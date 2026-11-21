JawaPos.com - Inter Miami akan menghadapi Columbus Crew dalam lanjutan kompetisi Major League Soccer (MLS) 2026.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Nu, Minggu (22/11) pukul 06.00 WIB.

Laga tersebut menjadi bagian dari persaingan babak playoff MLS.

Inter Miami memiliki modal cukup baik untuk menghadapi pertandingan ini setelah mengakhiri musim reguler di peringkat kedua klasemen.

Sementara itu, Columbus Crew datang dengan status unggulan ketujuh.

Kedua tim sama-sama memiliki motivasi besar untuk melangkah lebih jauh.

Inter Miami tentu ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang sendiri. Namun, Columbus Crew bukan lawan yang bisa dianggap mudah, terutama setelah mereka menunjukkan kemampuan mencetak banyak gol pada pertandingan sebelumnya.

Lionel Messi tetap menjadi pemain yang patut diwaspadai oleh Columbus Crew.

Kapten timnas Argentina itu kembali menjadi pencetak gol terbanyak Inter Miami pada musim reguler. Catatan tersebut sekaligus memperlihatkan betapa pentingnya peran Messi dalam permainan tim.

Di kubu lawan, Columbus Crew datang dengan kepercayaan diri setelah meraih kemenangan dramatis 4-3 atas Chicago Fire.

Namun, Columbus Crew juga menghadapi persoalan kebugaran pemain. Wessam Abou Ali masih diragukan tampil akibat cedera lutut.

Jika melihat catatan pertemuan kedua tim, pertandingan ini diperkirakan berlangsung cukup ketat.

Untuk pertandingan kali ini, Inter Miami diperkirakan menggunakan formasi dengan kekuatan utama pada sektor serangan.

Susunan pemain yang diprediksi adalah St. Clair; Fray, Casemiro, Micael, Reguilon; De Paul, Bright, Segovia; Messi, Suarez, dan Berterame.

Sementara itu, Columbus Crew diperkirakan menurunkan Schulte; Farsi, Moreira, Zawadzki, Amundsen; Zaroury, Chambost, Bangoura, Habroune, Rodriguez, dan Tapia.

Melihat kualitas pemain serta keuntungan bermain di kandang, Inter Miami sedikit lebih diunggulkan.

Kehadiran Messi dan Suarez bisa menjadi pembeda apabila keduanya mampu menemukan ruang di pertahanan Columbus Crew.

Meski begitu, Columbus Crew memiliki lini serang yang cukup berbahaya. Jika Inter Miami tidak mampu menjaga keseimbangan permainan, tim tamu berpeluang memberikan kejutan.

Pertandingan diprediksi berjalan terbuka dengan kedua tim berusaha mencetak gol.

Inter Miami memiliki peluang lebih besar untuk mengamankan kemenangan, tetapi Columbus Crew tetap berpotensi memberikan perlawanan.