JawaPos.com - Bayern Munchen mengonfirmasi bahwa operasi Harry Kane berjalan sukses. Penyerang berusia 33 tahun itu diperkirakan membutuhkan waktu beberapa bulan untuk menjalani pemulihan sebelum kembali merumput.

Kane pun mengaku kecewa dengan cedera yang dialaminya. Namun, kapten Timnas Inggris itu bertekad memanfaatkan masa pemulihan untuk kembali dalam kondisi terbaik.

Melalui akun media sosial, Harry Kane menyampaikan perkembangan kondisinya setelah menjalani operasi. Kane mengaku kecewa dengan cedera itu.

“Pasang surut kehidupan! Tentu saja, saya sangat kecewa mengalami cedera ini,” tulis Kane.

“Namun, seperti biasa, ini menjadi kesempatan untuk menunjukkan ketangguhan dan meningkatkan kemampuan menjelang 2027. Saya akan kembali dengan kondisi segar dan siap menghadapi bagian terpenting musim ini!” lanjut dia.

Kane juga mengutip pesan dari eks pemain American Football Julian Edelman untuk menggambarkan semangatnya menghadapi masa pemulihan.

“Masa-masa sulit tidak berlangsung selamanya, tetapi orang-orang tangguh akan bertahan,” tulis Kane mengutip pesan Edelman.

Kane turut menyampaikan terima kasihnya kepada para suporter yang telah memberi dukungan setelah mengetahui kabar cederanya.

“Terima kasih atas semua pesan yang kalian kirimkan! Alles gut,” tutur Kane.

Sementara itu, Bayern Munchen mengonfirmasi keberhasilan operasi Kane lewat akun X (dulu Twitter) resmi mereka. Operasi dilakukan pada Sabtu (21/11) malam setelah pertandingan melawan FC Koln.

“Bayern Munchen mengonfirmasi bahwa Harry Kane berhasil menjalani operasi setelah mengalami robekan ligamen sindesmosis pada pergelangan kaki kirinya dalam pertandingan Bundesliga melawan FC Koln. Pemain berusia 33 tahun itu sekarang akan memulai program rehabilitasi,” tulis Bayern.

Cedera itu bermula ketika Kane dijatuhkan bek FC Koln Joel Schmied di dalam kotak penalti.

Schmied lebih dulu menjangkau umpan silang mendatar Michael Olise, tetapi benturan lanjutan membuat kaki kiri Kane terkena tekel keras.

Kane langsung terjatuh dan terlihat kesakitan. Meski sempat berusaha bangkit dan melanjutkan pertandingan, kondisinya tidak memungkinkan untuk bertahan di lapangan.

Setelah mendapatkan perawatan, Kane akhirnya berjalan tertatih-tatih meninggalkan lapangan dengan didampingi dua staf medis Bayern.

Kane sempat berbicara singkat dengan pelatih Vincent Kompany sebelum masuk ke lorong stadion.

Absennya Kane menjadi kehilangan besar bagi Bayern.

Sejak bergabung dari Tottenham Hotspur tiga tahun lalu, penyerang Timnas Inggris itu telah mencetak 156 gol dalam 163 penampilan di seluruh kompetisi.

Dilansir dari Sky Sports, Kontribusinya turut membantu Bayern meraih gelar ganda liga dan piala domestik pada musim 2025/2026.

Pada awal bulan ini, Kane bahkan baru saja memperpanjang kontraknya bersama klub hingga Juni 2029.

Kesepakatan baru itu dilaporkan bernilai lebih dari GBP 400 ribu (sekitar Rp 9,5 miliar) per pekan, belum termasuk bonus.

Nilai itu menjadikannya sebagai pemain dengan bayaran tertinggi di Eropa sebelum bonus.

Baca Juga:Wali Kota New York Zohran Mamdani Cedera Tendon Achilles Saat Bermain Sepak Bola

Saat ini, Bayern harus menjalani sejumlah pertandingan tanpa penyerang andalannya. Jika membutuhkan waktu pemulihan hingga tiga bulan, Kane berpotensi melewatkan 11 pertandingan Bundesliga.

Selain itu, Kane diperkirakan absen dalam pertandingan babak 16 besar Piala DFB melawan Hertha Berlin serta empat pertandingan tersisa Bayern pada fase liga Liga Champions.

Situasi itu juga membuat Kane berpotensi absen dari Timnas Inggris dalam laga perempat final Nations League melawan Norwegia.

Baca Juga:Pelatih Bernardo Tavares Soroti Seringnya Pemain Persebaya Lakukan Kesalahan Sendiri

Inggris dijadwalkan menjalani pertandingan leg pertama di Oslo pada 28 Maret 2027.

Tiga hari kemudian, kedua tim akan kembali bertemu dalam pertandingan leg kedua di Stadion Wembley pada 31 Maret 2027.