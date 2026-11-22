JawaPos.com — Brighton & Hove Albion diprediksi menang tipis 1-0 atas Hull City dalam pertandingan pekan ke-11 Premier League 2026/2027 di MKM Stadium, Minggu (22/11/2026) pukul 21.00 WIB.

Tim asuhan Fabian Hurzeler lebih diunggulkan berkat performa impresif dalam beberapa pertandingan terakhir, sementara Hull City masih berusaha mengakhiri tren tanpa kemenangan sejak akhir Agustus.

Pertandingan ini menjadi pertemuan pertama kedua klub sepanjang sejarah Premier League.

Brighton datang sebagai penghuni peringkat kedua klasemen dengan selisih lima poin dari Arsenal, sedangkan Hull City menempati posisi ke-13 setelah menjalani 10 pertandingan.

Brighton memiliki peluang besar memperpanjang tren positif setelah mencatatkan tiga kemenangan beruntun tanpa kebobolan di semua kompetisi.

Dua kemenangan terakhir di Premier League membawa The Seagulls semakin dekat dengan Arsenal dalam persaingan papan atas.

Tim asuhan Fabian Hurzeler menunjukkan keseimbangan antara produktivitas serangan dan ketangguhan pertahanan sepanjang musim ini.

Brighton tercatat mengemas enam clean sheet dalam tujuh pertandingan terakhir Premier League, sebuah pencapaian yang memperlihatkan peningkatan kualitas organisasi pertahanan mereka.

Kekalahan 0-2 dari Liverpool menjadi satu-satunya pertandingan dalam periode tersebut ketika Brighton gagal menjaga gawangnya tetap aman.

Namun, mereka langsung memberikan respons dengan mengalahkan Manchester City 1-0 di Etihad Stadium dan Brentford 2-0 di kandang sendiri.

Performa tersebut memperlihatkan kemampuan Brighton menghadapi lawan dengan karakter permainan berbeda.

Kemenangan atas Manchester City menjadi bukti mereka mampu bermain disiplin ketika menghadapi tekanan, sedangkan keberhasilan menundukkan Brentford menunjukkan efektivitas serangan yang semakin matang.

Dalam enam pertandingan Premier League terakhir, Brighton berhasil mengumpulkan 15 poin dari maksimal 18 angka.

Catatan tersebut menyamai perolehan Arsenal sekaligus menempatkan kedua tim sebagai pengumpul poin terbanyak dalam periode yang sama.

Sebaliknya, Hull City masih menghadapi persoalan konsistensi setelah mengawali musim dengan dua kemenangan.

Tim besutan Sergej Jakirovic bahkan belum kembali meraih tiga poin sejak mengalahkan Manchester United 2-0 dan Coventry City 1-0 pada awal kompetisi.

Hull City sempat melanjutkan awal positif tersebut dengan menahan Aston Villa tanpa gol.

Namun, setelah tiga pertandingan pembuka tanpa kebobolan, performa The Tigers mengalami penurunan hingga mencatatkan delapan pertandingan liga beruntun tanpa kemenangan.

Hull City memiliki satu modal penting menjelang pertandingan melawan Brighton, yakni rekor tidak terkalahkan di kandang sepanjang Premier League 2026/2027.

Dari lima pertandingan di MKM Stadium, The Tigers berhasil mengumpulkan tujuh poin dan termasuk empat tim yang belum menelan kekalahan kandang.

Meski demikian, jumlah poin tersebut masih berada di bawah Arsenal yang mengoleksi 15 poin, Brighton dengan 13 poin, serta Leeds United dengan sembilan poin.

Kondisi ini menunjukkan Hull City cukup sulit dikalahkan di hadapan pendukung sendiri, tetapi belum maksimal dalam mengubah pertandingan menjadi kemenangan.

Ketangguhan Hull City juga terlihat dari margin kekalahan mereka yang relatif kecil ketika menghadapi sejumlah lawan kuat.

Mereka hanya kalah 1-2 dari Newcastle United, kemudian menyerah dengan skor identik 0-1 ketika menghadapi Fulham dan Arsenal.

Kekalahan tipis dari Arsenal sebelum jeda internasional memperlihatkan kemampuan Hull City mempertahankan kedisiplinan sepanjang pertandingan.

Situasi tersebut menjadi peringatan bagi Brighton untuk tidak menganggap enteng tuan rumah meskipun kedua tim memiliki perbedaan posisi cukup jauh.

Bagi Sergej Jakirovic, pertandingan melawan Brighton merupakan kesempatan membuktikan kemampuan Hull City bersaing dengan penghuni papan atas.

Apalagi, sebagai tim promosi yang kembali tampil di kasta tertinggi setelah sembilan tahun, bertahan di posisi ke-13 sebenarnya menjadi pencapaian cukup menjanjikan.

Namun, kegagalan meraih kemenangan dalam sembilan pertandingan terakhir di semua kompetisi tetap menjadi persoalan serius.

Hull City kini hanya berjarak tiga poin dari zona degradasi sehingga membutuhkan tambahan angka untuk menjaga posisi mereka.

Brighton berpotensi kembali mengandalkan Pascal Gross sebagai pengatur serangan sekaligus pemain paling produktif dalam menciptakan kontribusi gol.

Gelandang internasional Jerman tersebut telah mencatatkan empat gol dan empat assist, sehingga terlibat langsung dalam delapan gol sepanjang musim.

Kontribusi Gross mendapat dukungan dari sejumlah pemain yang juga menunjukkan produktivitas menjanjikan.

Charalampos Kostoulas dan Maxim De Cuyper masing-masing mencatatkan lima keterlibatan gol, disusul Diego Gomez dengan empat serta Jack Hinshelwood dengan tiga.

Meski demikian, Brighton harus menghadapi persoalan absennya beberapa pemain penting akibat cedera.

Kaoru Mitoma, Evan Ferguson, Stefanos Tzimas, dan Zadok Yohanna dipastikan tidak tersedia, sementara Yankuba Minteh serta Femi Azeez masih menunggu pemeriksaan kebugaran terakhir.

Di kubu tuan rumah, Mohamed Belloumi menjadi pemain yang paling diharapkan mampu menghadirkan ancaman bagi pertahanan Brighton.

Belloumi telah mencetak tiga gol dan terlibat langsung dalam lima gol Hull City, tetapi kondisinya masih diragukan akibat cedera paha.

Hull City juga berpotensi kehilangan Nobel Mendy dan Charlie Hughes yang mengalami masalah kebugaran.

Sementara itu, Matt Crooks kembali tersedia setelah menyelesaikan hukuman akumulasi kartu kuning ketika timnya menghadapi Arsenal.

Oli McBurnie dapat menjadi alternatif utama Hull City dalam membongkar pertahanan tim tamu.

Penyerang tersebut sudah menyumbangkan dua gol dan dua assist, sehingga ketajamannya akan sangat dibutuhkan menghadapi Brighton yang sedang solid.

Brighton & Hove Albion lebih diunggulkan untuk membawa pulang tiga poin berkat keseimbangan permainan dan momentum kemenangan.

Namun, rekor kandang Hull City serta kemampuan mereka menjaga pertandingan tetap ketat berpotensi membuat tim tamu kesulitan mencetak banyak gol.

Kreativitas Pascal Gross diperkirakan menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung dengan tempo terkendali.

Dengan mempertimbangkan ketangguhan pertahanan Brighton dan kesulitan Hull City mencetak kemenangan.

Prediksi susunan pemain Hull City (4-5-1): Tzolakis; Coyle, Ajayi, Egan, Mendy, Stroud; Belloumi, Gourna-Douath, Iroegbunam, Slater; McBurnie.

Prediksi susunan pemain Brighton (4-2-3-1): Verbruggen; Costinha, Vuskovic, Dunk, Boscagli; Chema, Gross; Gomez, Ayari, De Cuyper; Kostoulas.