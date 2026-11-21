JawaPos.com - Telstar akan menjamu PEC Zwolle pada pekan ke-13 Eredivisie 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di BUKO Stadion, Minggu (22/11) kick off pukul 03.00 WIB.

Kedua tim sama-sama membutuhkan tambahan poin untuk menjauh dari ancaman zona degradasi.

Telstar memiliki modal cukup baik menjelang pertandingan ini.

Setelah melewati 10 laga tanpa kemenangan, mereka akhirnya berhasil mengakhiri catatan buruk tersebut dengan mengumpulkan empat poin dari dua pertandingan terakhir.

Hasil itu mengangkat kepercayaan diri skuad asuhan Henk Brugge. Meski demikian, posisi sang pelatih masih belum sepenuhnya aman.

Telstar membutuhkan konsistensi agar tidak kembali terjebak dalam periode sulit.

Bermain di hadapan pendukung sendiri tentu menjadi keuntungan bagi Telstar. Produktivitas mereka di kandang terbilang cukup menjanjikan dengan rata-rata dua gol dalam setiap pertandingan.

Namun, persoalan utama masih berada di lini pertahanan. Dalam enam pertandingan kandang, Telstar sudah kebobolan 17 gol.

Catatan tersebut menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diperbaiki jika ingin mengamankan kemenangan atas PEC Zwolle.

Sementara itu, PEC Zwolle datang dengan suasana baru setelah menunjuk Alex Pastoor sebagai pelatih.

Mantan asisten pelatih Timnas Indonesia tersebut menggantikan Henry van der Vegt dan diharapkan mampu menjaga perkembangan positif tim.

Zwolle sedang memiliki tren yang cukup baik. Mereka belum terkalahkan dalam empat pertandingan terakhir Eredivisie dengan mengumpulkan delapan poin dari kemungkinan 12 poin.

Meski demikian, PEC Zwolle tidak bisa menganggap pertandingan ini akan berjalan mudah.

Telstar memiliki kemampuan mencetak gol di kandang dan diperkirakan akan tampil agresif sejak awal pertandingan.

Kedua tim diprediksi bermain terbuka karena sama-sama membutuhkan poin.

Zwolle berpeluang memanfaatkan rapuhnya pertahanan tuan rumah, sedangkan Telstar bisa mengandalkan dukungan suporter dan ketajaman Owusu.

Melihat performa kedua kesebelasan, pertandingan ini berpotensi berlangsung ketat. Hasil imbang menjadi kemungkinan yang cukup masuk akal.