JawaPos.com – Bruno Guimaraes pernah menjadi pemain idola di Newcastle United. Bahkan, gelandang asal Brasil itu menjabat sebagai kapten The Magpies sejak musim 2024–2025 hingga musim lalu (2025–2026).

"Aku rasa aku salah satu pemain yang paling dicintai selama aku ada di sana (Newcastle United)," ucap Bruno dalam wawancara dengan ESPN.

Namun, situasinya kini berbeda. Setelah memutuskan bergabung dengan Arsenal pada musim ini, Bruno akan kembali ke St James’ Park, Newcastle upon Tyne, sebagai pemain lawan.

Pertandingan melawan mantan klubnya itu dijadwalkan berlangsung dini hari nanti pukul 00.30 WIB. Laga Newcastle United kontra Arsenal tersebut disiarkan langsung melalui SCTV dan Vidio.

"Setelah hampir lima musim di Newcastle, aku sudah termotivasi dengan tantangan dan menginginkan tantangan baru. Kini, aku bahagia jadi bagian Arsenal," ungkap Bruno.

Di Arsenal, kolaborasinya dengan Declan Rice sebagai duet pivot menjadi salah satu kekuatan The Gunners.

Wide attacker Newcastle Harvey Barnes pun sudah tidak sabar menghadapi mantan kaptennya tersebut. Berbicara kepada Sky Sports, Barnes berharap pertandingan nanti menjadi malam yang buruk bagi Bruno. Dia ingin menandai kepulangan sang gelandang dengan kekalahan.

"Begitulah sepak bola. Pemain pergi, lalu kembali. Semoga dia tidak senang dengan hasil pada akhir laga," tutur Barnes.

11 Jam Matthias Jaissle Berusaha Pertahankan Bruno Kepergian Bruno ke Arsenal juga meninggalkan ingatan tersendiri bagi pelatih Newcastle Matthias Jaissle.

Dia mengungkapkan bahwa selama musim panas lalu, dirinya sudah berusaha meyakinkan Bruno agar tidak meninggalkan The Magpies.

Kabarnya, Jaissle menghabiskan sebelas jam menjelang penutupan bursa transfer musim panas untuk membujuk sang gelandang agar bertahan.

"Aku sudah berusaha sebaik mungkin untuk membujuknya, tetapi keinginannya (untuk hengkang) sudah bulat. Padahal, aku sudah coba menjelaskan peran yang akan dia jalani bersama kami musim ini," tutur pelatih berkebangsaan Jerman itu seperti dikutip dari Chronicle Live.

Namun, upaya tersebut tidak mengubah keputusan Bruno. Sang gelandang akhirnya memilih tantangan baru bersama Arsenal.

Arsenal Perpanjang Kontrak Empat Pemain Bruno sepertinya akan bermain lebih lama bersama Rice. Itu setelah Deccers, panggilan akrab Rice, meneken perpanjangan kontrak selama lima musim atau hingga musim panas 2031.

Bukan hanya Rice, Arsenal juga memperpanjang durasi kontrak tiga pemain utama lainnya. Mereka adalah kiper David Raya selama empat musim, bek kiri Piero Hincapie, dan bek serbabisa Jurrien Timber yang sama-sama mendapat kontrak baru selama enam musim.

Selain ekstensi kontrak, gaji Rice juga mengalami peningkatan. Dari yang semula GBP 260 ribu (sekitar Rp 6,2 miliar) per pekan, kini naik menjadi GBP 300 ribu (sekitar Rp 7,1 miliar).

Prediksi Susunan Pemain Newcastle vs Arsenal Kepulangan Bruno menjadi salah satu cerita utama jelang pertandingan ini. Di lapangan, dia diperkirakan kembali berduet dengan Rice untuk mengisi posisi gelandang pivot Arsenal.

Sementara itu, Newcastle diprediksi mengandalkan formasi 4-2-3-1 dengan Harvey Barnes dan Anthony Elanga untuk mendukung lini serang.

NEWCASTLE UNITED (4-2-3-1): 21-Hornicek (g); 30-Dedic, 12-Thiaw, 33-Burn (c), 3-Hall; 6-Nico Gonzalez, 14-Steur; 19-Elanga, 9-Wissa, 11-Barnes; 10-Osula.

Pelatih: Matthias Jaissle.

ARSENAL (4-2-3-1): 1-Raya (g); 12-Timber, 15-Konsa, 6-Gabriel, 33-Calafiori; 41-Rice, 39-Guimaraes; 20-Madueke, 8-Odegaard (c), 17-Tzolis; 29-Havertz.

Pelatih: Mikel Arteta.

Informasi pertandingan:

Pertandingan: Newcastle United vs Arsenal

Stadion: St James’ Park, Newcastle upon Tyne

Wasit: Chris Kavanagh

Siaran langsung: SCTV/Vidio

Kick-off: 00.30 WIB

Perbandingan Duet Gelandang Pivot Klub Premier League Berikut perbandingan pasangan gelandang pivot dari lima klub Premier League berdasarkan statistik yang tercantum dalam data pertandingan:

ARSENAL

Declan Rice: 5 umpan gol

Bruno Guimaraes: 69,2 persen duel sukses

BRIGHTON & HOVE ALBION

Pascal Gross: 90 persen operan sukses

Diego Gomez: 90,9 persen rasio tekel sukses

MANCHESTER CITY

Enzo Fernandez: 90 persen operan sukses

Elliot Anderson: 59,7 persen duel sukses

LIVERPOOL FC

Ryan Gravenberch: 56,3 persen duel sukses

Alexis Mac Allister: 84,5 persen operan sukses

CHELSEA

Moises Caicedo: 62,5 persen duel sukses