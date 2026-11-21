JawaPos.com - Bayern Munchen harus puas bermain imbang 1-1 saat menghadapi FC Koln pada Sabtu (21/11). Pelatih Vincent Kompany mengaku pertandingan melawan FC Koln berlangsung cukup sulit.

Menurut dia, Bayern sebenarnya memulai laga dengan baik. Namun, situasi berubah setelah Harry Kane dan Michael Olise mengalami cedera.

“Ini tentu pertandingan yang spesial. Saya pikir kami tidak memulai laga dengan buruk," ujar Kompany, dikutip dari situs resmi Bayern Munchen.

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"Kami benar-benar terlibat dalam permainan dan memiliki kecepatan. Namun, kemudian Harry Kane dan Michael Olise mengalami cedera,” imbuh dia.

Meskipun demikian, Kompany tidak ingin menjadikan cedera kedua pemain kuncinya sebagai alasan atas kegagalan Bayern meraih kemenangan.

Kompany justru menyebut FC Koln pantas membawa pulang satu poin setelah menunjukkan permainan yang kompetitif.

“Meski begitu, tidak ada alasan untuk mengeluh. Saya pikir ini hasil yang adil dan Koln memang pantas mendapatkan satu poin. Terus terang, ada hal lain yang harus kami pikirkan,” ujar Vincent Kompany.

Kompany juga mengaku bahwa Bayern sedang menghadapi situasi yang tidak biasa. Cedera sejumlah pemain membuat para pemain lain harus mengambil tanggung jawab lebih besar.

Termasuk mereka yang belum terbiasa menghadapi tekanan di klub sebesar Bayern Munchen.

Pelatih asal Belgia itu meminta seluruh anggota tim menerima kondisi yang sedang dihadapi dan segera memulihkan kekuatan.

Kompany ingin Bayern tetap mampu mendapatkan hasil positif meski harus menghadapi sejumlah keterbatasan.

“Tanpa terlalu banyak mengeluh, kami harus menerima situasi yang sedang dihadapi dan memulihkan kekuatan agar tetap bisa mendapatkan hasil dalam beberapa pertandingan berikutnya, meskipun menghadapi berbagai kesulitan,” kata Kompany.

“Ini situasi yang sangat tidak biasa saat ini. Kami membutuhkan penampilan luar biasa dari para pemain yang belum terbiasa menghadapi tekanan seperti ini di Bayern Munchen. Namun, memang begitulah situasinya,” tambah dia.

Kompany pun tetap optimistis Bayern mampu melewati periode sulit yang tengah dihadapi.

“Kami semua akan berusaha mengubah situasi ini menjadi sesuatu yang positif. Bayern Munchen sudah berulang kali melakukannya, dan itulah yang ingin kami capai sekarang,” tutur Kompany.

Sementara itu, pelatih FC Koln Rene Wagner mengaku pertandingan itu bukan laga yang mudah bagi timnya.

“Saya pikir kami menampilkan permainan yang luar biasa. Tidak mudah bertahan menghadapi Bayern di sini. Kami juga menciptakan banyak peluang, terutama melalui serangan balik,” kata Wagner.

Meski puas dengan penampilan anak asuhnya, Wagner mengaku sedikit kecewa karena Koln sebenarnya memiliki kesempatan besar untuk memenangkan pertandingan.

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Peluang itu hadir menjelang akhir laga, tetapi gagal dimanfaatkan menjadi gol.

Namun, Wagner tetap menganggap satu poin dari markas Bayern sebagai hasil yang sangat penting bagi timnya.

“Tentu saja kami sedikit kecewa setelah mendapatkan peluang besar untuk memenangkan pertandingan sesaat sebelum laga berakhir. Namun, satu poin ini tentu sangat penting bagi kami,” ungkap Wagner.

Wagner juga memberikan apresiasi kepada seluruh pemain Koln yang dinilai telah bekerja keras sepanjang pertandingan.

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Menurut dia, hasil positif di markas Bayern hanya bisa diraih lewat kontribusi maksimal dari setiap pemain.