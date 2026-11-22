JawaPos.com — Prediksi skor Osasuna vs Malaga mengarah pada hasil imbang 1-1 dalam pertandingan pekan ke-13 La Liga 2026/2027 di Stadion El Sadar, Senin (23/11/2026) pukul 00.30 WIB.

Osasuna berusaha menjauh dari zona degradasi, sedangkan Malaga memburu kemenangan perdana setelah gagal meraih tiga poin dalam 12 pertandingan awal musim ini.

Pertemuan kedua tim diperkirakan berlangsung ketat karena sama-sama menghadapi persoalan konsistensi sepanjang kompetisi.

Osasuna memiliki keuntungan bermain di kandang, tetapi Malaga berpeluang mencuri poin apabila mampu memperbaiki organisasi pertahanan dan memaksimalkan peluang.

Bagaimana Performa Osasuna Menjelang Pertandingan? Osasuna memasuki pertandingan menghadapi Malaga dengan catatan tiga kemenangan, tiga hasil imbang, dan enam kekalahan dari 12 pertandingan La Liga musim ini.

Koleksi 12 poin menempatkan tim asuhan Jagoba Arrasate di peringkat ke-16 klasemen sementara, sehingga mereka masih membutuhkan tambahan angka untuk menjauh dari ancaman degradasi.

Performa Osasuna sepanjang awal musim menunjukkan persoalan serius dalam menjaga konsistensi permainan, terutama ketika menghadapi lawan yang secara kualitas relatif seimbang.

Dari enam pertandingan liga terakhir, mereka hanya mampu mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan tiga kekalahan.

Sebelum jeda internasional November, Osasuna bermain imbang 1-1 melawan Athletic Bilbao dalam pertandingan yang memperlihatkan kemampuan mereka memberikan perlawanan.

Namun, kekalahan 1-2 dari Deportivo La Coruna pada awal November menjadi pengingat mengenai lemahnya stabilitas performa tim.

Situasi tersebut mengingatkan pada perjalanan Osasuna musim lalu ketika mereka harus berjuang hingga akhir kompetisi untuk mempertahankan tempat di kasta tertinggi.

Mereka finis di peringkat ke-17 dengan jumlah poin sama seperti Mallorca yang menempati posisi ke-18, tetapi selamat berkat keunggulan rekor pertemuan.

Menghadapi Malaga, Osasuna memiliki kesempatan memperbaiki posisi sekaligus meningkatkan kepercayaan diri setelah melewati periode sulit.

Dukungan publik El Sadar diharapkan menjadi tambahan motivasi bagi pemain untuk tampil lebih agresif sejak awal pertandingan.

Mengapa Malaga Belum Pernah Menang di La Liga Musim Ini? Malaga datang ke markas Osasuna dengan status satu-satunya tim La Liga 2026/2027 yang belum meraih kemenangan hingga pekan ke-12.

Tim asuhan Juan Francisco Funes baru mengumpulkan lima poin dari lima hasil imbang dan tujuh kekalahan, sehingga terpuruk di dasar klasemen sementara.

Masalah Malaga bukan sekadar kesulitan memenangkan pertandingan, melainkan juga ketidakseimbangan antara produktivitas serangan dan ketahanan lini belakang.

Mereka baru mencetak sembilan gol sekaligus kebobolan 23 kali, menjadikannya salah satu tim dengan statistik menyerang dan bertahan terburuk di kompetisi.

Catatan sembilan gol tersebut merupakan produktivitas terendah kedua di La Liga musim ini, sementara jumlah kebobolan Malaga menjadi yang terburuk kedua bersama tim lainnya.

Kondisi ini memperlihatkan pekerjaan rumah besar bagi Funes dalam membangun keseimbangan permainan sebelum keterpurukan semakin sulit dihentikan.

Malaga juga memasuki jeda internasional November dengan hasil mengecewakan setelah menelan dua kekalahan beruntun dari Real Betis dan Racing de Santander.

Rentetan tersebut memperpanjang tekanan terhadap tim yang belum mampu menemukan formula kemenangan sejak kompetisi dimulai.

Meski demikian, Malaga masih memiliki peluang memberikan perlawanan karena Osasuna sendiri belum menunjukkan performa meyakinkan secara konsisten.

Keberhasilan mencuri satu poin di El Sadar setidaknya dapat menjadi modal psikologis penting untuk menghadapi pertandingan berikutnya.

Siapa Pemain Kunci dan Bagaimana Kondisi Kedua Tim? Ante Budimir menjadi tumpuan utama Osasuna setelah mencetak delapan gol dalam 12 penampilan La Liga sepanjang musim 2026/2027.

Ketajaman penyerang berpengalaman tersebut berpotensi menjadi pembeda ketika menghadapi pertahanan Malaga yang sudah kemasukan 23 gol.

Budimir diperkirakan kembali memimpin lini depan dengan dukungan Ruben Garcia dan Raul Moro yang memiliki peran penting dalam membangun serangan.

Sementara itu, Lucas Torro berpeluang mengisi lini tengah untuk menjaga keseimbangan sekaligus membantu memutus aliran bola lawan.

Osasuna masih harus memantau kondisi Aimar Oroz, Jorge Herrando, dan Romain Del Castillo sebelum menentukan susunan pemain.

Ketiganya membutuhkan pemeriksaan akhir sehingga keputusan mengenai keterlibatan mereka kemungkinan baru ditetapkan menjelang pertandingan.

Di kubu Malaga, situasinya lebih rumit karena Adam Aznou dipastikan absen akibat hukuman kartu merah yang diterimanya saat menghadapi Racing de Santander.

Juan Cruz, Julen Lobete, Diego Murillo, Aaron Ochoa, dan Carlos Puga juga diperkirakan menepi akibat persoalan cedera.

Harapan terbesar Malaga berada pada Adrian Nino yang telah mengemas lima gol dari delapan penampilan sepanjang musim ini.

Penyerang berusia 22 tahun tersebut diharapkan mampu memberikan ancaman nyata sekaligus membantu tim tamu mengakhiri kesulitan mencetak gol.

Bagaimana Rekor Pertemuan dan Prediksi Skor Osasuna vs Malaga? Rekor pertemuan memperlihatkan persaingan Osasuna dan Malaga cukup seimbang meskipun tim tamu unggul dalam jumlah kemenangan secara keseluruhan.

Dari 32 pertandingan sebelumnya di berbagai kompetisi, Osasuna meraih tujuh kemenangan, Malaga mencatat 12 kemenangan, sedangkan 13 pertemuan lainnya berakhir imbang.

Namun, tren terbaru justru berpihak kepada Osasuna karena Malaga tidak pernah menang dalam empat pertemuan terakhir kedua tim.

Bahkan, Malaga hanya sekali mengalahkan Osasuna sejak April 2013, memperlihatkan kesulitan mereka menghadapi lawan asal Pamplona tersebut.

Pertemuan terakhir berlangsung pada Maret 2019 ketika Osasuna berhasil mengalahkan Malaga dengan skor 2-1 dalam pertandingan kompetitif.

Osasuna juga memenangkan pertemuan sebelumnya pada musim yang sama dengan skor identik, sehingga memiliki modal historis menjelang duel kali ini.

Secara taktik, Osasuna berpeluang mengandalkan Budimir untuk memanfaatkan kelemahan pertahanan Malaga, terutama melalui serangan dari kedua sisi lapangan.

Sebaliknya, Malaga dapat mengandalkan pergerakan Adrian Nino dan serangan balik untuk mengeksploitasi celah ketika tuan rumah terlalu agresif menyerang.

Kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan, tetapi inkonsistensi Osasuna dan buruknya performa Malaga membuat pertandingan berpotensi berjalan hati-hati.

Osasuna memang lebih diunggulkan secara kualitas individu, namun Malaga masih memiliki kemampuan untuk mencuri gol dan mempertahankan hasil imbang.