

VfB Stuttgart akan bertandang ke markas Schalke 04 pada pekan ke-10 Bundesliga 2026/2027. (Istimewa) JawaPos.com - Schalke 04 menghadapi ujian berat saat menjamu VfB Stuttgart pada pekan ke-10 Bundesliga 2026/2027.

Bermain di VELTINS-Arena, Gelsenkirchen, Minggu (22/11) pukul 00.30 WIB, tuan rumah dituntut segera mengakhiri catatan buruk, terutama dalam urusan mencetak gol.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Schalke untuk memperbaiki posisi di klasemen.

Schalke saat ini menempati peringkat ke-17 dengan koleksi enam poin dari sembilan pertandingan. Mereka baru mencatatkan satu kemenangan, tiga hasil imbang, dan lima kekalahan.

Masalah paling mencolok dari Die Königsblauen adalah tumpulnya lini depan. Berdasar catatan Bundesliga, Schalke bahkan belum mampu mencetak gol dalam empat pertandingan kandang.

Situasi tersebut membuat pekerjaan pelatih Miron Muslic semakin berat. Apalagi, Schalke belum meraih kemenangan dalam tujuh pertandingan terakhir di seluruh kompetisi.

Menghadapi Stuttgart, Schalke harus menemukan solusi untuk memperbaiki penyelesaian akhir. Dukungan suporter di VELTINS-Arena diharapkan bisa memberikan tambahan motivasi pemain.

Di sisi lain, Stuttgart datang dengan kepercayaan diri yang lebih baik. Tim asuhan Sebastian Hoeneß tersebut berhasil meraih dua kemenangan beruntun di Bundesliga.

Dengan produktivitas serangan yang lebih baik, Stuttgart memiliki peluang memanfaatkan rapuhnya pertahanan Schalke.

Deniz Undav diperkirakan kembali menjadi salah satu pemain penting di lini depan Stuttgart. Penyerang tersebut akan mendapat dukungan dari Ermedin Demirovic.

Untuk susunan pemain, Schalke kemungkinan menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan Loris Karius sebagai penjaga gawang.

Lini depan akan mengandalkan Hwang Hee-chan, didukung Kenan Karaman dan rekan-rekannya dari lini kedua.

Stuttgart diprediksi memakai formasi 3-4-2-1. Dennis Seimen mengisi posisi penjaga gawang, sedangkan Deniz Undav dan Ermedin Demirovic menjadi tumpuan di lini serang.

Sejumlah prediksi juga lebih menjagokan Stuttgart.

Sports Mole dan Football Whispers memperkirakan tim tamu menang 2-0, sedangkan Forebet memprediksi kemenangan Stuttgart dengan skor 2-1.

Melihat perbedaan performa, produktivitas gol, serta hasil pertandingan terakhir, Stuttgart memang lebih layak diunggulkan.

Schalke membutuhkan perbaikan besar di lini depan jika ingin menghentikan tren negatifnya.