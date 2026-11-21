JawaPos.com - Feyenoord akan menjamu SBV Excelsior dalam lanjutan kompetisi Eredivisie 2026/2027.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk mengakhiri periode sulit sekaligus menjaga persaingan di papan atas klasemen.

Duel kedua tim berlangsung di Stadion Feijenoord atau De Kuip, Rotterdam. Pertandingan dijadwalkan pada Minggu (22/11) kick off pukul 00.45 WIB.

Feyenoord datang ke pertandingan ini dengan kondisi yang belum sepenuhnya meyakinkan. Tim berjuluk De Stadionclub tersebut belum berhasil meraih kemenangan dalam lima pertandingan terakhir di berbagai kompetisi.

Meski demikian, Feyenoord masih memiliki posisi yang cukup baik di klasemen sementara Eredivisie.

Mereka menempati peringkat kedua dengan koleksi 25 poin dari 12 pertandingan, hanya terpaut satu angka dari PSV yang berada di puncak klasemen.

Catatan tersebut membuat pertandingan melawan Excelsior menjadi kesempatan penting bagi Feyenoord untuk kembali mendapatkan kepercayaan diri.

Apalagi, mereka memiliki keunggulan bermain di hadapan pendukung sendiri.

Dari sisi produktivitas, Feyenoord juga memiliki modal yang cukup bagus. Mereka sudah mencetak 36 gol dalam 12 pertandingan liga.

Namun, persoalan pertahanan masih perlu mendapatkan perhatian setelah kebobolan tujuh gol dalam tiga pertandingan terakhir.

Sementara itu, Excelsior datang dengan situasi yang jauh lebih sulit. Mereka menempati peringkat ke-15 dengan 11 poin dan sedang mengalami lima kekalahan beruntun di kompetisi liga.

Lini belakang menjadi pekerjaan rumah terbesar bagi tim tamu.

Dalam lima pertandingan terakhir, Excelsior sudah kebobolan 20 gol. Catatan tersebut memperlihatkan betapa rentannya pertahanan mereka ketika menghadapi tekanan lawan.

Rekor pertemuan juga belum berpihak kepada Excelsior. Feyenoord tercatat selalu menang dalam enam pertemuan terakhir kedua tim.

Bahkan, Excelsior belum pernah meraih kemenangan di De Kuip sejak 1980.

Melihat perbedaan kualitas, posisi klasemen, serta catatan pertemuan, Feyenoord jelas lebih diunggulkan.

Excelsior membutuhkan penampilan yang jauh lebih disiplin jika ingin memberikan perlawanan.

Feyenoord diprediksi mampu mengendalikan jalannya pertandingan melalui permainan menyerang.

Jika mampu memperbaiki koordinasi pertahanan, tuan rumah berpeluang mengamankan tiga poin.