JawaPos.com - Arsenal menghadapi ujian berat saat bertandang ke markas Newcastle United pada pekan ke-12 Liga Inggris 2026/2027.

Pertandingan yang berlangsung di St James' Park, Minggu (22/11) dini hari WIB, diprediksi berjalan ketat. Meski demikian, The Gunners memiliki peluang lebih besar untuk membawa pulang tiga poin.

Laga ini juga menjadi perhatian karena mempertemukan Newcastle dengan mantan kapten mereka, Bruno Guimaraes.

Gelandang asal Brasil tersebut kini berseragam Arsenal setelah meninggalkan The Magpies pada bursa transfer musim panas 2026.

Bruno sebelumnya menjadi salah satu pemain penting Newcastle.

Dia bahkan dipercaya mengenakan ban kapten sejak musim 2024/2025 hingga 2025/2026. Kehadirannya di St James' Park kali ini tentu memiliki cerita tersendiri.

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Namun, situasinya sudah berbeda. Bruno kini menjadi bagian dari kekuatan Arsenal dan diperkirakan kembali dipercaya mengisi lini tengah bersama Declan Rice.

Kombinasi keduanya menjadi salah satu kekuatan The Gunners musim ini.

Rice memiliki kemampuan menjaga keseimbangan permainan, sementara Bruno bisa membantu membangun serangan sekaligus memberikan tekanan kepada lawan.

Di sisi lain, Newcastle tentu tidak ingin memberikan sambutan istimewa kepada mantan kaptennya tersebut.

Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi modal bagi tim asuhan Matthias Jaissle untuk memberikan perlawanan.

Harvey Barnes menjadi salah satu pemain yang diharapkan mampu merepotkan pertahanan Arsenal.

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Kecepatan dan kemampuan menyerangnya bisa menjadi senjata Newcastle untuk memanfaatkan celah di lini belakang tim tamu.

Meski begitu, Newcastle juga memiliki sejumlah persoalan terkait kondisi pemain. Joelinton dan Ewen Jaouen diperkirakan absen karena cedera.

Arsenal juga tidak datang dengan kekuatan penuh. The Gunners kehilangan Bukayo Saka, Martin Zubimendi, dan Max Dowman. Ketiganya tidak bisa dimainkan dalam pertandingan ini.

Sementara itu, William Saliba sudah tersedia untuk memperkuat lini belakang. Namun, Ezri Konsa diperkirakan tetap berduet dengan Gabriel di jantung pertahanan Arsenal.

Dari perkiraan susunan pemain, Newcastle kemungkinan menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan Hornicek sebagai penjaga gawang.

Lini belakang diisi Dedic, Thiaw, Burn, dan Hall. Sementara Steur serta Gonzalez bertugas di sektor tengah, dengan Murphy, Fernandez-Pardo, dan Barnes mendukung Osula di lini depan.

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Arsenal juga diperkirakan memakai formasi 4-2-3-1.

David Raya mengawal gawang, didukung Timber, Konsa, Gabriel, dan Calafiori. Bruno Guimaraes serta Declan Rice menjadi duet gelandang bertahan, sedangkan Madueke, Odegaard, dan Tzolis menopang Kai Havertz.

Melihat performa dan kekuatan kedua tim, Arsenal lebih diunggulkan dalam pertandingan ini.

Sejumlah prediksi dari media sepak bola dan situs statistik juga mengarah pada kemenangan tim asal London tersebut.

Sports Mole memperkirakan Arsenal menang dengan skor 1-0. Football Whispers memprediksi The Gunners mampu mengamankan kemenangan 2-0. Sementara itu, Forebet juga menjagokan Arsenal dengan skor serupa, yakni 1-0.

Newcastle tetap memiliki peluang untuk membuat kejutan. Dukungan suporter di St James' Park bisa menjadi tambahan motivasi bagi pasukan Jaissle.

Apalagi, mereka tentu ingin membuktikan mampu bersaing menghadapi salah satu tim kuat Liga Inggris.

Namun, Arsenal memiliki kualitas lini tengah dan kedalaman skuad yang cukup untuk mengendalikan pertandingan.

Jika mampu menjaga konsistensi permainan serta memanfaatkan peluang, tim tamu berpeluang besar mengamankan hasil positif.