Kang-in, Julian Alvarez.