JawaPos.com - Arsenal menghadapi tantangan saat bertandang ke markas Newcastle United dalam lanjutan Premier League di Stadion St James’ Park, Sabtu (21/11). The Gunners dipastikan belum bisa diperkuat Bukayo Saka dan Martin Zubimendi akibat cedera.

Absennya dua pemain tersebut menjadi perhatian pelatih Mikel Arteta menjelang pertandingan. Apalagi, Arsenal membutuhkan kemenangan untuk mempertahankan posisi di puncak klasemen Liga Inggris.

Arteta mengungkapkan bahwa Saka masih membutuhkan waktu pemulihan cukup panjang. Berdasarkan hasil pemeriksaan lanjutan, penyerang sayap asal Inggris itu diperkirakan harus menepi sekitar delapan pekan.

"Kami sudah melakukan tes lanjutan, perkembangannya sangat baik, namun sepertinya ini akan menjadi cedera delapan pekan, kurang lebih. Saya rasa ia sudah menjalani empat pekan saat ini, jadi masih butuh waktu sebelum ia bisa kembali bersama tim," ujar Arteta dalam laman resmi Arsenal pada Sabtu.

Saka dan Zubimendi Absen, Saliba Kembali Selain Saka, Arsenal juga belum bisa diperkuat Martin Zubimendi. Gelandang asal Spanyol tersebut harus menepi selama beberapa pekan akibat cedera hamstring ketika membela tim nasional.

"Awalnya dia tidak terlalu khawatir setelah laga itu, tetapi setelah pemindaian MRI, terlihat ada cedera di sana dan dia akan absen beberapa pekan," kata Arteta.

Kondisi tersebut membuat Arsenal kehilangan dua pemain yang bisa memberikan kontribusi penting dalam permainan tim. Arteta harus menyiapkan alternatif untuk menjaga keseimbangan permainan ketika menghadapi Newcastle.

Meski demikian, The Gunners mendapatkan kabar positif dari sektor pertahanan. Bek tengah William Saliba dinyatakan bugar dan siap dimainkan.

Arteta juga memastikan para pemain yang baru kembali dari tugas internasional, termasuk Gabriel Magalhaes dan mantan gelandang Newcastle Bruno Guimaraes, berada dalam kondisi fisik prima.

Kembalinya Saliba menjadi tambahan kekuatan bagi Arsenal. Sementara Bruno berpeluang menjadi salah satu pemain yang mendapat perhatian khusus dalam pertandingan melawan mantan klubnya.

Misi Arsenal Pertahankan Puncak Klasemen Arsenal membidik kemenangan di kandang Newcastle demi mempertahankan posisi pertama klasemen Premier League.

Namun, absennya Saka dan Zubimendi bisa menjadi tantangan tersendiri. Arteta perlu memastikan timnya tetap mampu menjaga produktivitas serangan sekaligus mengontrol permainan di lini tengah.

Di sisi lain, Newcastle tentu ingin memanfaatkan keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri. Kehadiran Bruno Guimaraes sebagai pemain Arsenal juga menambah cerita menarik dalam pertandingan tersebut.

Prediksi Skor Newcastle vs Arsenal Arsenal memiliki modal dari kembalinya Saliba dan kondisi fisik sejumlah pemain yang baru menyelesaikan tugas internasional. Namun, kehilangan Saka dan Zubimendi tetap berpotensi memengaruhi pilihan strategi Arteta.

Newcastle berpeluang memberikan tekanan melalui dukungan publik St James’ Park. Karena itu, The Gunners perlu tampil disiplin jika ingin membawa pulang tiga poin.