JawaPos.com – Real Madrid berpeluang melanjutkan tren positif saat menjamu Celta Vigo pada pekan ke-13 La Liga 2026/2027.

Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Santiago Bernabeu, Minggu (22/11) pukul 03.00 WIB.

Los Blancos memiliki modal bagus untuk menghadapi pertandingan ini.

Tim besutan Jose Mourinho tersebut sedang berada dalam performa menjanjikan setelah mencatatkan delapan kemenangan beruntun di seluruh kompetisi.

Kemenangan atas Celta Vigo akan menjadi hasil penting bagi Real Madrid untuk menjaga persaingan di papan atas klasemen.

Saat ini, mereka menempati posisi kedua dengan koleksi 30 poin dari 12 pertandingan.

Real Madrid hanya terpaut tiga poin dari Barcelona di puncak klasemen. Tambahan tiga angka menjadi target utama tuan rumah agar tidak tertinggal dalam perburuan gelar juara.

Meski demikian, Real Madrid tidak boleh menganggap pertandingan ini akan berjalan mudah.

Celta Vigo memiliki pengalaman mengalahkan Los Blancos di Santiago Bernabeu pada musim lalu dengan skor 2-0.

Di sisi lain, Real Madrid mendapatkan tambahan kekuatan dengan kembalinya Vinicius Junior.

Penyerang asal Brasil tersebut sudah bisa dimainkan setelah menyelesaikan hukuman larangan tampil selama empat pertandingan di kompetisi domestik.

Kehadiran Vinicius tentu menjadi kabar baik bagi Mourinho. Apalagi, pemain tersebut baru saja menunjukkan ketajaman bersama timnas Brasil dengan mencetak lima gol selama jeda internasional.

Vinicius diperkirakan akan menjadi bagian penting dari lini serang Real Madrid bersama Kylian Mbappe.

Penyerang asal Prancis itu juga sedang dalam performa bagus setelah mencetak sembilan gol dalam tujuh pertandingan terakhir bersama klub.

Kombinasi kecepatan Vinicius dan ketajaman Mbappe bisa menjadi masalah besar bagi pertahanan Celta Vigo.

Keduanya memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang maupun menyelesaikan serangan dengan baik.

Real Madrid diperkirakan menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan Thibaut Courtois sebagai penjaga gawang.

Sementara itu, Mbappe berpeluang menjadi ujung tombak dengan dukungan Vinicius, Jude Bellingham, dan pemain lain dari lini kedua.

Celta Vigo kemungkinan mengandalkan formasi 3-4-3 untuk menjaga keseimbangan permainan sekaligus memanfaatkan peluang melalui serangan balik.

Melihat performa kedua tim, Real Madrid lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan.

Keuntungan bermain di Bernabeu, kedalaman skuad, serta kembalinya Vinicius menjadi beberapa faktor yang mendukung peluang tuan rumah.

Sejumlah prediksi juga mengarah pada kemenangan Real Madrid. Sports Mole dan Forebet memperkirakan Los Blancos menang 3-1, sedangkan Football Whispers memprediksi kemenangan 4-1.

Celta Vigo tetap memiliki peluang mencetak gol, tetapi Real Madrid diperkirakan mampu mengendalikan jalannya pertandingan.

Dengan kondisi tersebut, Los Blancos berpeluang mengamankan kemenangan kesembilan secara beruntun di seluruh kompetisi.