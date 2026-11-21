JawaPos.com - Napoli akan menjamu Torino pada pekan ke-12 Serie A 2026/2027 di Stadion Diego Armando Maradona, Minggu (22/11) pukul 02.45 WIB.

Laga ini menjadi kesempatan bagi Napoli untuk kembali ke jalur kemenangan.

Namun, misi tersebut tidak akan mudah karena tim asuhan Massimiliano Allegri masih menghadapi sejumlah persoalan, terutama terkait kondisi pemain.

Napoli sedang berusaha menemukan konsistensi permainan setelah menjalani awal musim yang belum sesuai harapan.

Hingga pekan ke-11, Partenopei menempati posisi ke-10 klasemen sementara dengan koleksi 15 poin.

Sementara itu, Torino berada tepat di bawah Napoli dengan raihan 14 poin.

Kondisi tersebut membuat pertandingan kedua tim diperkirakan berlangsung cukup ketat karena kemenangan bisa mengubah posisi mereka di papan klasemen.

Masalah Napoli semakin bertambah setelah penjaga gawang Alex Meret mengalami cedera patah tulang pada bagian lumbar kelima saat menjalani latihan.

Berdasar laporan ANSA pada 19 November 2026, Meret diperkirakan harus menepi setidaknya selama satu bulan.

Selain Meret, Napoli juga masih kehilangan beberapa pemain penting. Giovanni Di Lorenzo, Alessandro Buongiorno, Benoit Badiashile, Stanislav Lobotka, dan Alisson Santos masuk dalam daftar pemain yang belum tersedia.

Di sisi lain, Torino datang dengan modal yang tidak sepenuhnya meyakinkan.

Tim besutan Ignazio Abate sempat mencatatkan tiga kemenangan beruntun, tetapi kemudian kehilangan momentum setelah kalah dari Como dan Frosinone serta bermain imbang melawan Lecce.

Abate tentu ingin membawa timnya mencuri poin di kandang Napoli.

Pelatih berusia muda tersebut juga memanfaatkan jeda internasional untuk memperbaiki kebugaran pemain sekaligus meningkatkan konsistensi permainan selama 90 menit.

Menariknya, pertandingan ini juga mempertemukan dua sosok yang memiliki hubungan masa lalu di AC Milan. Abate pernah bekerja bersama Allegri ketika masih menjadi pemain Rossoneri.

Dari catatan pertemuan, Napoli memiliki keunggulan cukup jauh.

Mereka berhasil memenangi 15 dari 22 pertandingan liga terakhir melawan Torino. Bahkan, kemenangan terakhir Torino di markas Napoli tercatat terjadi pada 2009.

Untuk pertandingan nanti, Napoli diperkirakan menggunakan formasi 3-5-1-1 dengan Milinkovic-Savic sebagai penjaga gawang.

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Kevin De Bruyne akan menjadi salah satu pemain penting di lini tengah untuk menyuplai bola kepada Hojlund.

Sementara Torino diprediksi mengandalkan formasi 3-4-1-2 dengan Che Adams dan Giovanni Simeone sebagai duet penyerang.

Sejumlah prediksi menunjukkan pertandingan berpotensi berjalan ketat.

Sports Mole memperkirakan kedua tim bermain imbang 2-2. Football Whispers mengunggulkan Napoli menang 1-0, sedangkan Forebet memprediksi tuan rumah meraih kemenangan 3-1.

Melihat keuntungan bermain di kandang serta catatan pertemuan kedua tim, Napoli masih memiliki peluang lebih besar untuk mengamankan tiga poin.

Meski dibayangi badai cedera dan performa yang belum stabil, kualitas individu pemain Partenopei bisa menjadi pembeda.

Prediksi skor Napoli 1-0 Torino.