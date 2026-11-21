JawaPos.com - AS Roma mendapat tambahan kekuatan menjelang pertandingan melawan Parma pada pekan ke-12 Serie A 2026/2027.

Paulo Dybala, Mile Svilar, dan Gianluca Mancini dikabarkan sudah pulih dari cedera dan siap kembali memperkuat Giallorossi.

Roma akan bertandang ke Stadion Ennio Tardini untuk menghadapi Parma pada Minggu (22/11) pukul 00.00 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi tim asuhan Gian Piero Gasperini untuk melanjutkan tren positif sekaligus mempertahankan posisi di papan atas klasemen.

Saat ini, Roma menempati peringkat ketiga dengan koleksi 27 poin. Mereka juga menjadi salah satu tim yang belum terkalahkan di Serie A musim ini.

Sementara itu, Parma masih berusaha memperbaiki posisi setelah menjalani awal kompetisi yang kurang konsisten.

Kehadiran kembali Dybala menjadi salah satu kabar yang paling dinantikan pendukung Roma.

Pemain asal Argentina tersebut diharapkan bisa memberikan variasi serangan dan meningkatkan kreativitas permainan tim.

Selain Dybala, kembalinya Svilar dan Mancini juga menjadi keuntungan tersendiri bagi Gasperini.

Keduanya memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan permainan, terutama ketika Roma harus menghadapi tekanan dari tim tuan rumah.

Produktivitas menjadi modal penting bagi tim tamu saat menghadapi Parma. Apalagi, Roma memiliki beberapa pemain yang mampu menciptakan peluang dari berbagai situasi.

Di sisi lain, Parma tidak bisa dianggap remeh. Tim besutan Alberto Gilardino tersebut pernah menunjukkan kemampuan bersaing dengan klub papan atas.

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Menghadapi Roma, Parma diperkirakan akan mengandalkan organisasi permainan dan keuntungan tampil di hadapan pendukung sendiri.

Mereka perlu menjaga kedisiplinan lini belakang agar tidak memberikan banyak ruang kepada para pemain depan tim tamu.

Berdasar perkiraan susunan pemain, Parma kemungkinan menggunakan formasi 3-5-2 dengan Daffara di bawah mistar.

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Sementara itu, Roma diprediksi tampil menggunakan formasi 3-4-2-1 dengan Svilar sebagai penjaga gawang.

Di lini depan, Donyell Malen diperkirakan menjadi ujung tombak dengan dukungan Matias Soulé dan Rodrigo Mora.

Kembalinya Dybala juga memberikan opsi tambahan bagi Gasperini dalam menentukan komposisi serangan.

Prediksi dari sejumlah laman sepak bola juga lebih mengarah kepada kemenangan Roma.

Sports Mole dan Football Whispers memperkirakan Giallorossi menang 2-0, sedangkan Forebet memprediksi skor 3-1 untuk tim tamu.

Dengan catatan tersebut, Roma diprediksi mampu melanjutkan tren kemenangan di Serie A.

Kembalinya sejumlah pemain penting serta produktivitas Malen menjadi alasan Giallorossi lebih diunggulkan.

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