JawaPos.com - FC Utrecht akan menghadapi SC Cambuur dalam lanjutan Eredivisie 2026/2027.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Utrecht untuk memperbaiki performa setelah melewati sejumlah hasil kurang memuaskan.

Namun, Cambuur datang dengan modal cukup baik dan berpeluang memberikan kejutan.

Pertandingan FC Utrecht vs Cambuur dijadwalkan berlangsung di Stadion Galgenwaard, Utrecht, Belanda, Minggu (22/11) pukul 00.45 WIB.

Bermain di hadapan pendukung sendiri, Utrecht tentu mengincar tiga poin. Apalagi, posisi mereka di klasemen belum sepenuhnya aman.

Kondisi Terkini FC Utrecht dan Cambuur FC Utrecht sedang menghadapi periode sulit setelah gagal mempertahankan momentum positif yang sempat mereka bangun usai jeda internasional September.

Lini pertahanan menjadi salah satu masalah utama. Mereka sudah kebobolan 34 gol.

Produktivitas lini depan yang mencatatkan 21 gol belum cukup untuk menutupi kelemahan tersebut.

Situasi ini membuat pertandingan melawan Cambuur menjadi cukup penting. Utrecht membutuhkan kemenangan agar tidak semakin dekat dengan zona degradasi.

Sementara itu, Cambuur justru menunjukkan perkembangan positif setelah menjalani awal musim yang kurang meyakinkan.

Sempat menelan empat kekalahan dalam pertandingan awal, mereka kemudian mampu mencatatkan delapan laga tanpa kekalahan di seluruh kompetisi.

Catatan pertandingan tandang juga cukup menjanjikan. Cambuur berhasil meraih tiga kemenangan dari lima laga tandang terakhir. Mereka berpeluang memanfaatkan persoalan pertahanan Utrecht untuk mencuri poin.

Head to Head FC Utrecht vs Cambuur Pertemuan ini menjadi duel liga pertama kedua tim sejak Mei 2023. Dalam enam kunjungan terakhir ke markas Utrecht, Cambuur belum pernah meraih kemenangan dalam waktu normal.

Catatan tersebut bisa menjadi modal psikologis bagi Utrecht. Namun, kondisi kedua tim saat ini membuat pertandingan diperkirakan berlangsung cukup terbuka.

Prediksi Susunan Pemain FC Utrecht (4-3-3): Barkas; Vesterlund, Didden, Panagiotou, Kloosterboer; Broholm, Overeem, De Wit; Alarcon, Stepanov, Cathline.

Cambuur (4-4-2): Jansen; Costarelli, Van Duijl, Baouf, Bouah; Hamache, Souren, Maertens, Ceka; Vink, Binder.

Prediksi Skor FC Utrecht vs Cambuur Utrecht memiliki keuntungan bermain di kandang, tetapi performa mereka belum cukup meyakinkan.

Sebaliknya, Cambuur datang dengan kepercayaan diri yang lebih baik meski baru saja menelan kekalahan dari PSV.

Jika mampu memanfaatkan kelemahan pertahanan tuan rumah, Cambuur berpeluang menyulitkan Utrecht sepanjang pertandingan.