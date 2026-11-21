JawaPos.com - Manchester City menjamu Fulham di pekan ke-11 Liga Inggris. Kedua tim akan saling mengalahkan di Etihad Stadium, Sabtu (21/11/2026) pukul 19.30 WIB.

Untuk laga melawan Fulham, Matheus Nunes dan Abdukodir Khusanov masih diragukan bermain. Enzo Maresca mengatakan bahwa mereka masih memiliki masalah fisik.

"Masih dari pertandingan melawan Forest, Matheus dan Khusa masih diragukan untuk pertandingan besok (hari ini). Mereka masih memiliki beberapa masalah. Kita akan lihat dalam beberapa jam ke depan," kata Enzo Maresca yang dikutip laman resmi Manchester City, Sabtu (21/11/2026).

Sementara Marc Guehi, Maresca mengonfirmasi bahwa pemainnya itu mengalami masalah setelah laga melawan Nottingham Forest sehingga absen membela timnas Inggris. Namun, pelatih asal Italia tersebut mengatakan bahwa pemainnya tidak membutuhkan istirahat.

"(Guehi) tidak bergabung dengan tim nasional karena dia mengalami masalah kecil saat melawan Forest, tetapi bukan karena dia butuh istirahat," ujar Enzo Maresca.

Sebelum laga melawan Fulham, Manchester City sudah mengalami tiga kekalahan beruntun. Maresca memastikan bahwa skuadnya akan belajar dari kekalahan itu.

"Seperti yang sudah saya katakan berkali-kali, saya tidak berpikir bahwa kami melakukan semuanya dengan baik ketika kami menang dan saya juga tidak berpikir kami melakukan semuanya dengan salah ketika kami kalah. Ada hal-hal yang perlu kita perbaiki dan tidak diragukan lagi kita sedang melakukannya," jelas pelatih berusia 46 tahun itu.

“Tentu saja, ada hal-hal yang perlu kita perbaiki dalam hal keseimbangan, tetapi lini tengah yang sama yang memenangkan tujuh pertandingan berturut-turut adalah lini tengah yang sama yang kalah tiga pertandingan berturut-turut. Ini sepak bola. Kita perlu menganalisis kekalahan. Villa, Brighton, pemain terbaik pertandingan adalah kiper mereka. Forest, kita tidak cukup bagus terutama di babak pertama. Ini adalah periode untuk belajar," lanjut Maresca.

Keseimbangan permainan menjadi sorotan Maresca dalam permainan Manchester City. Saat bertahan dan menyerang juga perlu diperbaiki.

"Saya memiliki hubungan yang buruk dengan kekalahan dan setelah kalah saya ingin bermain lagi. Sudah cukup lama. Anda ingin langsung bermain, Anda bisa meninjau berbagai hal, menganalisis, dan memahami. Hal-hal seperti keseimbangan, cara kita menyerang atau bertahan, kita harus melakukannya dengan lebih baik," pungkas Enzo Maresca.

Prediksi Susunan Pemain Manchester City vs Fulham Meski sempat mengalami masalah di laga melawan Nottingham Forest, Marc Guehi diprediksi tetap menjadi pilihan utama. Melansir Sports Mole, pemain andalan lainnya seperti Rayan Cherki, Jeremy Doku, dan Erling Haaland juga menambah tajam lini depan.

Sementara Fulham juga datang dengan susunan pemain terbaiknya. Pemain seperti Alex Iwobi atau Gonzalo Garcia bakal menjadi ancaman nyata untuk pertahanan Manchester City.

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Guehi, Gvardiol; Anderson, Bouaddi; Ndiaye, Cherki, Doku; Haaland