JawaPos.com — Bayern Munchen menghadapi ancaman kehilangan Harry Kane selama tiga bulan setelah penyerang asal Inggris tersebut mengalami cedera ligamen pergelangan kaki kiri saat menghadapi FC Köln pada November 2026.

Absennya mesin gol tersebut menjadi ujian serius bagi Bayern, terutama karena statistik menunjukkan persentase kemenangan mereka cenderung menurun ketika Kane tidak bermain.

Kabar cedera tersebut muncul setelah Bayern Munchen bermain imbang 1-1 melawan Köln pada 20 November 2026.

Reuters melaporkan klub belum memastikan tanggal kembalinya Kane, meskipun sejumlah laporan memperkirakan proses pemulihan membutuhkan waktu sekitar tiga bulan.

Situasi ini menghadirkan pertanyaan penting mengenai ketergantungan Bayern Munchen terhadap ketajaman penyerang berusia 33 tahun tersebut.

Apalagi, Kane selama ini bukan sekadar pencetak gol, melainkan juga pemain yang berperan dalam membangun serangan dan membuka ruang bagi rekan setimnya.

Seberapa Besar Penurunan Persentase Kemenangan Bayern Munchen Tanpa Harry Kane? Statistik Bundesliga sepanjang musim 2023/2024 hingga 2025/2026 memperlihatkan perbedaan menarik antara performa Bayern Munchen ketika Harry Kane bermain dan absen.

Berdasarkan rekap StatMuse, Bayern mencatat persentase kemenangan 75,5 persen bersama Kane, sedangkan ketika sang striker tidak tampil angkanya turun menjadi 62,5 persen.

Dalam 94 pertandingan Bundesliga bersama Kane, Bayern Munchen mengumpulkan 71 kemenangan, 14 hasil imbang, dan sembilan kekalahan.

Dari seluruh pertandingan tersebut, mereka mencetak 291 gol dengan rata-rata produktivitas mencapai 3,10 gol setiap pertandingan.

Sebaliknya, Bayern Munchen menjalani delapan pertandingan Bundesliga tanpa Kane selama tiga musim tersebut.

Hasilnya adalah lima kemenangan, satu imbang, dan dua kekalahan dengan total 24 gol atau rata-rata tiga gol per pertandingan.

Persentase Kemenangan Bayern Munchen Persentase kemenangan Bayern. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)

Perbedaan paling mencolok justru terlihat pada efektivitas Bayern Munchen dalam mengamankan kemenangan, bukan semata-mata jumlah gol.

Persentase kemenangan mereka turun 13 poin persentase ketika Kane absen, sementara produktivitas gol hanya berkurang sekitar 0,10 gol per pertandingan.

Catatan poin per pertandingan semakin memperjelas perbedaan tersebut karena Bayern menghasilkan rata-rata 2,41 poin bersama Kane dan 2,00 poin tanpa dirinya.

Meski demikian, delapan pertandingan tanpa Kane merupakan sampel kecil sehingga statistik tersebut belum membuktikan hubungan sebab-akibat antara absennya sang striker dan penurunan kemenangan.

Apakah Bayern Munchen Semakin Tajam Tanpa Kane? Menariknya, perkembangan statistik tiga musim terakhir memperlihatkan Bayern Munchen mulai menemukan cara mempertahankan ketajaman meskipun Harry Kane tidak tersedia.

Perubahan paling mencolok terjadi pada musim 2025/2026 ketika mereka mampu memenangkan seluruh pertandingan Bundesliga yang dijalani tanpa penyerang Inggris tersebut.

Pada musim 2023/2024, Bayern Munchen menjalani dua pertandingan tanpa Kane dengan menghasilkan empat gol dan persentase kemenangan 50 persen.

Produktivitas mereka saat itu berada pada angka dua gol per pertandingan, lebih rendah dibandingkan rata-rata tiga musim tanpa sang striker.

Situasinya semakin sulit pada musim 2024/2025 ketika Bayern hanya memenangkan satu dari tiga pertandingan tanpa Kane.

Meski menghasilkan delapan gol atau rata-rata 2,67 gol per pertandingan, persentase kemenangan mereka justru merosot menjadi 33,3 persen.

Perubahan signifikan muncul pada musim 2025/2026 ketika Bayern menyapu bersih tiga pertandingan Bundesliga tanpa Kane dengan total 12 gol.

Artinya, produktivitas mereka meningkat menjadi empat gol per pertandingan dengan persentase kemenangan mencapai 100 persen.

Tren gol Bayern tanpa Kane. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)

Peningkatan tersebut mengindikasikan Bayern Munchen semakin mampu mendistribusikan tanggung jawab mencetak gol kepada pemain lain.

Namun, tren positif dalam tiga pertandingan belum cukup untuk memastikan ketajaman serupa akan bertahan selama Kane menjalani pemulihan panjang.

Siapa yang Bisa Menggantikan Peran Harry Kane? Kemenangan Bayern Munchen dengan skor 4-1 atas Borussia Mönchengladbach pada 6 Maret 2026 menjadi contoh kemampuan lini serang mereka beradaptasi tanpa Harry Kane.

Dalam pertandingan tersebut, empat pemain berbeda mencetak gol, yakni Luis Díaz, Konrad Laimer, Jamal Musiala, dan Nicolas Jackson.

Keberhasilan tersebut memperlihatkan Bayern Munchen tidak selalu membutuhkan satu penyerang sebagai sumber utama gol.

Kontribusi pemain sayap, gelandang serang, hingga penyerang alternatif memberikan lebih banyak pilihan ketika Kane tidak dapat dimainkan.

Luis Díaz menawarkan ancaman melalui pergerakan dari sisi lapangan, namun ia masih dalam tahap pemulihan cedera. Sementara itu Jamal Musiala memiliki kemampuan menembus pertahanan melalui ruang antarlini.

Sayangnya Nicolas Jackson sudah meninggalkan Bayern München. Masa peminjamannya dari Chelsea berakhir setelah musim 2025/2026, dan sejak Agustus 2026 ia bermain untuk Aston Villa.

Meski demikian, kemenangan atas Gladbach perlu dibaca secara proporsional karena lawan bermain dengan sepuluh orang sejak menit ke-55.

Keunggulan jumlah pemain tersebut ikut memengaruhi jalannya pertandingan sehingga kemenangan besar tidak otomatis menunjukkan Bayern mampu sepenuhnya menggantikan Kane.

Mengapa Absennya Kane Tetap Menjadi Ancaman? Analisis Bundesliga.com pada Mei 2025 pernah memperlihatkan persoalan konsistensi Bayern Munchen ketika Harry Kane tidak menjadi starter.

Dalam 12 pertandingan yang dihitung menggunakan kategori tersebut, Bayern hanya mengumpulkan enam kemenangan dan mengalami enam kekalahan meskipun mampu menghasilkan 29 gol.

Sementara itu, dikutip dari Bulinews pada Maret 2026 mencatat empat kemenangan, satu hasil imbang, dan empat kekalahan dalam sembilan pertandingan seluruh kompetisi ketika Kane tidak bermain.

Perbedaan hasil kedua analisis tersebut muncul karena periode, cakupan kompetisi, dan definisi ketidakhadiran Kane tidak sama.

Angka tersebut memperlihatkan pentingnya membedakan kemampuan mencetak gol dengan kemampuan mengendalikan pertandingan hingga meraih kemenangan.

Kehadiran Kane memberikan pilihan tambahan dalam penyelesaian akhir, kombinasi serangan, serta situasi ketika Bayern menghadapi pertahanan yang sulit ditembus.

Selain jumlah gol, kualitas peluang melalui expected goals atau xG juga penting untuk menilai seberapa efektif serangan Bayern tanpa Kane.

Namun, data xG yang sebanding belum tersedia dalam rekap ini sehingga kesimpulan mengenai perubahan kualitas peluang belum dapat dipastikan.

Dengan perkiraan pemulihan mencapai tiga bulan, Bayern Munchen menghadapi tantangan menjaga konsistensi permainan dalam periode yang lebih panjang dibandingkan absensi Kane sebelumnya.

Statistik historis menunjukkan mereka tetap mampu mencetak banyak gol, tetapi efektivitas mengubah produktivitas tersebut menjadi kemenangan masih menjadi perhatian utama.

Bagi Bayern Munchen, kehilangan Harry Kane bukan sekadar persoalan mencari pemain yang mampu mencetak gol dalam jumlah besar.