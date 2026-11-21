JawaPos.com - Espanyol melanjutkan tren positif di bawah asuhan Eder Sarabia. Kali ini, mereka sukses mencuri kemenangan 1-0 atas Athletic Bilbao dalam pekan ke-12 La Liga 2026/2027 di Stadion San Mames, Sabtu (21/11).

Gol tunggal Roberto Fernandez pada menit ke-66 menjadi pembeda dalam pertandingan tersebut. Hasil ini sekaligus memperpanjang catatan tidak terkalahkan Espanyol menjadi tiga pertandingan sejak ditangani Sarabia.

Bermain di hadapan pendukung sendiri, Athletic Bilbao langsung tampil agresif sejak awal pertandingan. Benat Prados mendapatkan peluang pertama pada menit ketiga, tetapi bola masih melambung di atas mistar gawang Espanyol.

Tuan rumah kembali mengancam melalui Nico Williams pada menit ke-10. Namun, upayanya masih berhasil diblok pemain bertahan Espanyol.

Enam menit berselang, Nico kembali mendapatkan kesempatan. Kali ini, Angel Fortuno mampu mengamankan bola. Espanyol juga beberapa kali melancarkan serangan berbahaya, tetapi belum berhasil membuahkan gol.

Hingga babak pertama berakhir, kedua tim belum mampu memecah kebuntuan.

Roberto Fernandez Jadi Penentu Kemenangan Espanyol Memasuki babak kedua, Athletic Bilbao kembali meningkatkan intensitas serangan. Nico Williams mendapatkan peluang pada menit ke-48, tetapi tembakannya dari sisi kiri kotak penalti masih melambung dan melebar dari sasaran.

Athletic Bilbao terus menekan untuk mencari gol pembuka. Namun, Espanyol justru berhasil mencuri keunggulan pada menit ke-66.

Roberto Fernandez mencatatkan namanya di papan skor setelah menyelesaikan umpan Tyrhys Dolan. Unai Simon gagal menghentikan bola sehingga Espanyol unggul 1-0.

Tertinggal satu gol, Athletic Bilbao berusaha meningkatkan tekanan untuk mengejar ketertinggalan. Memasuki lima menit terakhir, kedua pelatih melakukan sejumlah pergantian pemain.

Athletic Bilbao memasukkan Txus Vizcay dan Alejandro Rego untuk menggantikan Oihan Sancet serta Aymeric Laporte. Sementara itu, Espanyol memasukkan Javi Puado dan Unai Nunez.

Tuan rumah masih berusaha memberikan tekanan melalui sejumlah peluang pada masa tambahan waktu. Namun, hingga wasit meniup peluit panjang, tidak ada gol tambahan yang tercipta.

Espanyol pun membawa pulang kemenangan 1-0 dari markas Athletic Bilbao.

Eder Sarabia Raih Kemenangan Kedua Bersama Espanyol Tambahan tiga poin membuat Espanyol naik tiga posisi ke peringkat ke-10 klasemen sementara La Liga. Mereka kini mengoleksi 15 poin, hanya terpaut satu angka dari Athletic Bilbao yang menempati posisi ketujuh dengan 16 poin.

Usai pertandingan, Eder Sarabia mengungkapkan perasaannya setelah meraih kemenangan keduanya bersama Espanyol.

“Menang di sini adalah hal yang luar biasa bagi tim mana pun,” kata Sarabia dikutip dari situs resmi klub.

“Kami berhasil menang, dan kemenangan ini akan memberikan dorongan semangat bagi kami. Anda harus melakukan banyak hal dengan baik dan menunjukkan karakter yang kuat. San Mames tetaplah San Mames. Semua yang kami alami hari ini sungguh tak terlupakan,” lanjut sang pelatih.

Sebelumnya, Sarabia mencatatkan kemenangan perdana bersama Espanyol saat menghadapi Villarreal dengan skor 1-0 dalam laga tandang. Setelah itu, Espanyol bermain imbang 0-0 ketika menjamu Deportivo La Coruna.