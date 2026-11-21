JawaPos.com - Dua pertandingan besar akan tersaji pada babak perempat final UEFA Nations League 2026/2027. Spanyol dijadwalkan menghadapi Prancis, sedangkan juara bertahan Portugal akan berduel dengan Belanda.

Hasil tersebut diketahui setelah pengundian babak perempat final yang berlangsung di markas UEFA, Nyon, Swiss, Sabtu.

Laman resmi UEFA menyebutkan, Spanyol yang lolos sebagai peringkat kedua Grup A3 akan lebih dulu bertindak sebagai tuan rumah pada leg pertama.

La Furia Roja akan menjamu Prancis yang melaju ke perempat final dengan status juara Grup A1.

Sementara itu, Portugal yang berstatus juara bertahan akan menghadapi Belanda. Portugal melangkah ke fase gugur sebagai pemuncak klasemen Grup A4, sedangkan Belanda lolos sebagai peringkat kedua Grup A2.

Dua pertandingan lainnya mempertemukan Belgia dengan Jerman serta Norwegia melawan Inggris.

Jadwal Perempat Final UEFA Nations League 2026/2027 Babak perempat final akan menggunakan format dua leg dan dijadwalkan berlangsung pada Maret 2027.

Berikut jadwal lengkap pertandingan:

Leg pertama

25 Maret 2027: Belgia vs Jerman

25 Maret 2027: Spanyol vs Prancis

27 Maret 2027: Norwegia vs Inggris

27 Maret 2027: Belanda vs Portugal

Leg kedua

28 Maret 2027: Prancis vs Spanyol

28 Maret 2027: Jerman vs Belgia

30 Maret 2027: Inggris vs Norwegia

30 Maret 2027: Portugal vs Belanda

Empat tim yang berhasil memenangi agregat pertandingan perempat final akan melaju ke putaran final UEFA Nations League 2026/2027.