JawaPos.com - Chelsea akan menjamu Leeds United dalam lanjutan pekan ke-11 Liga Inggris 2026/2027. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stamford Bridge, Sabtu (21/11/2026) pukul 22.00 WIB.

Menjelang pertandingan, pelatih Chelsea Xabi Alonso memberikan kabar terbaru mengenai kondisi dua pemainnya, Reece James dan Maxence Lacroix. Keduanya dipastikan masih belum bisa memperkuat The Blues karena mengalami cedera.

Reece James masih menjalani pemulihan setelah menjalani operasi lutut. Sementara itu, Maxence Lacroix mengalami masalah pada hamstring.

Pelatih asal Spanyol tersebut menilai Lacroix memiliki peluang lebih besar untuk kembali bermain sebelum akhir tahun. Adapun Reece James diperkirakan membutuhkan waktu pemulihan lebih lama.

"Saya rasa Max memiliki peluang lebih baik daripada Reece. Bukannya pasti Reece tidak akan kembali sebelum itu, tetapi Max memiliki peluang lebih baik," kata Xabi Alonso yang dikutip laman resmi Chelsea, Sabtu (21/11/2026).

Xabi Alonso Tak Ingin Membesar-besarkan Masalah Cedera Sebagai pelatih, Xabi Alonso tentu berharap seluruh pemainnya selalu tersedia dalam setiap pertandingan. Namun, ia memahami cedera merupakan bagian dari dinamika sepak bola yang harus dihadapi sebuah tim.

Menurutnya, Chelsea sudah memiliki komposisi skuad yang bagus. Meski kehilangan beberapa pemain penting, tim tetap harus mencari solusi dengan memaksimalkan pemain yang tersedia.

"Kami ingin memiliki skuad yang lengkap, tentu saja. Itu adalah tujuan setiap manajer. Kami telah membangun skuad yang bagus, karena kami tahu bahwa beberapa pemain memiliki pengalaman, peran, dan kekhususan yang sangat dibutuhkan, dan kami menjadi tim yang lebih baik dengan mereka," jelas pelatih berusia 44 tahun tersebut.

Xabi Alonso juga menegaskan bahwa absennya pemain akibat cedera tidak perlu menjadi persoalan yang dibesar-besarkan. Ia ingin pemain lain memanfaatkan kesempatan untuk membuktikan kemampuan mereka.

"Tapi ini bukan tentang membuat drama besar ketika seseorang cedera, karena itu memang terjadi. Jadi kita perlu menghadapinya. Kita perlu menemukan pemain lain yang tersedia. Mereka perlu menunjukkan bahwa mereka cukup bagus, dan itulah dinamika kita," pungkas Xabi Alonso.

Prediksi Susunan Pemain Chelsea vs Leeds United Chelsea diperkirakan tetap menurunkan sejumlah pemain andalannya meski harus kehilangan beberapa nama akibat cedera.

Melansir Sports Mole, Moises Caicedo, Morgan Rogers, dan Cole Palmer diprediksi menjadi bagian penting dalam kekuatan The Blues saat menghadapi Leeds United.

Sementara itu, Leeds United diprediksi datang dengan kekuatan penuh. Dominic Calvert-Lewin menjadi salah satu pemain yang berpotensi memberikan ancaman bagi pertahanan tuan rumah.

Berikut prediksi susunan pemain Chelsea dan Leeds United:

Chelsea: Martinez; Acheampong, Fofana, Colwill; Neto, Caicedo, Henderson, Palestra; Estevao, Rogers, Palmer.