JawaPos.com - Arsenal harus puas membawa pulang satu poin setelah bermain imbang 2-2 melawan Newcastle United di St James Park.

Hasil itu membuat pasukan Mikel Arteta tetap berada di puncak klasemen sementara Premier League dengan 28 poin dari 11 pertandingan.

Arsenal sebenarnya langsung mendominasi permainan. Tekanan itu membuahkan hasil pada menit ke-33. Berawal dari umpan Ezri Konsa ke sisi kanan, Kai Havertz berhasil memenangkan perebutan bola melawan Lewis Hall.

Kai Havertz lalu membawa bola ke tengah sebelum mengirimkan umpan terobosan ke arah Eberechi Eze. Sang pemain berhasil melepaskan diri dari penjagaan Amar Dedic dan menuntaskan peluang dengan sentuhan pertamanya. Kiper Newcastle Lukas Hornicek gagal mengamankan gawangnya sehingga skor pun berubah menjadi 1-0.

Newcastle kesulitan mengembangkan permainan sepanjang babak pertama. Tuan rumah hanya menghasilkan tiga tembakan tanpa satu pun mengarah ke gawang. Sebaliknya, Arsenal mencatatkan 11 percobaan dengan tiga di antaranya tepat sasaran.

Memasuki babak kedua, pelatih Newcastle United Matthias Jaisle melakukan tiga pergantian pemain sekaligus untuk mengubah jalannya pertandingan. Keputusan terbukti membuahkan hasil. Newcastle berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-49 setelah Martin Odegaard salah mengantisipasi lemparan ke dalam.

Umpan yang gagal dikontrol Odegaard justru mengarah kepada William Osula. Pemain asal Jerman itu lalu mengirimkan bola kepada Harvey Barnes yang berada di dalam kotak penalti. Barnes tanpa kesulitan langsung melepaskan tembakan yang melewati jangkauan David Raya.

Gol penyeimbang membuat kepercayaan diri Newcastle meningkat. Tuan rumah mulai mengambil alih kendali permainan dan beberapa kali mengancam pertahanan Arsenal. Tekanan Newcastle akhirnya menghasilkan gol kedua pada menit ke-62. Berawal dari sepak pojok Lewis Hall, Dan Burn berhasil menyambut bola dengan sundulan keras.

Bola kemudian mengenai Willock yang berada di depan Gabriel dan Raya. Dalam situasi penuh pemain di kotak penalti, bola jatuh ke arah Malik Thiaw yang langsung menyentuhnya melewati garis gawang. Wasit sempat menunggu pemeriksaan VAR terkait dugaan posisi offside. Gol Thiaw akhirnya disahkan sehingga Newcastle berbalik unggul 2-1.

Situasi Arsenal semakin sulit setelah David Raya mengalami cedera saat mengamankan sepak pojok berikutnya. Kiper asal Spanyol itu harus meninggalkan lapangan dan digantikan Kepa Arrizabalaga.

Arsenal akhirnya mampu keluar dari tekanan dan menyamakan kedudukan pada menit ke-78. Myles Lewis-Skelly berhasil merebut bola di lini tengah sebelum mengarahkannya kepada Odegaard. Kapten Arsenal itu lalu meneruskan bola kepada Madueke yang bergerak dari sisi kanan.

Madueke kembali melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti sebelum melepaskan tembakan mendatar. Lukas Hornicek gagal mengantisipasi bola sehingga Arsenal mengubah skor menjadi 2-2. Gol itu menjadi gol ke-14 Madueke dari total 18 golnya di Premier League yang dicetak saat bermain tandang.

Setelah menyamakan kedudukan, Arsenal berusaha mencari gol kemenangan. Namun, hingga peluit panjang ditiup, skor 2-2 tidak berubah. Hasil itu mengakhiri catatan 21 pertandingan Arsenal tanpa hasil imbang di Premier League. Sebelumnya, hasil seri terakhir The Gunners terjadi saat melawan Wolverhampton Wanderers (Wolves) pada Februari 2026.

Dilansir dari situs resmi klub, pertandingan itu juga menjadi hasil imbang kedua dalam 28 pertemuan terakhir Arsenal dan Newcastle di Premier League. Dalam periode itu, Arsenal meraih 22 kemenangan, sedangkan Newcastle mencatatkan empat kemenangan.