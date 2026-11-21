Prediksi Skor Telstar vs PEC Zwolle: Tuan Rumah Berusaha Bangkit
Telstar akan menjamu PEC Zwolle pada pekan ke-13 Eredivisie 2026/2027. (Telstar)
JawaPos.com - Telstar akan menjamu PEC Zwolle pada pekan ke-13 Eredivisie 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di BUKO Stadion, Minggu (22/11) kick off pukul 03.00 WIB.
Kedua tim sama-sama membutuhkan tambahan poin untuk menjauh dari ancaman zona degradasi.
Telstar memiliki modal cukup baik menjelang pertandingan ini.
Setelah melewati 10 laga tanpa kemenangan, mereka akhirnya berhasil mengakhiri catatan buruk tersebut dengan mengumpulkan empat poin dari dua pertandingan terakhir.
Hasil itu mengangkat kepercayaan diri skuad asuhan Henk Brugge. Meski demikian, posisi sang pelatih masih belum sepenuhnya aman.
Telstar membutuhkan konsistensi agar tidak kembali terjebak dalam periode sulit.
Baca Juga:Prediksi Skor Real Madrid vs Celta Vigo: Vinicius Kembali, Mbappe Siap Bawa Los Blancos Menang
Bermain di hadapan pendukung sendiri tentu menjadi keuntungan bagi Telstar. Produktivitas mereka di kandang terbilang cukup menjanjikan dengan rata-rata dua gol dalam setiap pertandingan.
Namun, persoalan utama masih berada di lini pertahanan. Dalam enam pertandingan kandang, Telstar sudah kebobolan 17 gol.
Catatan tersebut menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diperbaiki jika ingin mengamankan kemenangan atas PEC Zwolle.
Sementara itu, PEC Zwolle datang dengan suasana baru setelah menunjuk Alex Pastoor sebagai pelatih.
Mantan asisten pelatih Timnas Indonesia tersebut menggantikan Henry van der Vegt dan diharapkan mampu menjaga perkembangan positif tim.
Zwolle sedang memiliki tren yang cukup baik. Mereka belum terkalahkan dalam empat pertandingan terakhir Eredivisie dengan mengumpulkan delapan poin dari kemungkinan 12 poin.
Baca Juga:Prediksi Skor Sevilla vs Real Betis: Los Verdiblancos Lebih Diunggulkan, Tuan Rumah Wajib Waspada
Meski demikian, PEC Zwolle tidak bisa menganggap pertandingan ini akan berjalan mudah.
Telstar memiliki kemampuan mencetak gol di kandang dan diperkirakan akan tampil agresif sejak awal pertandingan.
Kedua tim diprediksi bermain terbuka karena sama-sama membutuhkan poin.
Baca Juga:Prediksi Skor FC Utrecht vs Cambuur: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Peluang bagi Tim Tamu
Zwolle berpeluang memanfaatkan rapuhnya pertahanan tuan rumah, sedangkan Telstar bisa mengandalkan dukungan suporter dan ketajaman Owusu.
Melihat performa kedua kesebelasan, pertandingan ini berpotensi berlangsung ketat. Hasil imbang menjadi kemungkinan yang cukup masuk akal.
Prediksi Skor Telstar 1-1 PEC Zwolle diprediksi menjadi hasil akhir pertandingan.
Tags
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!