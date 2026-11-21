JawaPos.com - RB Leipzig berpeluang melanjutkan tren positif saat menantang Union Berlin dalam lanjutan Bundesliga 2026/2027. Die Roten Bullen diprediksi mampu membawa pulang tiga poin dari Stadion An der Alten Forsterei, Berlin, Sabtu (21/11/2026) pukul 21.30 WIB.

Bagi Union Berlin, pertandingan ini menjadi tantangan berat. Tuan rumah sedang menjalani periode sulit, sementara RB Leipzig datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menunjukkan performa menjanjikan dalam beberapa pekan terakhir.

Union Berlin mengawali musim dengan catatan kurang meyakinkan. Mereka baru mengoleksi tujuh poin dari sembilan pertandingan dan menempati peringkat ke-16 atau zona degradasi.

Situasi semakin sulit karena Union Berlin belum meraih kemenangan dalam enam laga terakhir di semua kompetisi. Rentetan hasil negatif tersebut membuat posisi pelatih Mauro Lustrinelli menjadi sorotan.

Meski demikian, Union Berlin masih memiliki modal berupa catatan kandang yang cukup positif. Hampir seluruh poin yang mereka kumpulkan musim ini berasal dari pertandingan di Stadion An der Alten Forsterei.

RB Leipzig Datang dengan Modal Positif Di sisi lain, RB Leipzig memiliki bekal lebih menjanjikan. Tim asuhan Martin Demichelis belum terkalahkan dalam tiga pertandingan terakhir di Bundesliga.

Sebelum jeda internasional, Die Roten Bullen bahkan berhasil mengalahkan Augsburg dengan skor 5-2. Hasil tersebut memperlihatkan ketajaman lini serang RB Leipzig yang bisa menjadi ancaman bagi pertahanan tuan rumah.

Performa tandang mereka juga menunjukkan perkembangan positif. RB Leipzig memenangi dua pertandingan tandang terakhir di semua kompetisi, termasuk kemenangan 2-0 atas Schalke pada akhir Oktober.

Kini, RB Leipzig membidik kemenangan keempat beruntun di Bundesliga. Tambahan tiga poin berpeluang membawa mereka naik ke peringkat ketiga karena hanya terpaut satu angka dari Freiburg.

Prediksi Skor Union Berlin vs RB Leipzig Melihat perbedaan performa kedua tim, RB Leipzig lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan. Die Roten Bullen memiliki modal konsistensi dan ketajaman lini serang yang berpotensi menyulitkan pertahanan Union Berlin.

Tuan rumah memang memiliki keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri. Namun, catatan tersebut diperkirakan belum cukup untuk menghentikan RB Leipzig yang sedang berada dalam tren positif.

Union Berlin juga harus memperbaiki performa setelah melewati enam pertandingan tanpa kemenangan. Jika kembali kesulitan mengantisipasi tekanan lawan, mereka berpotensi kebobolan lebih dari satu gol.

RB Leipzig diprediksi mampu menguasai pertandingan dan membawa pulang kemenangan meyakinkan.

Prediksi skor: Union Berlin 0-3 RB Leipzig.

Prediksi Susunan Pemain Union Berlin vs RB Leipzig Union Berlin (4-4-2): Ronnow; Juranovic, Van den Bosch, Friedrich, Rothe; Imeri, Schafer, Khedira, Aebischer; Ilic, Burke.

Pelatih: Mauro Lustrinelli.

RB Leipzig (4-2-3-1): Vandevoordt; Baku, Orban, Lukeba, Raum; El Aynaoui, Banzuzi; Gruda, Nkunku, Nusa; Romulo.