JawaPos.com - Manchester United menghadapi ujian berat saat bertandang ke markas Liverpool dalam lanjutan Liga Inggris di Stadion Anfield, Minggu (22/11). Pelatih Mauricio Pochettino mendapat tambahan kekuatan dengan kembalinya sejumlah pemain, meski masih harus menghadapi persoalan cedera di dalam skuadnya.

Pertandingan ini menjadi tantangan tersendiri bagi Setan Merah. Pochettino mengakui ada beberapa pemain yang masih mengalami cedera dan satu pemain lain yang kondisinya harus dipantau menjelang laga.

"Ada beberapa pemain yang cedera dan satu pemain lagi yang perlu kami pantau kondisinya," kata Pochettino dalam laman resmi Manchester United pada Sabtu dilansir Antara.

Pelatih asal Argentina tersebut menjelaskan bahwa tim pelatih baru bisa memastikan komposisi akhir skuad setelah menjalani sesi latihan terakhir.

Lisandro Martinez dan Maguire Berpeluang Kembali Di tengah persoalan kebugaran pemain, Manchester United mendapat kabar positif dari lini belakang. Lisandro Martinez sudah bisa kembali bermain setelah menyelesaikan hukuman larangan bertanding.

Harry Maguire dan Patrick Dorgu juga telah mengikuti sesi latihan penuh sepanjang pekan ini. Keduanya berpeluang masuk dalam rencana pertandingan menghadapi Liverpool.

"Besok kami akan memiliki gambaran yang lebih baik mengenai skuad yang tersedia untuk bertandang ke Liverpool," kata Pochettino.

Selain itu, Amad Diallo sudah kembali bergabung di Carrington setelah membela tim nasional Pantai Gading selama jeda internasional.

Kehadiran sejumlah pemain tersebut menjadi tambahan pilihan bagi Pochettino untuk menghadapi Liverpool. Namun, Manchester United masih belum bisa menurunkan beberapa pemain karena masalah kebugaran dan cedera.

Lima Pemain Man United Masih Absen Sejumlah nama dipastikan masih menjadi perhatian tim medis Manchester United. Luke Shaw, Carlos Baleba, Manuel Ugarte, Marcus Rashford, dan Benjamin Sesko masuk dalam daftar pemain yang belum bisa diturunkan.

Kiper Karl Darlow juga mengalami cedera saat membela Wales menghadapi Portugal.

Kondisi tersebut membuat Pochettino harus mempertimbangkan komposisi tim dengan cermat. Kembalinya Lisandro Martinez dan Maguire bisa membantu pilihan di lini belakang, tetapi absennya sejumlah pemain tetap menjadi tantangan tersendiri.

Prediksi Skor Liverpool vs Manchester United Bertandang ke Anfield bukan tugas mudah bagi Manchester United. Pochettino harus menyiapkan strategi dengan mempertimbangkan kondisi pemain yang belum sepenuhnya tersedia.

Di sisi lain, tambahan tenaga dari kembalinya Lisandro Martinez, Maguire, dan Amad Diallo bisa memberikan pilihan lebih banyak bagi Setan Merah.

Dengan informasi yang tersedia menjelang pertandingan, duel ini diperkirakan berlangsung ketat. Manchester United perlu menjaga disiplin pertahanan dan memaksimalkan peluang jika ingin membawa pulang hasil positif dari markas Liverpool.