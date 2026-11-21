JawaPos.com - FC Groningen akan menghadapi SC Heerenveen dalam lanjutan kompetisi Eredivisie 2026/2027.

Pertandingan bertajuk Derby of the North tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Euroborg pada Minggu (22/11) kick off pukul 03.00 WIB.

Duel ini diperkirakan berjalan menarik karena kedua tim datang dengan kondisi performa yang berbeda.

Heerenveen memiliki modal lebih baik menjelang pertandingan ini. Tim besutan Robin Veldman tersebut sedang berada dalam tren positif setelah meraih empat kemenangan beruntun di kompetisi liga.

Produktivitas lini depan Heerenveen menjadi modal penting untuk menghadapi Groningen, terutama melihat kondisi pertahanan tuan rumah yang belum stabil.

Saat ini, Heerenveen menempati posisi keenam klasemen sementara Eredivisie. Mereka tentu ingin melanjutkan tren kemenangan sekaligus menjaga persaingan untuk menembus papan atas.

Sementara itu, Groningen masih berusaha menemukan kembali konsistensi permainan. Mereka berada di peringkat kesembilan dan hanya mengumpulkan satu poin dari empat pertandingan terakhir.

Dalam pertandingan nanti, Groningen diperkirakan mengandalkan Stubljar, Prins, Blokzijl, Rente, Csinger, De Jonge, Clement, Schreuders, Van Bergen, Ondrejka, dan Willumsson.

Di kubu lawan, Heerenveen kemungkinan menurunkan Klaverboer, Braude, Kersten, Willemsen, Zagaritis, Linday, Courtens, Trenskow, Smans, Meerveld, dan Vente.

Melihat perbedaan performa kedua tim, Heerenveen memiliki peluang lebih besar untuk membawa pulang tiga poin.

Produktivitas gol mereka menjadi keunggulan yang patut diperhitungkan, meskipun Groningen tetap berpotensi memberikan perlawanan di hadapan pendukung sendiri.

Pertandingan diprediksi berlangsung terbuka dengan peluang terciptanya banyak gol.

Heerenveen diperkirakan mampu memanfaatkan kelemahan pertahanan tuan rumah untuk mengamankan kemenangan tipis.