JawaPos.com - Real Madrid akan menjamu Celta Vigo pada pekan ke-13 Liga Spanyol 2026/2027. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Santiago Bernabeu, Minggu (22/11/2026) pukul 03.00 WIB.

Pelatih Real Madrid Jose Mourinho memastikan sejumlah pemainnya dalam kondisi siap untuk menghadapi pertandingan tersebut. Tiga nama yang disebut adalah Aurelien Tchouameni, Bernardo Silva, dan Federico Valverde.

"Mereka semua siap bermain. Saya tidak mengatakan mereka pasti akan bermain, tetapi mereka semua siap. Valverde tiba kemarin, tetapi sesi latihan pertamanya adalah hari ini (kemarin)," kata Jose Mourinho yang dikutip laman resmi Real Madrid, Sabtu (20/11/2026).

Meski demikian, Mourinho belum memberikan kepastian mengenai komposisi pemain yang akan diturunkan sejak menit pertama.

Mourinho Belum Pastikan Vinicius Jadi Starter Salah satu pemain yang menjadi perhatian adalah Vinicius Junior. Mourinho masih merahasiakan apakah penyerang asal Brasil tersebut akan masuk susunan pemain inti atau memulai pertandingan dari bangku cadangan.

"Pemain inti, pemain cadangan, atau di tribun, tidak masalah. Ini aneh karena beberapa minggu yang lalu orang-orang membicarakan Vinícius seolah-olah dia adalah masalah besar yang dimiliki Real Madrid , dan setelah mencetak gol melawan Singapura dan Jepang, kita tidak bisa berhenti membicarakan Vinícius: apakah dia bermain, apakah dia tidak bermain, mengapa dia harus bermain," ujar Mourinho.

Mourinho menegaskan bahwa Vinicius merupakan pemain penting bagi Real Madrid. Namun, dia juga menekankan tidak ada pemain yang mendapat jaminan tempat di tim hanya karena status atau reputasinya.

"Saya pikir itu terlalu berlebihan. Apa yang saya katakan tentang Vinícius adalah apa yang telah saya katakan satu, dua, tiga, empat, dan lima minggu yang lalu: dia adalah pemain yang luar biasa, kami mencintainya, kami membutuhkannya, kami selalu berusaha membantunya, dan itulah yang akan terus kami lakukan," jelas Mourinho.

Mourinho Waspadai Pertahanan Celta Vigo Mourinho juga memberikan perhatian khusus kepada kekuatan Celta Vigo. Dia menilai tim tamu memiliki organisasi permainan yang baik, terutama ketika bertahan.

Pelatih asal Portugal itu mengingatkan bahwa Celta Vigo pernah mengalahkan Real Madrid di Bernabeu pada musim sebelumnya. Karena itu, dia meminta anak asuhnya tidak meremehkan lawan.

"Terima kasih atas satu-satunya pertanyaan tentang pertandingan. Celta jauh lebih baik daripada poin yang mereka miliki. Mereka adalah tim yang musim lalu mengalahkan kami di sini, di Bernabéu," pungkas Mourinho.

Prediksi Susunan Pemain Real Madrid vs Celta Vigo Real Madrid diperkirakan tetap mengandalkan sejumlah pemain andalannya untuk mengamankan kemenangan di kandang. Federico Valverde, Jude Bellingham, Vinicius Junior, hingga Kylian Mbappe masuk dalam prediksi susunan pemain yang dilansir Sports Mole.

Di kubu Celta Vigo, Iago Aspas diperkirakan menjadi salah satu tumpuan untuk mengancam pertahanan tuan rumah.

Real Madrid :

Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella; Valverde, Guler; Diomande, Bellingham, Vinicius; Mbappe.

Celta Vigo: