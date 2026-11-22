JawaPos.com — Prediksi skor Liverpool vs Manchester United mengarah pada kemenangan tipis tuan rumah 2-1 dalam pertandingan Premier League 2026/2027 di Stadion Anfield, Minggu (22/11/2026) pukul 23.30 WIB.

Duel penuh gengsi ini sekaligus menandai debut Mauricio Pochettino sebagai pelatih Manchester United setelah menggantikan Michael Carrick yang gagal mengangkat performa Setan Merah.

Pertandingan tersebut mempertemukan dua rival klasik Inggris yang sama-sama menghadapi persoalan berbeda sepanjang musim ini.

Liverpool berusaha mempertahankan posisi empat besar, sedangkan Manchester United membutuhkan kebangkitan setelah terpuruk di zona degradasi dengan hanya mengumpulkan delapan poin dari sepuluh pertandingan.

Mengapa Debut Mauricio Pochettino Bersama Manchester United Begitu Berat? Mauricio Pochettino langsung menghadapi ujian besar ketika Manchester United bertandang ke markas Liverpool dalam pertandingan pertamanya sebagai pelatih.

Juru taktik asal Argentina itu mewarisi skuad yang belum menemukan konsistensi setelah menjalani awal musim terburuk dalam 40 tahun terakhir.

Manchester United baru meraih satu kemenangan dari sepuluh pertandingan Premier League musim ini, dengan total delapan poin dari kemungkinan 30 angka.

Catatan tersebut menempatkan Setan Merah di peringkat ke-18, tertinggal sepuluh poin dan 14 posisi dari Liverpool.

Pemecatan Michael Carrick terjadi setelah Manchester United bermain imbang dramatis 4-4 melawan Aston Villa sebelum jeda internasional.

Dalam pertandingan tersebut, Setan Merah dua kali bangkit dari ketertinggalan dua gol, tetapi tetap gagal mengakhiri rentetan delapan pertandingan tanpa kemenangan di liga.

Situasi semakin mengkhawatirkan karena Manchester United belum pernah meraih kemenangan tandang sepanjang musim ini.

Dari tujuh pertandingan di markas lawan pada seluruh kompetisi, mereka hanya mencatatkan tiga hasil imbang dan empat kekalahan.

Pochettino juga memiliki rekor kurang meyakinkan ketika menghadapi Liverpool sepanjang karier kepelatihannya.

Mantan pelatih Tottenham Hotspur dan Chelsea tersebut tidak pernah menang dalam delapan pertemuan terakhir melawan The Reds, termasuk menelan enam kekalahan.

Meski demikian, sejarah memberikan sedikit harapan bagi pelatih baru Manchester United menjelang pertandingan di Anfield.

Delapan dari sembilan pelatih permanen maupun sementara Setan Merah sebelumnya berhasil menghindari kekalahan pada pertandingan pertama, dengan Erik ten Hag menjadi satu-satunya pengecualian.

Liverpool Sulit Menang di Anfield, Bisakah Manchester United Memanfaatkan Situasi? Liverpool justru memiliki persoalan serius ketika bermain di hadapan pendukung sendiri sepanjang Premier League 2026/2027. Dari lima pertandingan kandang, pasukan Andoni Iraola baru mengumpulkan lima poin dengan satu kemenangan.

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Catatan tersebut membuat Liverpool memiliki rekor kandang terburuk ketiga di Premier League berdasarkan perolehan poin dan selisih gol.

Arsenal, Manchester City, Nottingham Forest, serta Fulham termasuk tim yang berhasil mencuri poin ketika bertandang ke Anfield.

Menariknya, performa Liverpool justru jauh lebih meyakinkan ketika menjalani pertandingan tandang musim ini. The Reds telah mengumpulkan 13 poin di markas lawan, jumlah tertinggi di antara seluruh peserta Premier League.

Hanya 28 persen dari keseluruhan poin Liverpool musim ini diperoleh melalui pertandingan kandang, persentase terendah di kompetisi.

Ketimpangan tersebut menjadi pekerjaan rumah Iraola sebelum menghadapi Manchester United yang sedang berusaha menemukan momentum kebangkitan.

Liverpool setidaknya membawa modal positif setelah mengalahkan Crystal Palace dengan skor 3-1 sebelum jeda internasional.

Kemenangan tersebut sekaligus menghentikan dua kekalahan beruntun di seluruh kompetisi dan menjaga posisi mereka dalam persaingan empat besar.

Namun, sejarah pertemuan terbaru memperlihatkan Liverpool tidak selalu mampu mendominasi Manchester United.

The Reds hanya memenangi dua dari sembilan pertemuan terakhir, sementara kemenangan kandang terakhir mereka atas Setan Merah terjadi pada 2023 dengan skor telak 7-0.

Manchester United bahkan berhasil menyapu bersih dua pertemuan melawan Liverpool pada musim sebelumnya.

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Apabila kembali menang, Setan Merah akan mencatatkan tiga kemenangan beruntun atas rivalnya untuk pertama kali sejak era Louis van Gaal pada 2016.

Bagaimana Kondisi Pemain Liverpool dan Manchester United? Liverpool mendapatkan tambahan kekuatan menjelang pertandingan setelah Andoni Iraola mengonfirmasi perkembangan positif sejumlah pemain yang sebelumnya mengalami cedera.

Dominik Szoboszlai dan Virgil van Dijk dipastikan tersedia, sedangkan Ryan Gravenberch serta Jeremie Frimpong masih berpeluang masuk skuad.

Namun, Conor Bradley dan Giovanni Leoni belum siap kembali meskipun sudah mengikuti latihan bersama tim setelah mengalami cedera lutut.

Penyerang Hugo Ekitike juga masih harus menjalani pemulihan akibat cedera Achilles yang membuatnya absen dalam jangka panjang.

Kembalinya sejumlah pemain penting memberikan Iraola lebih banyak pilihan untuk menyusun komposisi terbaik Liverpool.

Florian Wirtz diperkirakan menjadi motor kreativitas setelah mencetak tiga gol bersama tim nasional Jerman selama jeda internasional.

Wirtz berpeluang mendukung Alexander Isak bersama Bradley Barcola dan Cody Gakpo dalam skema serangan Liverpool.

Gakpo memiliki catatan menarik karena sudah mencetak lima gol Premier League melawan Manchester United, jumlah terbanyaknya ketika menghadapi satu klub.

Di kubu Manchester United, Pochettino mendapatkan kabar positif mengenai kondisi Patrick Dorgu dan Harry Maguire yang kembali mengikuti latihan.

Lisandro Martinez juga tersedia setelah menyelesaikan masa hukuman larangan bermain.

Sementara itu, Luke Shaw dan Marcus Rashford masih diragukan tampil meskipun dilaporkan semakin mendekati kondisi siap bermain.

Carlos Baleba, Manuel Ugarte, serta Benjamin Sesko dipastikan belum tersedia karena masih menjalani pemulihan cedera masing-masing.

Prediksi Skor Liverpool vs Manchester United, Siapa Lebih Diunggulkan? Liverpool tetap lebih diunggulkan meskipun performa kandang mereka belum mencerminkan kualitas skuad yang dimiliki.

Keunggulan kreativitas lini tengah dan variasi serangan menjadi modal penting untuk mengeksploitasi pertahanan Manchester United yang belum mencatatkan clean sheet sepanjang musim liga.

Pochettino kemungkinan berusaha memperbaiki organisasi permainan dan meningkatkan disiplin bertahan sejak pertandingan pertamanya bersama Setan Merah.

Namun, waktu persiapan yang terbatas membuat perubahan besar sulit diterapkan secara instan, terutama menghadapi Liverpool yang memiliki banyak pilihan pemain menyerang.

Manchester United tetap mempunyai peluang mencetak gol melalui Bruno Fernandes, Amad Diallo, Matheus Cunha, maupun Bryan Mbeumo. Akan tetapi, kelemahan pertahanan tim tamu berpotensi menjadi faktor penentu ketika Liverpool meningkatkan intensitas serangan di hadapan pendukung sendiri.

The Reds diperkirakan mampu memanfaatkan rapuhnya pertahanan Setan Merah untuk mengamankan tiga poin, sekaligus memberikan kekalahan pada pertandingan debut Mauricio Pochettino.

Prediksi Susunan Pemain Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Araujo, Van Dijk, Jacquet, Kerkez; Mac Allister, Szoboszlai; Gakpo, Wirtz, Barcola; Isak.

Manchester United (4-2-3-1): Lammens; Yoro, Martinez, Maguire, Dalot; Tielemans, Mainoo; Diallo, Fernandes, Cunha; Mbeumo.