JawaPos.com - Borussia Monchengladbach menghadapi ujian berat saat menjamu Borussia Dortmund dalam lanjutan Bundesliga 2026/2027. Die Fohlen yang diperkuat Kevin Diks sedang terpuruk di dasar klasemen, sedangkan Die Borussen datang dengan modal enam pertandingan tanpa kekalahan.

Pertandingan Borussia Monchengladbach kontra Borussia Dortmund akan berlangsung di Borussia Park, Sabtu (21/11/2026) pukul 21.30 WIB.

Borussia Dortmund datang dengan kepercayaan diri tinggi. Tim asuhan Niko Kovac belum terkalahkan dalam enam pertandingan terakhir di semua kompetisi. Kemenangan terbaru mereka adalah 2-1 atas Elversberg sebelum jeda internasional November 2026.

Die Borussen kini menempati peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 21 poin. Mereka hanya terpaut satu angka dari Bayern Munchen sehingga kemenangan atas Gladbach berpeluang membawa Dortmund mengambil alih puncak klasemen.

Selain memiliki lini serang yang cukup produktif, Borussia Dortmund juga menunjukkan pertahanan solid. Mereka menjadi tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit di liga, yakni hanya tujuh gol dari sembilan pertandingan.

Meski demikian, Dortmund tetap perlu mewaspadai catatan pertemuan di Borussia Park. Pada musim lalu, mereka pernah menelan kekalahan 0-1 saat bertandang ke markas Gladbach. Namun, Die Borussen memenangi lima dari enam pertemuan sebelumnya melawan Die Fohlen.

Kevin Diks Cs Terpuruk di Dasar Klasemen Situasi Borussia Monchengladbach berbanding terbalik dengan calon lawannya. Die Fohlen baru mengumpulkan empat poin dari sembilan pertandingan dan masih berada di dasar klasemen sementara.

Mereka terpaut lima angka dari Augsburg yang menempati peringkat ke-15 atau batas zona aman.

Hasil terbaru Gladbach adalah kekalahan 1-3 dari Hamburger SV pada 7 November 2026. Sebelum pertandingan tersebut, Kevin Diks cs sempat mencatatkan dua kemenangan dan satu hasil imbang dalam tiga laga.

Masalah terbesar Gladbach terletak pada sektor pertahanan. Mereka sudah kebobolan 25 gol dari sembilan pertandingan. Catatan tersebut menjadi pekerjaan rumah besar bagi tim tuan rumah sebelum menghadapi lini serang Dortmund.

Pertandingan ini jelas menjadi tantangan berat bagi Kevin Diks dan rekan-rekannya. Mereka harus menghadapi tim yang sedang percaya diri sekaligus memiliki catatan pertahanan terbaik di liga.

Prediksi Skor Borussia Monchengladbach vs Borussia Dortmund Melihat kondisi kedua tim, Borussia Dortmund lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan. Posisi klasemen, konsistensi permainan, dan solidnya pertahanan menjadi modal kuat bagi Die Borussen.

Borussia Monchengladbach tetap berpeluang memberikan perlawanan, terutama karena bermain di hadapan pendukung sendiri. Catatan kemenangan Dortmund di Borussia Park musim lalu juga menjadi pengingat bahwa pertandingan ini tidak akan sepenuhnya mudah bagi tim tamu.

Namun, rapuhnya pertahanan Gladbach menjadi celah yang bisa dimanfaatkan Dortmund. Jika mampu menjaga konsistensi permainan, Die Borussen berpeluang membawa pulang tiga poin sekaligus membuka kesempatan merebut puncak klasemen dari Bayern Munchen.

Prediksi skor: Borussia Monchengladbach 1-2 Borussia Dortmund.

Prediksi Susunan Pemain Borussia Monchengladbach vs Borussia Dortmund Borussia Monchengladbach: Daniel Batz (PG); Kevin Diks, Philipp Sander, Fabio Chiarodia; Joseph Scally, Zento Uno, Florian Neuhaus, Jens Castrop; Wael Mohya, Robin Hack, Isaac Lidberg.

Pelatih: Alexander Blessin.

Borussia Dortmund: Gregor Kobel (PG); Joane Gadou, Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck; Maximilian Beier, Jobe Bellingham, Felix Nmecha, Daniel Svensson; Konstantinos Karetsas, Marcel Sabitzer, Fabio Silva.