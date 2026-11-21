JawaPos.com - Bournemouth akan berusaha melanjutkan tren positif saat menjamu Nottingham Forest pada pekan ke-11 Liga Inggris 2026/2027.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Vitality Stadium, Sabtu (21/11), pukul 22.00 WIB.

Tuan rumah memiliki modal cukup kuat untuk menghadapi pertandingan tersebut.

Bournemouth sedang berada dalam performa terbaik setelah mencatatkan delapan kemenangan beruntun di seluruh kompetisi.

Hasil ini membuat The Cherries semakin percaya diri untuk kembali mengamankan tiga poin.

Tambahan kemenangan tersebut menjaga posisi Bournemouth di peringkat ketujuh klasemen sementara Liga Inggris.

Mereka kini mengoleksi catatan positif dan hanya terpaut tiga poin dari Liverpool yang menempati posisi keempat.

Kemenangan atas Nottingham Forest menjadi kesempatan penting bagi Bournemouth untuk memperbaiki posisi di papan klasemen.

Evanilson menjadi salah satu pemain yang paling menonjol. Penyerang asal Brasil tersebut berhasil mencetak gol dalam lima pertandingan Liga Inggris secara beruntun.

Sejauh ini, dia sudah mengoleksi lima gol dan empat assist.

Kontribusi tersebut membuat Evanilson diperkirakan kembali menjadi tumpuan di lini depan.

Dukungan pemain seperti Justin Kluivert, Marcus Tavernier, dan Rayan juga bisa memberikan variasi serangan bagi Bournemouth.

Selain performa terkini, Bournemouth memiliki catatan pertemuan yang cukup baik melawan Nottingham Forest.

Mereka belum pernah kalah dalam delapan pertemuan terakhir di Liga Inggris, dengan rincian empat kemenangan dan empat hasil imbang.

Meski demikian, Nottingham Forest tidak bisa dianggap sebagai lawan yang mudah.

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Tim besutan Oliver Glasner tersebut datang dengan kepercayaan diri setelah meraih kemenangan 3-1 atas Manchester City pada pertandingan sebelumnya.

Namun, Nottingham Forest masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah. Mereka baru mencetak sembilan gol di Liga Inggris musim ini dan masih berada di peringkat ke-16 dengan koleksi sembilan poin.

Melihat performa kedua tim, Bournemouth lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan.

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Keuntungan bermain di kandang, konsistensi permainan, serta ketajaman Evanilson menjadi modal penting bagi The Cherries.

Nottingham Forest memang memiliki peluang memberikan kejutan setelah mengalahkan Manchester City.

Namun, menjaga konsistensi selama 90 menit akan menjadi tantangan besar bagi tim tamu.