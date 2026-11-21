Spanyol vs Prancis, Portugal Tantang Belanda di Perempat Final UEFA Nations League
Hasil undian perempat final UEFA Nations League 2026/2027 mempertemukan Spanyol vs Prancis dan Portugal vs Belanda. Simak jadwal lengkapnya. (Derek Brookman/UEFA).
JawaPos.com - Dua pertandingan besar akan tersaji pada babak perempat final UEFA Nations League 2026/2027. Spanyol dijadwalkan menghadapi Prancis, sedangkan juara bertahan Portugal akan berduel dengan Belanda.
Hasil tersebut diketahui setelah pengundian babak perempat final yang berlangsung di markas UEFA, Nyon, Swiss, Sabtu.
Laman resmi UEFA menyebutkan, Spanyol yang lolos sebagai peringkat kedua Grup A3 akan lebih dulu bertindak sebagai tuan rumah pada leg pertama.
La Furia Roja akan menjamu Prancis yang melaju ke perempat final dengan status juara Grup A1.
Sementara itu, Portugal yang berstatus juara bertahan akan menghadapi Belanda. Portugal melangkah ke fase gugur sebagai pemuncak klasemen Grup A4, sedangkan Belanda lolos sebagai peringkat kedua Grup A2.
Dua pertandingan lainnya mempertemukan Belgia dengan Jerman serta Norwegia melawan Inggris.
Jadwal Perempat Final UEFA Nations League 2026/2027
Babak perempat final akan menggunakan format dua leg dan dijadwalkan berlangsung pada Maret 2027.
Berikut jadwal lengkap pertandingan:
Leg pertama
-
25 Maret 2027: Belgia vs Jerman
25 Maret 2027: Spanyol vs Prancis
27 Maret 2027: Norwegia vs Inggris
27 Maret 2027: Belanda vs Portugal
Leg kedua
-
28 Maret 2027: Prancis vs Spanyol
28 Maret 2027: Jerman vs Belgia
30 Maret 2027: Inggris vs Norwegia
30 Maret 2027: Portugal vs Belanda
Empat tim yang berhasil memenangi agregat pertandingan perempat final akan melaju ke putaran final UEFA Nations League 2026/2027.
Putaran final tersebut dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 13 Juni 2027.
Tags
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!