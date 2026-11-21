JawaPos.com – Real Betis memiliki modal lebih baik saat bertandang ke markas Sevilla dalam lanjutan pekan ke-13 La Liga 2026/2027.

Kedua tim akan bertemu dalam Derbi Andalusia di Stadion Ramón Sánchez-Pizjuán, Sabtu (21/11) malam waktu setempat atau Minggu (22/11) pukul 00.30 WIB.

Pertandingan ini diperkirakan berlangsung ketat mengingat kedua tim memiliki kepentingan besar.

Selain mempertaruhkan gengsi sebagai rival sekota, hasil pertandingan juga berpengaruh terhadap persaingan di papan atas klasemen.

Real Betis saat ini berada di peringkat keempat dengan mengoleksi 26 poin dari 12 pertandingan. Sementara Sevilla menempati posisi keenam dengan 18 poin.

Catatan pertemuan kedua tim juga menjadi perhatian. Real Betis hanya sekali menelan kekalahan dalam delapan pertemuan terakhir melawan Sevilla.

Statistik tersebut memberikan keuntungan tersendiri bagi tim tamu, terutama dari sisi kepercayaan diri.

Meski begitu, Sevilla masih memiliki peluang untuk memberikan perlawanan. Bermain di Ramón Sánchez-Pizjuán menjadi keuntungan yang tidak bisa diabaikan.

Dukungan suporter sendiri diharapkan mampu memberikan energi tambahan bagi para pemain.

Sevilla perlu memikirkan alternatif pemain untuk menjaga keseimbangan tim. Apalagi, Real Betis mempunyai pemain yang bisa memberikan ancaman melalui serangan cepat maupun penguasaan bola.

Jika melihat statistik sepanjang musim, Real Betis memang memiliki catatan lebih baik. Tim asuhan Manuel Pellegrini sudah mengamankan delapan kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan.

Sebaliknya, Sevilla baru mengoleksi lima kemenangan, tiga hasil imbang, dan empat kekalahan. Produktivitas gol juga masih menjadi keunggulan Betis dengan 20 gol, berbanding 17 gol milik Sevilla.

Sejumlah prediksi pertandingan memperlihatkan peluang kedua tim masih cukup terbuka. Sports Mole memperkirakan laga berakhir imbang 1-1. Prediksi serupa juga disampaikan Forebet.

Namun, Football Whispers lebih menjagokan Real Betis untuk memenangkan pertandingan dengan skor 2-1.

Melihat konsistensi permainan dan catatan pertemuan kedua tim, Real Betis memiliki peluang lebih besar untuk mencuri kemenangan.

Meski demikian, Sevilla tetap berpotensi menyulitkan rival sekotanya, terutama dengan keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri.